Ten, co změnil streetwear. Ve 41 letech zemřel Virgil Abloh, kreativní ředitel pánské divize Louis Vuitton

Jen málokdo měl takový vliv na streetwearovou módu jako Virgil Abloh, americký návrhář, který ve světě proslul coby zakladatel prémiové značky Off-White. V posledních letech se navíc jeho jméno skloňovalo s luxusním módním domem Louis Vuitton, kde byl Abloh kreativním ředitelem pánské divize. A byť mu jeho dosavadní zásluhy už nikdo nesmaže, žádné nové si už nepřipíše – prohrál totiž svůj boj s rakovinou.

Smutná zpráva, která zasáhla nejen celý módní průmysl, se dnes objevila na jeho oficiálním instagramovém profilu a kondolovala také samotná skupina LVMH, pod kterou Louis Vuitton (spolu s Hennessy, Moët & Chandon, Off-White a dalšími luxusními značkami) spadá. „LVMH, Louis Vuitton a Off-White jsou zdrceny tím, že musí oznámit dnešní úmrtí Virgila Abloha,“ píše LVMH v prohlášení.

Virgil Abloh měl dlouhé roky bojovat s vysoce vzácným typem rakoviny srdce, přičemž veřejnost o jeho onemocnění prakticky vůbec netušila. O to víc šokující je jeho úmrtí. „Virgil byl nejen geniální designér a vizionář, ale také člověk s krásnou duší a velkou moudrostí,“ napsal Bernard Arnault, šéf LVMH. Virgil Abloh, manžel a otec dvou dětí, zemřel ve věku 41 let.

Ten, co změnil streetwear

Virgil Abloh se o módu začal zajímat už během studií na vysoké škole v americkém státě Illinois, kde se ostatně i narodil (konkrétně ve městě Rockford) ghanským imigrantům. Svou první štaci v ryze luxusní módě odstartoval stáží v italské značce Fendi, odkud postupně pronikal do high fashion a zkoušel navrhovat své vlastní designy. Například na již neaktuální trička od Ralpha Laurena, která nezištně koupil, aby na ně natiskl vlastní motivy. A pak je sám prodával.

O svou největší slávu se ale zasloužil v roce 2012, kdy založil streetwearovou značku Off-White. S ní se později dostal do celého světa a jednu dobu šlo o brand, který prakticky formoval takzvanou hypebeast éru, v rámci které bylo Off-White pomyslnou trofejí v šatníku všech mladých milovníků pouliční módy. Off-White se proslavilo i pro své kreativní spolupráce – ať už šlo o Nike, Heron Preston nebo Yeezy od Kanyeho Westa.

Po masivním úspěchu s Off-White byl Virgil Abloh jmenován kreativním ředitelem pánské oděvní řady Louis Vuitton, díky čemuž se mimo jiné stal jedním z mála afroamerických návrhářů, kteří kdy pro tohoto francouzského módního obra pracovali. Svou první kolekci představil tentýž rok a hned dostal uznání od zpěvačky Rihanny (která má pod LVMH vlastní módní značku) či rapperů Playboye Cartiho, A$AP Nasta nebo Kida Cudiho.

V roce 2019 začal slavný designér spolupracovat také s nábytkářským gigantem IKEA, se kterým navrhl „nábytek pro mileniály“ – od skříní a koberců až po konferenční stolky či židle, které bylo doplněny jeho ikonickým grafickým prvkem v podobě uvozovek ohraničujících jednotlivá slova. Ve stejném roce začal navrhovat i různé tréninkové oblečení s firmou Ssense.

Jen o módě ale jeho kariéra nebyla. Zájem měl Virgil Abloh také v umění, což potvrzuje jeho spolupráce s japonským umělcem Takašim Murakamim, a bavil ho i DJing. Co se hudby týče, loni navrhl přebal alba Shoot for the Stars, Aim for the Moon od tehdy rostoucího amerického rappera Pop Smokea, který byl ve věku dvaceti let zastřelen při přepadení jeho domu.

Virgil Abloh byl během své velkolepé kariéry oceněn různými cenami, naposledy získal cenu British Fashion Awards „Urban Luxe“ a v roce 2017 cenu International Designer of the Year při příležitosti GQ Men of the Year Awards.