Tipy na dobrodárky, které potěší dvakrát: Darujte noc v teple, ponožky od babičky nebo rozsviťte světlo

Znáte to. Všechno, co byste si přáli, už máte. A vaši blízcí, se kterými se příští týden sejdete u vánočního stromečku, také. Než riskovat nevhodný dárek, co takhle darovat dobro? Radost pak bude dvojnásobná – potěšíte své blízké i ty, kteří vaši pomoc opravdu potřebují. A možností je víc než dost.

Hrábě, lopata nebo tabule do školy

Obdarovat blízké můžete třeba dárkovými certifikáty Člověka v tísni nebo Charity Česká republika. Skutečný dárek Člověka v tísni nabízí na výběr jak pomoc dětem v Česku – přispět je možné například na psychologickou pomoc či školní pomůcky – tak podporu pro lidi v rozvojových zemích či ve válkou zmítané Ukrajině. Smysluplný dar Charity Česká republika se zaměřuje především na zahraniční pomoc, kde se věnuje zdravotní péči, humanitární pomoci nebo vzdělávání.

Sprcha, polévka a postel

Projekt Nocleženka od charitativní organizace Armáda spásy funguje již několik let. Darováním minimální částky sto korun zajistíte lidem bez domova přespání v noclehárně, sprchu a teplé jídlo – což je zejména v zimě pro člověka na ulici zásadní. Letos navíc Armáda spásy umožňuje zakoupit Nocleženku jménem někoho dalšího. Obratem pak obdržíte certifikát, který může posloužit jako smysluplný vánoční dárek.

Od dobrot až po ponožky

Pokud byste přece jen raději zvolili balíček místo certifikátu, v e-shopu nakupnadobro.cz najdete širokou nabídku udržitelných produktů vyráběných lidmi s hendikepem. A je opravdu z čeho vybírat – od pralinek, čajů a sirupů až po pouzdra na brýle. Elpida, nezisková organizace zaměřená na podporu seniorů v České republice, pak i letos nabízí ve svém e-shopu oblíbené Ponožky od babičky, které ručně pletou seniorky z celé republiky.

Radost pro těžce nemocné děti

Ve Zlaté rybce plní sny dětem, jejichž život ohrožuje nebo limituje vážná nemoc. Pokud se rozhodnete přispět, pomůžete splnit přání a vytrhnout děti z kolotoče vyšetření, nemocnic a bolesti. Někdo se tak bude moci stát na jeden den princeznou, vidět polární záři, nebo mít elektronickou vychytávku do školy a na komunikaci se vzdálenými kamarády.

Rozsviťte k Vánocům světlo na mapě

A co takhle věnovat někomu světlo jako symbol naděje a solidarity? Darujte libovolnou finanční částku a rozsviťte světlo na mapě v místě, které sami určíte – může to být vaše bydliště, chalupa, oblíbené místo nebo třeba sídlo firmy. Veškerý výtěžek z této akce putuje prostřednictvím Nadace Via a portálu Darujme.cz na podporu 14 neziskových organizací. Ty se věnují pomoci lidem s handicapem, opuštěným seniorům, zraněným zvířatům nebo poskytují tolik potřebnou hospicovou péči.