Češi, národ módních expertů. Podívejte se, proč je letošní olympijská kolekce tou nejoriginálnější

Česká reprezentace už za pár týdnů bude prožívat další velký sportovní svátek. A protože jde o událost světových rozměrů, na kterou budou upřeny zraky milionů lidí, musí na ní zazářit. Ne však jen sportovně, ale také tím, jak se odprezentuje na slavnostním ceremoniálu, který v případě letní olympiády v Paříži proběhne na řece Seině. Nástupová kolekce oblečení opět vyvolala rozporuplné reakce a část veřejnosti ji takříkajíc počesku odsoudila. Obstojí mezi předchozími?

Je nepsaným pravidlem, že se každé dva roky, co se ven dostane olympijský úbor českých sportovců a sportovkyň, rozpoutá debata o tom, jak jeho návrháři nemají vkus. A je jedno, jestli jde o kolekci, ve které bude výběr soutěžit, nebo o outfit, v němž se představí na bujaré zahajovací olympijské události. Zatímco oblečení z první škatulky příliš originality nepřineslo, edice pro nástup je podstatně odvážnější a nápaditější.

Co se stalo pak, se dalo čekat. Český národ se na sociálních sítích rozdělil na dva tábory s hlubokou znalostí aktuálních módních trendů, satirik TMBK vyrobil pár vtipných koláží, z vlajkového pláště se najednou stal župan a lidé jaksi zapomněli, že národní barvy nemusí být vždy poskládané do stylu národní vlajky. Český internet rázem začal žít dílem, které mladý český návrhář Jan Černý vymyslel. A samozřejmě přišly i vzpomínky.

Letošní nástupová kolekce, ve které se český výběr poprvé představí 26. července na zahájení, je asi první za posledních minimálně čtrnáct let, ve které sportovci a sportovkyně skutečně budou moci vystoupit z davu jinak zpravidla konzervativních kusů oblečení z minulých her, zimních i letních. Možná snad s výjimkou té, v níž dorazili v roce 2012 do Londýna (ehm, holínky). A přesně to byl záměr.

Vzhledem k tomu, že se Černý často inspiruje prémiovou streetwearovou módou s prvky utažené elegance, má i jeho nový projekt nádech, který se vedle všeho ostatního vymyká. Ostatně posuďte sami – níže vám přinášíme přehled kolekcí, ve kterých česká reprezentace nastupovala na předchozích letních a zimních olympiádách. A pak si položte otázku, jestli ta aktuální skutečně není… nejoriginálnější.

Peking, Čína (2022)

Tokio, Japonsko (2020)

Pchjongčchang, Jižní Korea (2018)

Rio de Janeiro, Brazílie (2016)

Soči, Rusko (2014)

Londýn, Anglie (2012)

Vancouver, Kanada (2010)

Paříž, Francie (2024)