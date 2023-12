Poslal kamion z kopce, aby vypadal, že jede. Zakladatel Nikoly dostal za podvody čtyři roky vězení

Uložit 0

Příběh společnosti Nikola je zářným příkladem toho, jak jednoduché je občas ošálit všechny okolo. Trevor Milton a jeho kolegové slibovali nákladní tahače budoucnosti poháněné vodíkem. Místo toho však své prototypy posílali dolů z kopce, aby se vůbec pohnuly. Za podvody byl nyní zakladatel Nikoly odsouzen ke čtyřem letům vězení.

Lež má sice krátké nohy, někdy však jejich délka stačí k předvedení skutečně nevídaných výkonů. Své o tom ví i Trevor Milton, jehož automobilka Nikola slibovala dodat na trh inovativní tahače poháněné vodíkem, mluvilo se i o vodíkovém pick-upu. Myšlenky společnosti zaujaly mnoho investorů a po vstupu na burzu v červnu roku 2020 hodnota Nikoly vyletěla vzhůru k třiceti miliardám dolarů.

Z Miltona se tak stala nová byznysová hvězda, ovšem s velmi omezenou trvanlivostí. Už v září téhož roku totiž odstoupil z vedení společnosti poté, co shortaři, tedy investoři sázející na pokles ceny akcií, z Hindenburg Research ve své zprávě obvinili Nikolu z podvodného jednání. V ní uvedli, že automobilka nemá ve svých rukou v podstatě žádnou z proklamovaných technologií a lže. Brzy na to dorazila i žaloba. Že Milton o úspěších své firmy vědomě neříkal pravdu, uznala porota už loni, ve hře ale stále byla výše trestu.

Tu si jednačtyřicetiletý zakladatel firmy vyslechl v pondělí u federálního soudu na Manhattanu, který ho poslal na čtyři roky za mříže. Milton měl podle žalobců lhát konstantě a prakticky všem, notoricky známý je případ tahače Nikola One. Ten měl být poháněný vodíkem a fungovat, ve skutečnosti jej však automobilka při natáčení demonstrativního videa jen pouštěla z kopce dolů a vše naaranžovala tak, aby výsledek vypadal, že tahač jede po rovince.

Kvůli tomu obžaloba Miltona a Nikolu přirovnala ke známému případu Elizabeth Holmesové a její společnosti Theranos, která slibovala revoluci ve zdravotnictví, ale nakonec se vše ukázalo jako jeden velký podvod, za který Holmesová dostala přes 11 let ve vězení. Stejný trest požadovali prokurátoři i pro Miltona, ačkoliv maximální doba, která mu za mřížemi hrozila, byla šedesát let. Vedle čtyř let odnětí svobody musí ale ještě zaplatit pokutu ve výši jednoho milionu dolarů a dojde také k propadnutí části jeho majetku. Proti tomuto rozsudku se může odvolat.

Obhajoba přitom požadovala podmínečný trest mimo vězení. Soudce ale měl vzít v potaz fakt, že Milton celou dobu svou vinu odmítal, popíral svou odpovědnost a neprojevil ani žádnou lítost. Přirovnání k Holmesové negoval s tím, že zatímco Theranos byl podvod od začátku do konce, Nikola je skutečný byznys.

Samotná automobilka skutečně nadále pokračuje ve své činnosti i bez Miltona. V roce 2021 souhlasila s úhradou 125 milionů dolarů na urovnání občanskoprávních poplatků vznesených americkou Komisí pro cenné papíry a nyní pokračuje ve vývoji tahačů. S vodíkem se však na nějaký čas rozloučila a zaměřila se výhradně na vývoj tahačů poháněných elektřinou. Akcie společnosti se aktuálně obchodují v ceně pod jedním dolarem, v době její největší slávy to naopak bylo za téměř osmdesát dolarů.