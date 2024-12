Stát střílí sám sebe do páteře. Mohl získat miliardy, místo toho zdražuje lidem byty, říká Kunovský

Uložit 0

„Stát se svou neschopností zrychlit povolovací procesy střílí sám sebe ne do nohy, ale rovnou do páteře,“ hlásí Dušan Kunovský. Majitel developerského obra Central Group patří k velkým kritikům pomalého povolování staveb. To označuje za „zcela impotentní“.

Podle nejnovější analýzy Central Group se za první tři letošní čtvrtletí prodalo v Praze 5 350 bytů, meziročně dvakrát víc. Teď se očekává, že za celý rok najde nové majitele zhruba sedm tisíc bytů. To je však podle Kunovského stále málo – podle něj by Praha potřebovala každoročně postavit alespoň deset tisíc bytů. To se ale od roku 2006 nepodařilo ani jednou, dlouhodobě se jich v metropoli povoluje jen kolem pěti tisíc ročně. V Praze tak narůstá bytový deficit, který se již prý blíží stotisícové hranici.

„V poslední době bylo na trh uvedeno velké množství projektů, ani to ovšem nestačí. Navíc jde o odloženou poptávku z předešlých dvou let, která se brzy vyčerpá. Zcela impotentní povolování je hlavním důvodem současné bytové krize. A teď reálně hrozí, že ceny porostou ještě rychleji než dnes,“ varuje miliardář, který je podle posledního žebříčku Forbesu 15. nejbohatším Čechem.

Ceny pražských bytů kvůli vysoké poptávce meziročně vzrostly o sedm procent – tedy rychleji než se předpokládalo. Bydlení v hlavním městě tím zůstává nejméně dostupné ve střední Evropě. Podle developerů za to může právě nefunkční systém povolování výstavby, který brání tomu, aby na trh přišlo dostatečné množství nových bytů.

Aktuální CG-Index (index dostupného bydlení Central Groupu – pozn. red.) ukazuje, že na koupi nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je v Praze potřeba 14,7 roční průměrné hrubé mzdy. To je o pět ročních platů více než před deseti lety. Pro srovnání: v Berlíně stačí na nový byt osm ročních mezd, ve Vídni necelých devět.

Central Group pracuje s daty, že aktuální průměrná hrubá měsíční mzda v metropoli je 63 820 korun, zatímco cena výše zmíněného bytu činí 11,25 milionu korun.

Podle Kunovského nepřináší příliš nadějí na zlepšení ani nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení. Ta měla začít fungovat v roce 2023, teď je její spuštění odloženo až na rok 2028. „Jen z připravovaných bytů v Praze by stát mohl na DPH získat přes 175 miliard korun, další miliardy by mělo město na kontribucích. Obrovské škody to přináší i byznysu a hlavně kupujícím, pro které jsou byty o 15 procent dražší. Zbytečně,“ doplňuje miliardář.

