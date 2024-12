Svátky jsou za dveřmi a s nimi i Bill Gates a jeho knižní tipy. Co podle něj letos stojí za přečtení?

Uložit 0

Už máte plány, jak naložíte s letošními vánočními svátky? Pokud je jedním z nich přečíst knihu, můžete opět využít tipy na kvalitní četbu od Billa Gatese. Jeho letošní výběr má spojovat to, že světu kolem nás dává o něco větší smysl. Objevuje se v něm proto kniha věnovaná fungování inženýrských sítí, titul o amerických vůdcích z 60. let či dílo o umělé inteligenci a jejích možných dopadech na budoucnost. Nechybí ani bonusový knižní tip – a Gates navíc letos k tipům přidal velmi nápaditě zpracované video.

Engineering in Plain Sight – Grady Hillhouse

Kniha o inženýrských sítích zní jako pěkná nuda. Gates však uklidňuje, že i přesto, jak suché téma zpracovává, ji autorka napsala bravurně. Ocenil by ji už prý v době, kdy jako malý chlapec přemýšlel o tom, jak funguje elektrické vedení, vodovodní potrubí či kanalizační systém.

Popularizátorka inženýrství Grady Hillhouse, která se proslavila i na YouTube, ovšem nenapsala knihu pro děti. Její nápadité vysvětlování inženýrských principů doprovázené krásnými ilustracemi je určené širokému spektru čtenářů.

The Coming Wave – Mustafa Suleyman

Pokud se Gatese zeptáte, co si přečíst, abyste porozuměli umělé inteligenci, zcela jednoznačně to bude The Coming Wave napsaná spoluzakladatelem výzkumné laboratoře DeepMind, který momentálně šéfuje Microsoft AI.

Suleyman se v ní snaží nahlížet do blízké budoucnosti a popisuje, jak spolu s dalšími vědními obory, jako je upravování genů či biotechnologie, umělá inteligence přetvoří každý aspekt naší společnosti. Podle Gatese nabízí jak pohled na rizika, na která se ve spojitosti s umělou inteligencí musíme připravit, tak i na mimořádně zajímavé příležitosti, které může nabídnout.

The Anxious Generation – Jonathan Haidt

Sociální psycholog z New York University v knize věnované problémům, které sužují generaci Z, popisuje vliv chytrých telefonů a sociálních sítí na duševní zdraví dnešní mládeže a s tím spojený rozvoj pocitu osamělosti a depresí.

Podle Gatese by si tuto knihu měl přečíst každý rodič a pedagog. Gates sám ve spojitosti s ní vyjádřil obavu nad vývojem schopností příštích generací v oblasti kritického myšlení a soustředění. The Anxious Generation ale nabízí i možná řešení, která podle Gatese stojí za zvážení. Je mezi nimi i nastavení věkových limitů pro užívání sociálních sítí.

An Unfinished Love Story – Doris Kearns Goodwin

Gates na svůj seznam zařadil také dílo autorky oceněné Pulitzerovou cenou, které kombinuje její vlastní biografii s monografií. Noří se totiž do jejího manželství s Richardem Goodwinem, který působil v Bílém domě coby autor projevů prezidentů Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona.

Publikace sleduje skrze manželství Goodwinových kroky vůdců Spojených států v době důležité dekády. Podle Gatese se jedná o skvělý pohled na to, jak oba prezidenti čelili těžkým časům v 60. letech, ve kterých Gates shledává paralelu s dneškem. Zmiňuje politické otřesy, generační konflikt a protesty na vysokých školách.

Federer – Doris Henkel

Gatesovým bonusovým přídavkem pro letošní rok je kniha, která podle zakladatele Microsoftu není pro každého. Je totiž drahá a váží přibližně tolik, co malý pes. Nicméně pro někoho, kdo miluje Rogera Federera, se jedná o povinnou četbu. Dílo je retrospektivou života a kariéry tenisové legendy. Gates Federera obdivuje a jak sám píše, myslel si, že o něm ví skoro vše. Dozvěděl se ale prý spoustu nového, zejména z raných let tenistovy dráhy a také si prohlédl spoustu dosud nezveřejněných fotografií.