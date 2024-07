Supreme se prodává. Za ikonu streetwearu zaplatí majitel Ray-Banů téměř 35 miliard korun

Uložit 0

Letos v dubnu to bylo třicet let, co vznikla jedna z nejznámějších streetwearových značek současnosti. Teď na americký Supreme čeká nová kapitola, akorát pod evropskými křídly. Firmu s nadčasovým bílým nápisem na červené ploše, která na přelomu tisíciletí formovala skateboardovou kulturu, ve velkém obchodu kupuje majitel slavných značek brýlí Ray-Ban a Oakley, skupina EssilorLuxottica. Dá za ní přes třicet miliard korun.

Jen málokterý brand má na trhu takové jméno jako Supreme. Její zakladatel, americko-britský designér James Jebbia, otevřel s tímto názvem nejprve malý skateboardový obchod v New Yorku, aby se později ze Supreme stalo hnutí, které kompletně změnilo celý streetwear. Jde totiž o jednu z prvních značek, které se proslavily na kreativních spolupracích s jinými módními firmami, což Supreme vyneslo takřka neotřesitelné postavení na trhu.

Zvýšený zájem o produkty od Supreme nakoplo spojení s Nike, se kterým firma navrhla limitované tenisky. Později přišla spolupráce z odlišného módního ranku, s luxusním francouzským domem Louis Vuitton, která Jebbiově podniku otevřela dveře do vysoké módy. Supreme tak dokázalo oslovit jak běžné zákazníky, tak náročnější klientelu, která byla ochotna platit i tisíce dolarů. Nehledě na to, že se stalo populární i mezi celebritami.

I přes velký celosvětový růst si ale Supreme dokázalo udržet to, na čem začínalo. Tím jsou skateboardisté, pro které chtěl Jebbia nejprve vytvořit zázemí ke střetávání v New Yorku, k čemuž měl původně sloužit onen obchod, než pochopil, jaký potenciál se v této komunitě skrývá. Do dnešního dne má Supreme vlastní skateboardový tým, který firmu mimo jiné reprezentuje na závodech.

Teď ale slavnou americkou značku, jejíž historii jsme pro vás již dříve zmapovali v zevrubném příběhu, čeká velká změna. Po čtyřech letech znovu mění majitele. Tentokrát nového vlastníka nachází v Evropě, odkud pochází italsko-francouzská skupina EssilorLuxottica. Právě ta Supreme kupuje s jasným důvodem: prostřednictvím jednoho z nejznámějších streetwearových brandů se chce přiblížit mladým zákazníkům.

Dosud Supreme patřilo pod americkou společnost VF Corporation, která vlastní The North Face, Vans, Eastpak nebo Napapijri. Ta za bílo-červenou značku v roce 2020 zaplatila 2,1 miliardy dolarů, v dnešním přepočtu zhruba přes 48 miliard korun. VF Corporation se ale v poslední době finančně příliš nedařilo a byl na firmu vyvíjen tlak ohledně snižování nákladů a potenciálního vzdání se několika velkých investic.

Vyhodnotila proto, že nejlepším možným krokem bude nabídnutí Supreme k odkupu, čehož se chytila právě EssilorLuxottica, mimo jiné majitel zvučných značek brýlí jako Ray-Ban, Oakley nebo Persol. Jak uvádí deník Financial Times, rozhodnutí o odkupu Supreme ze strany italsko-francouzské skupiny proběhlo „velmi rychle“ a mělo jít o „jasný výběr“. Ostatně je Supreme ikonou ve svém oboru, která má stále kam růst.

Za Supreme vynaloží EssilorLuxottica o 600 milionů dolarů méně, než za kolik značku před čtyřmi lety kupovala VF Corporation. Konkrétně jde o sumu 1,5 miliardy dolarů, respektive téměř 35 miliard korun. Jejím hlavním cílem bude Supreme dostat více na asijské trhy, konkrétně do Číny, Japonska a Jižní Koreji, kde vidí velký zájem mladé generace o streetwearovou módu. A také se bude snažit Supreme zakomponovat do svého byznysu s brýlemi.

Svou roli by v novém směřování Supreme mohla sehrát i americká společnost Meta Marka Zuckerberga, která vloni představila modernizovanou verzi svých chytrých brýlí právě se značkou Ray-Ban, která pod EssilorLuxotticu spadá. Podle člověka, který je obeznámený s plány firmy a na něhož se odvolává deník Financial Times, se má výhledově pracovat na tom, aby vznikly tyto brýle právě v užší spolupráci se Supreme.

„Ve EssilorLuxottice máme jedinečného partnera, který chápe, že nejlépe se nám daří, když zůstaneme věrní značce a pokračujeme v činnosti a růstu tak, jak jsme to dělali posledních třicet let. Tento krok nám umožňuje soustředit se na značku, naše produkty a naše zákazníky a zároveň nás připravuje na dlouhodobý úspěch,“ říká v oficiálním vyjádření Jebbia ze Supreme.