The Grand Tour končí, co bude dál? Clarkson rozjel netradiční hospodu, má narváno, a přesto prodělává

Přes dvacet let společné práce je u konce. Slavné moderátorské trio Clarkson, Hammond, May má za sebou odvysílání vůbec posledního dílu automobilové show The Grand Tour, která je finální tečkou za vzájemnou spoluprací. Pánové proto vyhlížejí nové projekty. Clarkson to zkouší v pohostinství, jenže se ukázalo, že jeho koncept hospody postavené vyloženě na produktech britských farmářů je víc charita než životaschopný projekt. Na každém zákazníkovi totiž tratí nemalou sumu.

Přestože tihle pánové nikdy nevyhráli žádný závod světové rallye, nikdy nestartovali ve formuli 1 nebo na okruhu v Nascaru, zná jména Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May každý automobilový fanda. A dokonce i ti, které svět motorů vůbec neoslovuje.

Slavná trojice začala se svým společným moderováním před více než dvaceti lety a nyní nastal moment, kdy se jejich cesty definitivně rozešly. Práce na posledním dílu pořadu The Grand Tour, ve kterém navázali na své předchozí působení v Top Gearu, skončily minulý rok na podzim.

K odvysílání finální epizody došlo minulý pátek a jednalo se o finální vyvrcholení velkého dobrodružství tří chlapíků, kteří světu ukázali, že automobilová žurnalistika nemusí být jen o rozebírání točivého momentu a ukájení se nad křivkami supersportů. V jejich pořadech často o samotné vozy ani tolik nešlo, svou prací se hlavně bavili, což k obrazovkám přitahovalo i ty diváky, které auta vlastně vůbec nezajímala.

Konec ale nastal, a nabízí se tedy otázka, co bude dál? Samotná show The Grand Tour by měla dostat nové moderátory a také formát. Jména a další podrobnosti jsou však stále záhadou. Kde panuje jistota, je ovšem u další vzájemné spolupráce tří moderátorů. Tu James May nedávno v podcastu Today označil za nepravděpodobnou. Tomu nahrává i zrušení produkční společnosti, kterou tvořila trojice moderátorů spolu s producentem Andym Wilmanem.

Neznamená to však, že by se neměli diváci s moderátory na televizních obrazovkách již setkávat. Richard Hammond se brzy představí ve čtvrté sérii pořadu Richard Hammond’s Workshop, který se zabývá restaurováním starých automobilů. James May chystá kromě jiného nový seriál s názvem The Great Explorers, ve kterém bude mapovat cesty nejslavnějších dobrodruhů a průzkumníků. A pak je tu Jeremy Clarkson a jeho Clarkson’s Farm.

Tento pořad aktuálně běží ve své třetí sérii a minimálně jedna další se již připravuje. Clarkson zde vystupuje v roli nejnepravděpodobnějšího farmáře v celé Británii a spolu s dalšími kolegy čelí nepřízni osudu a všem výzvám, které práce na farmě pojmenované Diddly Squat přináší.

Právě farmaření nedávno zaválo Clarksona i k dalšímu projektu. Tím je ryze britská hospůdka v obci Cotswolds, kterou si otevřel jen kousek od své farmy. Tentokrát jsou však z projektu vynechány televizní štáby a kamery, a to i navzdory tomu, že je koncept hospody pojmenované The Farmer’s Dog velmi zajímavý. Podnik totiž pracuje pouze se surovinami britské produkce, což se týká dokonce i pepře či soli.

Hospoda kvůli tomu nepodává třeba coca-colu nebo kečup. Jen u jedné položky Clarkson udělal výjimku. Na menu se kromě celé řady míchaných nápojů z lokálních surovin objevil také gin s tonikem. Ten obsahuje chinin, který v Británii získat prostě nelze, a proto je tonik jedinou přísadou, která striktní lokálnost porušuje.

Foto: The Farmer’s Dog Jeremy Clarkson ve své nově otevřené hospodě

Clarkson hospodu vybudoval ve snaze podpořit lokální farmáře, ovšem po pouhém měsíci provozu podniku se ukazuje, že se jedná o velice nákladnou strategii. Tak například u již zmiňovaného pepře je cena za jeden kilogram dováženého koření deset liber, tedy přibližně 300 korun, kdežto cena alternativy vypěstované v Británii stojí desetkrát víc. Stejně tak uvedl, že je pro něj několikanásobně nákladnější používat maso z jeho nedaleké farmy než jej nakoupit z dovozu.

„S potravinovým systémem v této zemi je něco špatně,“ uvedl Clarkson pro Daily Mail a připustil, že kvůli zavedenému konceptu má hospoda mnohem nižší marže než konkurence. Ztrátu vyčíslil zhruba na deset liber na hosta. Hospoda má od otevření pořád narváno, a to i přesto, že ceny podávaného jídla jsou podle hostů vyšší, než je obvyklé. Clarkson však cenovou politiku hájí právě původem potravin a snahou dávat farmářům spravedlivé odměny.