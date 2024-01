Obří turecké internetové tržiště zamířilo do Česka. Většinu v něm má čínská Alibaba

Trendyol vstupuje do Česka

Uložit 0

Společnost Trendyol, turecké internetové tržiště, které funguje podobně jako Allegro, vstupuje do Česka. Během prvního čtvrtletí by se země měla stát jednou z prvních čtyř, kde se v regionu chce usadit, společně s Rumunskem, Řeckem a Maďarskem. Uvádí to server E15 na základě informací tureckého webu Daily Sabah.

Společnost si představuje, že do konce roku bude mít v regionu střední, východní a jižní Evropy dva miliony aktivních zákazníků a vyřídí pro ně přes čtyři miliony objednávek. V druhé vlně se chce rozšířit do Polska, Slovenska a Bulharska, uvedl generální ředitel společnosti Trendyol Group Erdem Inan. Firma uvedla, že si na expanzi do Evropy vyhradila půl miliardy eur, tedy zhruba 12 miliard korun.

Trendyol o sobě uvádí, že má aktuálně zhruba 30 milionů zákazníků, kteří si na webu vybírají zboží okolo 300 tisíc obchodníků. V roce 2021 byla firma podle serveru E15 oceněna na 16,5 miliardy dolarů (asi 372 miliard korun). Jde o firmu, která funguje podobně jako polské Allegro, které loni do Česka vstoupilo. Tedy v online prostředí nabízí zboží mnoha obchodníků, zákazníci si přitom vybírají bez přecházení mezi jednotlivými e-shopy na jednotné platformě.

Tureckou společnost založila v roce 2010 podnikatelka Demet Mutlu. Na začátku existence Tendyol spoléhal hlavně na prodej módy, dnes má kromě platformy pro prodej zboží obchodníků také vlastní značku oblečení, logistickou infrastrukturu či internetový secondhand. V Turecku navíc provozuje donáškovou službu jídel z restaurací.

V současné době v Trendyolu drží 86procentní většinu čínská korporace Alibaba. Za podíl měla zaplatit zhruba 1,4 miliardy dolarů s tím, že se zavázala do společnosti investovat další dvě miliardy dolarů. Kromě toho platforma získala 1,5 miliardy dolarů i od investorů, jako jsou americký fond General Atlantic nebo japonská SoftBank.

Trendyol se chce s expanzí postupně dostat na burzu, a to se má stát ve chvíli, kdy její tržby budou ze třetiny pocházet ze zahraničí. V roce 2022 – bez uvedení jejich výše – firma uvedla, že tento podíl byl pět procent.

S přispěním ČTK