Tom Hardy není jen Venom, ale i fanoušek tenisek. Nazul jeden z nejžádanějších párů od Nike

Uložit 0

Ještě před tím, než se pustil do obměny jejich designu, s nimi spal v posteli. Položil si je na konec lůžka tak, aby na ně měl ideální výhled vždy, když se ráno probudil. Potřeboval s nimi prý usínat i vstávat. Jen tak mohl podle svých slov nasát jejich auru. Poté je módní návrhář Virgil Abloh přepracoval do unikátní podoby, která patří mezi nejžádanější na trhu, minimálně co se týče tenisek od Nike. A jak se zdá, jejich nadčasový vzhled si oblíbil i britský herec Tom Hardy.

Virgil Abloh má ve světě módy obrovské jméno. Ačkoliv jeden z nejuznávanějších streetwearových návrhářů před třemi lety zemřel na rakovinu, kterou dlouho skrýval, nechal za sebou několik zásadních stop, které rezonují dodnes. Vedle toho, že byl kreativním ředitelem pánské divize v Louis Vuitton – a dohlížel na práci českého návrháře Jana Černého, autora nástupové olympijské kolekce–, byl i zakladatelem prémiové značky Off-White. A od ní se vše odvíjí.

Právě pod hlavičkou Off-White začal spolupracovat s Nike, respektive s jeho značkou Jordan Brand, kterou obr na poli sportovního vybavení rozjel se legendárním basketbalistou Michaelem Jordanem. A vymysleli spolu několik variací tenisek Air Jordan, které se staly stěžejními kousky mezi sneakerheads, tedy sběrateli prémiových bot.

Dost možná největší zásah v pouliční, ale i sportovní kultuře měl model Air Jordan 1, vůbec první vydaná tenisková spolupráce mezi Jordanem a Nike. K těm nejpovedenějším ale patří i silueta s pořadovým číslem pět, která vyšla už v roce 1990 a byla inspirována legendární stíhačkou Mustang-51 Fighter Jet. „To byly ty boty, u kterých jsem přemlouval rodiče, aby mi je koupili. Byly totiž příliš drahé,“ vzpomínal Abloh v rozhovoru pro magazín Complex.

Foto: NiceKicks Off-White x Air Jordan 5 „Muslin“

Když poté Abloh založil v Itálii značku Off-White, věděl, že pokud se jednou spojí s Nike, budou to právě Air Jordan 5, které vyladí k obrazu svému. V roce 2020 proto vyrukoval se speciální edicí „pětek“, u kterých sice zanechal všechny základní designové prvky a struktury, ale doladil je ikonickými nápisy, pro které je Off-White mimo jiné známé. Zajímavé je, že na levé botě nechal vyříznout kruh v jazyku, aby evokovaly dojem, že nejsou dokončené. A také, že nikdy nebyly.

Abloh chtěl až s postupem času odhalit jejich finální, hotovou verzi, toho se ale nikdy nedožil. I přesto se ale z tenisek stalo dílo, za které jsou sběratelé sneakers ochotni platit i desítky tisíc korun. Například na online tržišti StockX se jejich cena pohybuje okolo dvaceti tisíc korun s tím, že se vyvíjí v čase – a záleží na aktuální situaci na trhu, která může hodnotu slavné Ablohovy variace jordanů posouvat nahoru nebo dolů.

Jak se ale zdá, Off White x Air Jordan 5 nejsou oblíbené jen mezi zarytými fanoušky tenisek. Jejich nadčasový vzhled se zamlouvá i známému britskému herci Tomu Hardymu, který se do paměti filmových diváků zapsal jako záporák z Revenanta s Leonardem DiCapriem, zápasník z Warriora, Bane z Temný rytíř povstal nebo Farrier z válečného snímku Dunkerk. V poslední době ale září hlavně jako Eddie Brock alias Venom ze stejnojmenného superhrdinského filmu.

Fotografové ho zachytili před natáčením třetího Venoma (který už dostal oficiální trailer a do kin zamíří letos v říjnu), kdy měl raritní teniskovou spolupráci na nohou a procházel se s ní po městě. Jordany v šedivé barevné kombinaci byly ale netradičně doplněné o růžové tkaničky, nad čímž se pozastavil i módní magazín High Snobiety. Výrazné jazyky obou bot se sice skrývaly pod Hardyho modrými džíny, i tak lze ale velmi přesně poznat, že se herec v teniskách vyzná. A lze ocenit i to, že je nemá na poličce v původní krabici, kde by tento skvost mezi sběrateli bot nejspíš skončil.