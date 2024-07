Jak dostat kampaň k mladým? Trumpa zkusí porazit kokosy, palmy či logo podle zpěvačky Charli XCX

Uložit 0

Doba soubojů starých amerických prezidentů je pryč. Na scénu totiž nastoupila Kamala Harrisová, nová kandidátka Demokratické strany, která se rozhodla využít síly sociálních sítí. Svou cestu do Bílého domu si chce uhladit s pomocí emotikonů a virálních celebrit, které v současnosti hýbou světem mladých. A podle všeho se jí to zatím daří: ačkoliv její strategii starší generace třeba nechápou, mezi mladšími ročníky sklízí jednu ovaci za druhou.

Do čela Spojených států se historicky stavěli zpravidla postarší bílí muži, kteří o prezidentský mandát dlouhé roky usilovali. Letošní volby budou právě v tomto významným milníkem – po 48 letech se bude jednat o první klání, ve kterém na kandidátkách (tedy včetně potenciálních viceprezidentů) nebude žádný člověk se jménem Bush, Biden nebo Clinton.

Od roku 1976 se příslušníci těchto vlivných rodin dostávali do popředí vysoké politiky a spolu s nimi stárla i její podoba. Jisté oživení přinesli jen Hillary Clintonová, která se stala v roce 2016 první ženskou kandidátkou na prezidentku ve finále, a také Barack Obama, který byl mezi lety 2009 a 2017 prvním černošským prezidentem.

Ovšem Hillary Clintonová byla přímo členkou jednoho ze zmíněných vlivných klanů a Barack Obama měl celých osm let jako viceprezidenta Joe Bidena…

Devětapadesátiletá Kamala Harrisová, která nyní získala podporu dostatečného množství delegátů pro zajištění demokratické nominace (k čemuž formálně dojde v polovině srpna), by se tak po neúspěchu Clintonové mohla stát první ženskou prezidentkou Spojených států, navíc černošskou. Poté, co se proti sobě letos postavili Donald Trump (78) a Joe Biden (81), je Harrisová pro mnoho voličů atraktivní už jen svým věkem.

Že se dokáže přiblížit mladším lidem, je ostatně očividné už z její kampaně, která běží teprve dva dny. Během těch stihla naskočit na internetovou vlnu vtipných videí, která jsou na její adresu vytvářena, i výrazných emotikonů, které její kampaň mají označovat.

Krátce poté, co Harrisová v neděli oznámila, že chce kandidovat na prezidentku, se oficiální účet Bidenovy kampaně na síti X s nickem @BidenHQ přejmenoval na @KamalaHQ a aktualizoval svou titulní fotografii tak, aby napodobovala populární album Brat od zpěvačky Charli XCX. Na obrázku se objevil nápis kamala hq a psaný byl malými písmeny na zeleném pozadí, stejně jako obal zpěvaččiny nové desky. Charli XCX se na krok Harrisové rozhodla reagovat a v kandidatuře ji tak nepřímo podpořit. „kamala IS brat,“ napsala na síť X v úterý ráno, když Harrisovou označila příznačně za spratka, tedy jednoho ze svých fanoušků.

Interakce mezi oběma ženami se rychle stala virální záležitostí, což nepřímo dokazuje i příspěvek českého podnikatele Tomáše Čupra na LinkedInu. Ten se v něm podivoval nad staromódním fontem a brandingem Harrisové a jejího profilu na síti X. Jenže to byl podle všeho záměr jejího týmu, kandidátka tímto krokem zaujala přesně tu cílovou skupinu, kterou chtěla – s trochou nadsázky děcka a mladé, kteří odkaz na Charli XCX ihned přijali.

Na sociálních sítích se pak souběžně se vzestupem Harrisové začaly čím dál více objevovat emotikony kokosových ořechů a palem. Ty se staly symboly její podpory a odkazují na její projev z roku 2023. V něm politička mluvila o podpoře hispánské komunity ve Spojených státech a o rovných příležitostech ve vzdělání, když pronesla: „Moje matka nám občas vynadala a řekla: Nevím, co to s vámi mladými lidmi je. Myslíte si, že jste právě spadli z kokosové palmy?“

Záznam pasáže z projevu se stal virálním hitem především kvůli charakteristickému smíchu Harrisové, po němž přešla do velmi vážného učitelského tónu. Zábavné sestřihy videa se začaly objevovat na TikToku i na síti X a její kampaň začala být na sítích doprovázena právě emotikony kokosového ořechu a palmy. Někteří uživatelé navíc vyzývají své okolí k operaci palmový ořech, která má za cíl dostat demokratickou kandidátku do Bílého domu.

On this day one year ago, Vice President Kamala Harris said, “you think you just fell out of a coconut tree?” pic.twitter.com/Vh5OTv3XlF

— Know Your Meme (@knowyourmeme) May 10, 2024