Temu nedráždí jen české e-shopy. Plány kazí i čínskému Sheinu a reagovat musí také Amazon

Přeshraniční tržiště vzala českou e-commerce útokem. Podle odhadů bude jejich podíl letos odpovídat asi pětině celého domácího online trhu, zdejší e-shopy proto žádají narovnání podmínek. Největším trnem v oku jim je čínské Temu, to ale vrásky na čele nedělá jen obchodníkům u nás, boj o zákazníky totiž svádí po celém světě. Nuceni jsou tak reagovat i další globální hráči včetně čínského Sheinu a amerického Amazonu.

Oproti Temu je Shein výrazně starším obchodníkem, který vznikl v roce 2012 a poslední tři roky oficiálně sídlí v Singapuru. Shein se původně zaměřoval zejména na prodej módy a největší nárůst popularity zaznamenal během pandemie koronaviru, kdy jeho tržby vzrostly z úrovně v přepočtu sedmdesáti miliard korun v roce 2019 na čtyři sta miliard o dva roky později.

Jak ale píše server The Information, v letošním roce Shein zaznamenal propad růstu z loňských čtyřiceti procent na letošních 23 procent v první polovině roku, jeho zisková marže se snížila z osmi jen na dvě procenta. Důvod? Konkurenční Temu, které díky svým velkým rozpočtům výrazně zvyšuje ceny online marketingu, ale také logistiky zboží – oba do velké míry spoléhají na leteckou přepravu. Aby své tržby Shein zachránil, začal se rozšiřovat i do dalších kategorií včetně například elektroniky, kde již Temu působí.

Klesající výkon tak dle portálu nutí management Sheinu vysvětlovat a částečně i přehodnocovat plány vstoupit na burzu. Ty se přitom letos změnily několikrát, původně chtěl prodejce své akcie nabídnout ve Spojených státech, po výzvě tamních politiků pro zablokování tohoto vstupu kvůli značnému napojení byznysu na Čínu se společnost zaměřila na Londýn. Aktuálně má firma prý testovat poptávku po možném IPO na příští rok, což by ještě musely posvětit také britské i čínské úřady.

Při posledním investičním kole byla stanovena valuace Sheinu na 66 miliard dolarů, jak ale upozorňuje deník The Guardian, při vstupu na burzu by se hodnota firmy pravděpodobně pohybovala níž. Vyhlídkám do budoucna nepomáhají ani diskuze mezi politickými špičkami v EU, Velké Británii i Spojených státech o snížení sumy, do níž je zboží přicházející do jednotlivých zemí ze zahraničí osvobozeno od cla. V EU je stanoveno na v přepočtu 3 800 korun, po zrušení této výjimky volají i české e-shopy, což by se výrazně dotklo také Temu.

Reaguje také Amazon

Jak dále píše The Information s odvoláním se na své zdroje, Temu již na svou platformu přijalo více než šedesát procent hlavních čínských prodejců produktů, kteří působí také na Amazonu. Gigant tak musí reagovat, protože Temu do svého tržiště postupně zapojuje i lokální americké obchodníky, kteří stojí již prý za polovinou všech jeho prodejů ve Spojených státech.

Temu má dle portálu po obchodnících požadovat, aby u něj zboží nabízeli minimálně o patnáct procent levněji než na Amazonu. Ten přitom dlouhodobě prodejcům nařizuje, že na konkurenčních platformách nemohou produkty prodávat za nižší cenu než u něj, za což aktuálně čelí i antimonopolnímu stíhání od amerických federálních úřadů. Aby Temu obchodníkům pomohlo obejít pravidla Amazonu, radí jim prodávat stejné zboží pod jinými značkami.

Amazon na nového konkurenta reaguje i dalšími kroky včetně připravovaného spuštění nové lowcostového online obchodu. Prodejcům v tomto případě stanovuje maximální ceny konkrétního zboží (celkem má jít o 700 produktů), jako je osm dolarů za šperky, devět dolarů za ložní soupravy, třináct dolarů za kytary a dvacet dolarů za pohovky.

Toto zboží chce Amazon zákazníkům dodávat přímo z čínského skladu, kde zároveň prodejcům nabízí výrazně nižší poplatky za tzv. fulfillment. S tím souvisí také prodloužení doby dodání, zatímco z lokálních skladů k zákazníkům produkty doručuje většinou do jednoho až dvou dnů, v tomto případě by mělo jít až o devět až jedenáct dnů. Kdy by ke spuštění tohoto low-cost obchodu mělo dojít, zatím ale podle The Information není jasné.