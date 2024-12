Udělal přes 1000 pohovorů a zjistil, že se ajťáci rozhodují špatně. Pomáhá jim v novém startupu

Uložit 0

Jak sám sebe popisuje, Jiří Bachel je duší inženýr a developer. Téměř sedm let pracoval v Seznamu, posledních sedm let se mimo jiné věnuje práci ve svém studiu Lolo.team, kde společně s kolegy vyvíjí software pro klienty z celého světa včetně Spojených států či Německa. „Během této doby jsem měl více než tisíc pohovorů s IT specialisty a uvědomil jsem si, jak špatně dělají rozhodnutí o své budoucnosti,“ přibližuje. Proto se rozhodl rozjet novou službu, která jim má pomoct. Sám přitom do rozběhu investoval přes sedm milionů korun.

„Je důležité uvědomit si, kolik času trávíme v jedné firmě,“ vypráví Bachel a vypočítává modelový příklad: IT specialista stráví v jedné práci v průměru tři roky, což je sedm až deset procent produktivního života, a během této doby si v Česku vydělá dohromady tři až šest milionů korun. „Rozhodnutí o takto vysokých částkách byste neměli provádět jen na základě pocitů, které jste získali z pohovorů ve třech až pěti firmách v průběhu několika dnů či týdnů,“ myslí si.

Kde ale získat adekvátní informace? To se Bachel snaží nabídnout v novém projektu Navigara, který dle jeho slov naviguje ajťáky v důležitých rozhodnutích o jejich budoucí kariéře. A to na základě dat a ne jen osobních pocitů. Dokáže totiž odpovědět na základní otázky jako které firmy nejlépe platí, jak velká je fluktuace v IT oddělení dané firmy, které dovednosti jsou na trhu nejžádanější či ve kterém segmentu firmy nejčastěji nabírají.

„Abychom získali dostatečné množství dat, stahujeme je z kariérních stránek firem. Naše scrapery (nástroj pro stahování dat – pozn. red.) tvoří a udržuje generativní umělá inteligence, aktuálně jich máme přes sedmdesát tisíc,“ přibližuje Bachel s tím, že v Česku má nástroj aktuálně vyhodnocených 3500 firem, které hledají či v uplynulých měsících hledaly IT specialisty.

Platforma Navigara

Algoritmy AI po sběru dat z mnoha různých zdrojů informace analyzují, vyhodnocují a reinterpretují do přehledné struktury, v níž se vývojář dozví, koho firmy hledají a co na danou pozici vyžadují. „Chceme, aby změna práce byla stejně příjemná jako hledání ubytování na Bookingu nebo Airbnb,“ komentuje Bachel.

Navigara byla spuštěna teprve koncem září, od té doby se ale do platformy registrovalo přes 500 developerů a v Česku ji využilo přes 200 firem. Do globální platové mapy, kde se pro více než 300 měst vypočítává mzda IT specialistů, se pak registrovalo přes šest tisíc vývojářů. „Do marketingu dosud investujeme jen vyšší stokoruny týdně,“ pochvaluje si Bachel.

Trh však vnímá mnohem větší. V Evropské unii má aktuálně pracovat asi 4,5 milionu ajťáků, přibližně stejný počet také ve Spojených státech a dalších 465 tisíc jen ve Velké Británii. Z dostupných dat přidává i zajímavosti, jako že aktuálních 970 tisíc IT specialistů v Německu odpovídá množství jejich kolegů v Texasu a Kalifornii dohromady.

Právě do těchto vod evropské i světové komunity ajťáků chce sedmatřicetiletý startupista vplout. „Sjednocujeme globální IT trh do jednoho místa, někteří investoři nás přirovnávají ke Spotify – spojujeme trh, o kterém si dříve všichni mysleli, že sjednotit nejde. Pokrok v umělé inteligenci nám to umožňuje,“ říká. Ještě letos pak chce do Navigary přidat nabídky práce z dalších patnácti zemí EU, mělo by přitom jít o soustavné vytěžování, zpracování a interpretaci dat ze zhruba třiceti tisíc domén.

„Výše uvedené naznačuje, že Navigara se netají ambicí silné mezinárodní expanze,“ popisuje Bachel, jenž do jejího rozběhu sám vložil 300 tisíc eur (přibližně 7,5 milionu korun), které získal díky své druhé vývojářské firmě Lolo.team. To startupu umožnilo vybudovat základní funkce a infrastrukturu.

V dalším vývoji teď Navigaře pomůže i český fond QQ.Capital Michala Štencla, zakladatele navigační aplikace Sygic. Do startupu investoval 400 tisíc eur, tedy přibližně deset milionů korun. „Otevírá nám to dveře k rozvoji bohatého ekosystému, který propojí IT profesionály, zaměstnavatele a náborové organizace. Velmi si vážím rychlého a transparentního přístupu, který byl klíčem k této spolupráci,“ komentuje Bachel.

„IT HR trh je z hlediska objemu obrovský s velkým potenciálem pro automatizaci. Viděli jsme více týmů, které se snaží přinést inovaci. Je však těžké přijít se smysluplným a dlouhodobým řešením. Na Navigaře se nám líbí, že oproti ostatním primárně řeší problém vývojáře a dívají se na něj jako na strategicky klíčovou osobu,“ popisuje za QQ.Capital Andrej Jančar.

„Už při prvním setkání bylo jasné, že Jirka je v přemýšlení daleko a uvažuje správně i o škálování. Pochází z oboru, zná problém i potřeby z obou stran – vývojáře i klienta. Jirka je kvalitní zakladatel schopný dodat kvalitní produkt, který může dosáhnout globálních rozměrů,“ doplňuje Jančar.

Aktuální cíl pro startup podpořený investicí? „Následujících šest měsíců se budeme soustředit na to, aby nás developeři z celé EU milovali, a to díky datům, co pro ně připravujeme. Soustředíme se tedy na růst uživatelů,“ dodává Bachel.