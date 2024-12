Slovenský startup, který podpořili Credo, Baudiš i Kučera, kupují Američané za více než 1,5 miliardy

Uložit 0

Startup Photoneo, který zjednodušeně řečeno dává robotům oči, směřuje do amerických rukou. Společnost Zebra Technologies, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze Nasdaq a jejíž valuace přesahuje 20 miliard dolarů, oznámila záměr o jeho odkoupení. Do startupu v průběhu let investovali kromě jiných i čeští investoři včetně fondů Credo Ventures a RSJ či zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Firmy očekávají, že transakce bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Jaká byla cena, ani jedna ze stran nekomentuje. Podle zdrojů CzechCrunche obeznámených se situací ale měla dosáhnout více než 1,5 miliardy korun.

Photoneo zakládala čtveřice Ján Žižka, Tomáš Kovačovský, Michal Malý a Branislav Puliš, na trhu se řadí mezi přední dodavatele senzorů pro robotický zrak a inteligentního softwaru. Díky vlastním patentovaným technologiím firma podle svých slov vyvinula 3D kameru s nejvyšším rozlišením a přesností na světě.

„Společnost Zebra je ideálním partnerem, díky kterému se bude Photoneo moci dále rozvíjet,“ komentuje Ján Žižka z pozice ředitele firmy. Zebra Technologies působí v oblasti podnikových technologií specializujících se na automatizaci pracovních procesů, datovou analytiku a hardware.

