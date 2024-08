Miliardář Durov je volný, nesmí ale opustit Francii a musí se hlásit policii. Startuje vyšetřování

Uložit 0

Kauza Pavla Durova pokračuje. Francouzský kriminální soud jej totiž začal oficiálně vyšetřovat, protože jej, resp. jeho sociální síť viní z několika závažných trestných činů. Ruskému miliardáři hrozí až 20 let vězení. Durov byl od neděle ve vazbě, teď se dostal na svobodu po uhrazení kauce ve výši pět milionů eur. Zároveň nesmí opustit Francii a musí se úřadům osobně dvakrát týdně hlásit. V technologickém světě jeho zadržení vyvolalo silnou reakci, často se hovoří o omezování svobody slova, jenže s tou to, co mu vyšetřovatelé vyčítají, souvisí jen velmi málo.

Devětatřicetiletý Durov skončil ve vazbě v neděli odpoledne, když jej policie zatkla na pařížském letišti, kde dosedl se svým privátním tryskáčem. Do Francie přijel z Ázerbájdžánu, kde se – údajně – pokoušel setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Telegram je totiž hlavně v bývalém sovětském bloku, a v Rusku zvlášť, mimořádně populární a mimořádné vlivné médium.

To ale, aspoň podle oficiálních zdůvodnění, nebyl důvod, proč jej Francouzi poslali za mříže. Jakkoli o vazbách Durova na Kreml panuje řada nejasností a ví se, že na Telegramu je hodně aktivní jak ruská opozice, tak tamní tajné služby a státní propagandisté, problém je především v moderaci obsahu. Té se na síti, která má po světě podle Durova 900 milionů uživatelů, věnuje jen asi 30 odborníků.

Jde o to, že sám podnikatel, který dřív založil i jinou v Rusku oblíbenou službu VKontakte, o sobě tvrdí, že je libertariánem a zatvrzelým podporovatel svobody slova a soukromí v té nejširší možné variantě. Včetně toho, když se třeba dva zločinci domlouvají na předání drog. A protože komunikace na Telegramu může být velmi kvalitně šifrovaná (byť existují i pochyby, zda do ní nemůže náhodou nějak nahlížet třeba KGB), stal se klíčovým komunikačním nástrojem v problematických zemích i mezi problematickými aktéry.

Jenže na něj spoléhají Ukrajinci a Rusové, kteří chtějí vědět – aspoň trochu nezávisle –, co se děje na frontě, přes Telegram se domlouvají i Gazánci a hlavně se tam vytvořily těžko proniknutelné chatovací skupiny, v nichž se dohaduje všechno od dětské pornografie, po prodej drog a zbraní až po radikální terorismus. A Durov a spol. dlouhodobě velmi neochotně nechávali orgány činné v trestním řízení nahlížet do obsahu závadných zpráv.

To byl právě i důvod, proč se na něj ve Francii zaměřili. Už před tím, než mu soud oficiálně oznámil, z čeho bude obžalován, mu sdělili, že jej podezřívají z více než desítky trestných činů včetně napomáhání praní špinavých peněz nebo podílu na závažné kriminalitě. Z toho, z čeho jej francouzské úřady viní, může pro Durova plynout až dvacetiletý pobyt v cele.

Pravděpodobně se ale kolem celého příběhu ještě strhne pořádná mela. Rusko, kde Durov od roku 2014 nežije, protože se mu údajně nelíbilo, jak na něj Moskva naléhala, aby vypudil opozičníky z VKontakte, už začala bít na poplach – Evropa prý porušuje lidská práva (jaká ironie, že zrovna Moskva toto říká).

Foto: Depositphotos Komunikační aplikace Telegram

V pozoru jsou i Spojené arabské emiráty, jejichž občanství Durov má a kde v Dubaji tráví většinu času. Ovšem má i francouzské občanství, což pro něj celou situaci činí složitější.

Každopádně muž, který se netají opulentním životním stylem a který má podle Forbesu jmění přes 15 miliard dolarů, bude ještě nějakou dobu plnit stránky novin a internetových serverů. Jeho sociální síť hraje důležitou roli mimo jiné ve válce na Ukrajině, takže se o ni bude zajímat celý Západ.

A pak tu jsou lidé jako Elon Musk, kteří mu fandí a dožadují se jeho propuštění, protože moderaci obsahu považují za cenzuru a odmítají ji v jakékoli podobě. Zřejmě i včetně situací, kdy může ohrožovat bezpečnost.