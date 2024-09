Faktický konec CZC nastal, pozornost se tak opět upřela na Mall. A Allegro zase mlží, co s ním bude

Uložit 0

Komentář Petera Brejčáka: Minulý týden (opět) došlo na hromadné propouštění v e-shopech CZC a Mall, které od dubna 2022 vlastní polské Allegro. Jejich byznysu se totiž dlouhodobě nedaří a krvácí navzdory ozdravným opatřením, které skupina postupně zavádí. Po měsících medializovaných informací a dohad, kdy nebylo zjevné, jaká budoucnost čeká CZC, nedávno došla zpráva o tom, že ve své stávající podobě jako e-shop přestane fungovat a působit bude jako obchodník čistě jen na tržišti Allegra. Pozornost se tak opět stočila k Mallu a vznikl prostor pro domněnky.

Při komunikaci propouštění minulý týden mluvčí Allegra Marcin Gruska mimo jiné uvedl: „Hlavním cílem je uzdravit naše české podniky. Postupně měníme Mall a CZC na obchodníky na platformě Allegro.cz a přesouváme je na společnou technickou a softwarovou platformu.“ Právě druhá věta by mohla naznačovat, že Mall čeká stejný osud jako CZC. A například Hospodářské noviny ji prezentovaly jako oficiální potvrzení.

Ještě před článkem HN jsem Allegro v reakci na tuto citaci oslovil o další doplnění informací a vyjádření, jaká budoucnost tedy Mall čeká – a zda jej nečeká stejný osud, jak potkal CZC. Odpověď na několik zaslaných otázek trvala řadu dnů a nepřekvapivě je nejednoznačná.

„V současnosti zkoumáme řešení, které nám umožní zachovat hodnotovou nabídku společnosti Mall a zároveň využít technologický ekosystém společnosti Allegro. Jedná se o náš dlouhodobý plán, který má zajistit, že se nic nezmění na zkušenostech zákazníků, zatímco Allegro bude schopné udržet své technologické náklady pod kontrolou. Mall je významným maloobchodním prodejcem, takže se jedná o společný úspěch vedoucí ke stejnému cíli – zpřístupnit zákazníkům co nejširší sortiment zboží za konkurenceschopné ceny a úspěšně uspokojit jejich potřeby v oblasti online nakupování,“ komentuje mluvčí Allegra Gruska. Takové vyjádření by mohlo soutěžit třeba o titul ptydepe roku.

Samozřejmě existuje možnost, že ani samo Allegro neví, jaká budoucnost Mall reálně čeká a jednotlivé kroky či cíle bude i nadále přizpůsobovat výkonnosti samotné firmy – e-shopu poslední roky klesají tržby, roste ztráta a někdejší dvojka zdejšího e-commerce trhu se propadá na stále nižší pozice. Navíc došlo i na účetní odepsání hodnoty firem v miliardách korun.

V takové situaci není překvapením, že Allegro ve snaze o transformaci byznysu do černých čísel přijímá ozdravná opatření, jednotlivé e-shopy přesouvá na stejnou softwarovou platformou s cílem snížit náklady na IT a to vše provází propouštění… Podle posledních hospodářských výsledků již z letošního roku se ale moc nezdá, že by to mělo zásadnější dopad a Mall a CZC krvácí i nadále.

Ovšem nejednoznačnost komunikace Allegra dává prostor pro domněnky. Již teď v září dojde na faktické ukončení fungování CZC – když jsme ale například v dubnu psali o tom, že CZC zvoní umíráček, generální ředitel Allegra mlžil, jaké jsou další plány. Menší zprávou v mezičase bylo, že i logistický hráč WeDo (který byl součástí Mall Group při prodeji) svou misi končí, respektive skončila samotná značka a firma se začlenila pod síť One by Allegro.

Existuje tedy vůbec důvod Allegru věřit, že Mall čeká jiná budoucnost než CZC? Nic tomu nenasvědčuje. Na e-commerce scéně bylo naopak spíš překvapením, že jako první „vypnuli“ právě CZC, protože tento e-shop měl zejména mezi geeky a IT profesionály vybudované dobré jméno a nabízel pokročilé funkce například pro stavbu počítačových sestav na míru. To s přechodem CZC na Allegro končí.

Na rozdíl od CZC ale Mall působí v pěti zemích, kromě Česka jde o Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a pod značkou Mimovrste také v Slovinsku. V Česku a na Slovensku již Allegro spustilo své tržiště, zbývající země budou postupně přibývat. Právě proto si Poláci mohou zatím nechávat funkční e-shop Mallu, protože přes něj pořád zákazníky obsluhují. Avšak jakmile dokončí expanzi, je možné, či spíše pravděpodobné, že dojde na stejnou transformaci e-shopu na pouhého obchodníka na platformě Allegra.

Ale jde jen o domněnku. Allegro oficiálně nic neřekne a mlží.