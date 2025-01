Spolu s dcerou rostla i česko-kanadská škola. Teď dostane novou budovu inspirovanou javorovým listem

Uložit 0

Před lety se Alice Štunda vrátila z Kanady a v Česku chtěla zavést stejný systém vzdělávání, jaký poznala právě za oceánem. Tak založila Sunny Canadian International School, dvojjazyčnou školu, která rostla spolu s tím, jak rostla i její dcera. Nyní se původním vzděláním chemická inženýrka chystá na stavbu nové budovy, která má přinést nové učebny i multifunkční sál.

„Chtěla jsem školu, kde jsou motivující učitelé, kteří s žáky jednají slušně a se vzájemným respektem. Zároveň ale taky takovou, kde se nebojí měřitelných výsledků, protože jsem věděla, že v průběhu vysokoškolských studií i následného života jim studenti budou vystaveni,“ líčí zakladatelka, která všechno budovala i pro svoji tehdy ještě malou dceru.

V roce 2002 tak zahájila provoz mateřská školka, která se zaměřovala především na vzdělávání v anglickém jazyce. O čtyři roky později přibyla také základní škola a v roce 2014 se spustilo gymnázium. Všechny instituce jsou bilingvní a navštěvuje je 650 studentů, které učí 160 učitelů. „Škola je jedinečná v tom, že ji navštěvují děti od dvou až do devatenácti let. Po maturitě odchází na nejrůznější vysoké školy u nás i v zahraničí, což sledujeme s radostí a pýchou,“ uvádí Štunda s tím, že zakládat vysokou školu v plánu nemají.

To ale ještě neznamená, že by se v Jesenici u Prahy, kde se česko-kanadská škola zabydlela, na vývoj zanevřelo. Nyní se pouští do projektu Maple Building, který je inspirovaný javorovým listem a který má stávající komplex rozšířit. V nové budově se má klást velký důraz na propojení teorie s praxí, a to konkrétně ve vědě, technologiích, inženýringu, umění a matematice.

Vyrůst v ní proto mají špičkově vybavené laboratoře, dílny pro robotiku, výtvarný ateliér nebo přípravné laboratoře pro biologii. Vzniknout by tu měl také showroom pro školní kolekce oblečení a místo se najde i pro nové zasedací místnosti, tiché studovny a venkovní učebny. „Cílem těchto prostor je podpora výuky zaměřené na rozvoj tvůrčího a analytického myšlení studentů, ale i vytvoření inspirativního prostředí pro jejich vědecké pokusy a technologické inovace,“ dodává Štunda.

Zároveň by měl být v nové budově multifunkční sál, který má nabídnout zázemí pro divadelní a hudební představení, školní shromáždění, soutěže v recitaci či procvičování prezentačních dovedností. V plánu je také navázat spolupráce s externími partnery a pro studenty, ale i pedagogy pořádat různé workshopy.

Za návrhem školní budovy stojí ateliér d4f, který byl vybraný na základě architektonické soutěže. Jejich návrh využívá tvaru javorového listu, tedy kanadského státního symbolu, a uvnitř ateliér vytvořil vzdušné a světlé prostory. Nová budova by se měla otevřít v září 2026.

Studenti Sunny Canadian International School končí gymnázium se zkouškou z angličtiny Cambridge C2, což je úroveň rodilého mluvčího. Během studia pak mohou absolvovat různé stáže, jsou aktivní v Evropském parlamentu mládeže a jezdí na poznávací pobyty. Možné je ale také absolvovat pobyt v Kanadě.

Štunda se svojí dvojjazyčnou školou v roce 2013 mimo jiné získala titul Podnikatelka roku. „V Kanadě jsem studovala i pracovala a dobře vím, že co se školství týče, patří mezi nejlépe hodnocené země světa. A já jsem si po odjezdu z Kanady přála toto skvělé vzdělání nabídnout i své dceři a dalším českým dětem,“ vylíčila před lety Štunda.