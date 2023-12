Co si přečíst o Vánocích? Podle Billa Gatese dalšího Václava Smila či knihu o životě lidských buněk

Uložit 0

Zakladatel Microsoftu a momentálně jeden z nejaktivnějších světových filantropů je vášnivý čtenář, to je známá věc. Stejně jako to, že se Bill Gates pravidelně dělí o tipy na ty nejzajímavější knihy, co mu prošly pod rukama. Čím že bychom si tedy měli zkrátit dlouhé chvíle o letošních Vánocích? Třeba dílem o buňkám nebo dalším pohledem Václava Smila na svět kolem nás, tentokrát Gatesův oblíbený autor s českými kořeny rozebírá lidský pokrok jako takový. A to není všechno – ke knižním tipům miliardář přihodil i něco navíc, třeba své oblíbené songy na Spotify.

Knihy

Jak vypadá život buňky? Na tuto otázku přináší odpověď kniha The Song of the Cell: An Exploration of Medicine and the New Human od Siddharthy Mukherjeeho. Podle Gatese pomáhá porozumět tomu, co se děje v našem těle, když jsme nemocní, a celkově čtenáři přibližuje obor buněčné biologie. Mukherjee, onkolog a držitel Pulitzerovy ceny, nahlíží do historie oboru a současné úrovně buněčné léčby leukemie a dalších smrtelných nemocí.

„Každý z nás někdy onemocní a všichni budeme mít blízké, kteří onemocní. Abychom pochopili, co se v těchto chvílích děje – a cítili optimismus, že se situace zlepší –, potřebujeme základní znalosti o stavebních kamenech života. Mukherjee chápe, že abychom našli jádro normální fyziologie nebo nemoci, musíme se nejprve podívat na buňky‘,“ popisuje Gates.

Do základů se noří i další z doporučených knih jménem Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet od Hannah Ritchie. Jak z názvu vyplývá, ústředním tématem je problematika klimatické změny, na kterou autorka nahlíží optimistickou optikou.

„V každé kapitole Ritchie popisuje konkrétní činy, které mohou lidé, společnosti a vlády podniknout k vybudování lepšího světa. Takového, kde už není třeba dělat kompromisy mezi lidským blahobytem a ochranou životního prostředí, mezi dnešním a zítřejším životem,“ popsal knihu Gates.

A ani v letošním roce nechybí v Gatesovu výběru dílo Václava Smila. Gates měl přečíst všech 44 knih tohoto kanadského autora s českými kořeny, který je známý svou vášní pro velmi složitá témata. Kniha Invention and Innovation: A Brief History of Hype and Failure se zamýšlí nad tématem, zda je skutečně současný pokrok lidstva tak přelomový, jak se nám zdá. A odpověď zní, že není.

Gates však spatřuje potenciál v umělé inteligenci. „Umělá inteligence bude chytrá, nejen rychlá. Až dosáhne toho, čemu vědci říkají obecná umělá inteligence, poskytne lidstvu neuvěřitelné nové nástroje pro řešení problémů téměř ve všech oblastech, od léčení nemocí přes personalizaci vzdělávání až po vývoj nových zdrojů čisté energie,“ zamýšlí se Gates.

Dárky navíc

Do letošního seznamu si Gates dovolil přidat také několik tipů navíc. Tím prvním je ekonomický online kurz od Timothyho Taylora, kterého Gates označuje za jednoho ze svých nejoblíbenějších profesorů. Přidal také doporučení, podívat se na Netflixu na minisérii All the Light We Cannot See pojednávající o příběhu lidí pronásledovaných nacistickým režimem.

A v neposlední řadě nabízí zakladatel Microsoftu také playlist na Spotify složený z 54 skladeb. Podle Gatese je určený především pro zábavu a obsahuje skladby, které Gatesovi pomáhají dostat do sváteční nálady. „Ať už je posloucháte v ošklivém svetru, při balení dárků, nebo u stolu s rodinou a přáteli, doufám, že vám tyto písně přinesou stejnou radost jako mně,“ napsal Gates.