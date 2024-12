Téměř 200 tisíc kamionů využívá mobilní aplikaci od Eurowagu, která jede na novém softwarovém podvozku

Uložit 0

Digitální technologie se prosazují i v kamionové dopravě. Snaží se o to i česká společnost Eurowag, která kromě palivových karet přijímaných na třinácti tisících čerpacích stanic ve třiceti zemích nabízí kamionovým dopravcům i pokročilé možnosti snižování nákladů na provoz a administraci jednotlivých souprav i celých flotil.

Digitální platforma Eurowagu propojuje spediční a logistické firmy, kterým do rukou dává paletu nástrojů, aby jejich kamiony zbytečně nestály, nejezdily naprázdno a držely si optimální spotřebu. Kromě technologie pro optimalizaci provozu flotil mají řidiči více než 94 tisíc aktivních vozidel k dispozici například i nonstop klientský portál v mobilní aplikaci Eurowag. Dopravce potom například digitální nástroje pro řešení celních řízení i vratek na daních v evropských zemích.

Všechny tyto služby zásadně zvyšují nároky na firemní IT zázemí. Eurowag si to uvědomil už před čtyřmi lety, jelikož předchozí řešení přestávalo množství aktuálních dat zvládat a firma tak prakticky přišla o možnost nabírat nové klienty. „Růst jsme samozřejmě nemohli ohrozit,“ vysvětluje Jan Smoček, provozní ředitel společnosti Eurowag, proč se pustili do změny, na které se ve finále podílelo celé 150členné interní IT oddělení doplněné o tým odborníků na implementaci SAPu z Accenture.

„Už v roce 2020 jsme se od základů pustili do postupného přesunu celého podnikového IT na SAP. Vybudovali jsme robustní datový podvozek, aby Eurowag mohl dál růst, přidávat nové klienty s desítkami tisíc palivových karet a rozšiřovat záběr o pokročilé funkce postavené na analýze velkých dat,“ říká Smoček.

V centru transformace stojí řešení od největší evropské softwarové firmy. Do roku 2022 začal Eurowag využívat její privátní cloud S/4 HANA pro účtování nákupů paliva, na začátku roku 2023 proběhla desetiměsíční implementace ERP systému pro plánování firemních zdrojů a do cloudu se přesunuly další oblasti. Letos bylo řešení uvedeno do ostrého provozu a nadále probíhají práce na dalších rozšířeních, například o e-faktury, finanční služby či mýta.

Největší přidanou hodnotu Eurowag spatřuje v připravenosti SAPu na lokální specifika jednotlivých zemí. „Nemusíme dlouze zjišťovat účetní, celní ani daňové zvyklosti evropských států, novou zemi stačí na pár kliknutí přidat a využít lokalizovaných formulářů a reportů, které klientům obratem nabízíme,“ chválí si Smoček jeden z důvodů pro volbu poskytovatele podnikových systémů. „Hledali jsme software, kde už toto kolo vymysleli, abychom my nemuseli.“

Eurowag je tak o krok blíže cíli stát se platformou, která provozovatelům kamionů šetří veškeré starosti s daňovými výkazy, účetními závěrkami, IAS a IFRS reporty nebo povinnými dokumenty pro veřejně obchodované firmy. „Fungujeme v jiném prostředí než například e-commerce nebo mobilní operátoři. Ve snaze o automatizaci často narážíme na národní specifika a nestálost legislativního i integračního prostředí, kde neexistují mezinárodní standardy,“ poukazuje Smoček na hlavní výzvu, kterou jim SAP pomáhá řešit.

Bez přítomnosti na desítkách menších trzích nelze nabídnout skutečně celoevropské řešení.

Právě do SAPu jsou postupně integrovány IT systémy společností, které Eurowag aktivně akvíruje. Mezi největší transakce pak patří převzetí polské a slovinské sítě Inelo Group za cenu v přepočtu 7,5 miliardy korun. Skupina Inelo přitom byla sama před transakcí akvizičně aktivní a dá se tak očekávat, že v rámci skupiny se sešlo více různých softwarových řešení, která nyní Eurowag postupně sjednocuje.

Na cestě k mezinárodní expanzi se firmám snaží pomáhat Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR. „Nejsou to jen strategické dokumenty. V SAPu například řešíme integraci na většinu evropských bank, kdy každá využívá nejen jiný jazyk, ale i jinou strukturu a formáty. To v praxi znamená, že náš tým kontinuálně sleduje změny v reportech používaných jednotlivými bankami a stará se o to, aby se aktualizace do našeho systému dostávaly co nejrychleji, pokud možno automatizovaně a s minimem lidské práce,“ uvádí na příkladu Součková.

Foto: Petr Ježek Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP ČR

Lokalizace do národních legislativ tak zjednodušuje komplikované administrativní úkony, protože systém už ví, jaké dokumenty jsou potřeba pro vypravení kamionu do Rumunska a jakým formulářem zaplatit mýtné v Maďarsku. „Lokalizace v našem podání není jen o překladech, ale o zajištění souladu s evropskou diverzitou na mnoha úrovních legislativy. Oproti Americe neexistuje v Evropě jednotný trh hovořící stejným jazykem. Pro české firmy je velkou výzvou vstupovat na trhy, které svou velikostí nemusí být vyloženě zajímavé, ale bez této přítomnosti nelze nabídnout skutečně celoevropské řešení,“ doplňuje Součková.

Do inovací se firmy nehrnou

Některé firmy se podle Součkové stále zdráhají digitalizovat a ztrácejí tak konkurenceschopnost. Podle nedávného průzkumu, který pro SAP provedla agentura Ipsos mezi dvěma sty vedoucími pracovníky českých firem s více než 50 zaměstnanci, pro to existují tři nejčastější důvody. Prvním je komplikovanost vnitřních procesů, do kterých vedení nechce vstupovat, aby se jim celé IT nerozpadlo. „Dneska firma kolikrát neví, co všechno má a jak to spolu funguje. Měli jsme dokonce zákazníka, který každý měsíc vypínal jednu ze stovek aplikací používaných v jeho firmě. Potom čekal, kdo se ozve, aby zjistil, jak je to celé propojené,“ vysvětluje Součková.

Dalším důvodem je snaha o snižování nákladů, i ta ale může být dvojsečná. „Když se má firma rozvíjet, nemůže donekonečna hledat úspory v nákladech. Potřebuje systém, který jí umožní okamžitě přidat novou byznysovou oblast nebo celý trh a nebude je to stát téměř nic,“ pokračuje ve výčtu Součková.

„Jestli naše republika něco má, pak je to technický talent. Jsme na tom velmi dobře z pohledu regionu střední a východní Evropy. Máme plno šikovných lidí, jen bohužel neumíme potenciál překlopit do výsledků. Velmi si přeji, aby se i další firmy pouštěly po vzoru Eurowagu do nových oblastí, do neprobádaných vod a novým technologiím věřily. Není možné, abychom akceptovali, že v roce 2024 přes 70 procent nákladů a času na IT jde na údržbu starých řešení,“ pokračuje Součková.

Motivací pro další a hlubší digitalizaci je pro čtvrtinu firem především snaha o mezinárodní expanzi. „Přidáváním manuální práce bychom už dál růst nedokázali. Jedinou cestou vpřed je automatizace, která se neobejde bez dostatečně robustního technologického zázemí. Jakmile dotáhneme odpojení starších ERP systémů, budeme zase moci růst s přiměřeným navyšováním počtu zaměstnanců a s předpokládanými náklady, zatímco se budeme soustředit na to, co umíme skvěle – navigaci, telematiku a obsluhu středních kamionových dopravců,“ potvrzuje za Eurowag Smoček.