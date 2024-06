Umělá inteligence Applu do Evropy jen tak nedorazí. Možná by porušila místní antimonopolní pravidla

Uložit 0

Asi před dvěma týdny Apple na každoroční vývojářské konferenci představil nové verze svých operačních systémů a hlavním tématem byla tentokrát jednoznačně umělá inteligence. iPhony, iPady i počítače Mac dostanou například novou, mnohem chytřejší asistentku Siri, pokročilou práci s textem či upozorněními nebo možnost přímo v systému generovat obrázky. Teď to ale vypadá, že nic z toho v blízké době nemohou očekávat obyvatelé zemí Evropské unie, Apple prý totiž není schopen skloubit nové funkce se zdejšími regulacemi.

Konkrétně firma vidí překážku v Aktu o digitálních trzích (anglicky Digital Markets Act neboli DMA), který má za cíl zajistit spravedlivou soutěž na evropském trhu například zamezením tomu, aby technologičtí obři upřednostňovali svůj vlastní software před konkurencí. Jenže implementace umělé inteligence je v případě Applu záměrně uzavřená třetím stranám – údajně ve snaze zajistit bezpečnost uživatelských dat.

„Obáváme se, že abychom naplnili požadavky DMA na interoperabilitu, byli bychom nuceni narušit integritu našich produktů způsobem, který by ohrozil soukromí uživatelů,“ uvedl výrobce iPhonů v oficiálním prohlášení citovaném serverem Bloomberg. Dodal, že chce s Evropskou komisí spolupracovat na nalezení řešení, které neohrozí bezpečnost dat. Podle všeho je ovšem nepravděpodobné, aby se takové řešení našlo do konce roku.

Foto: Apple Zrcadlení iPhonu na macOS Sequoia

Apple uvádí, že v Evropské unii v důsledku toho chystané operační systémy iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15 Sequoia při vydání na podzim nebudou mít trojici funkcí iPhone Mirroring, vylepšení pro SharePlay Screen Sharing a Apple Intelligence. První ze zmíněných je zrcadlení displeje umožňující ovládat iPhone z obrazovky počítače a sdílet mezi nimi soubory jako mezi okny Finderu, vylepšení SharePlay zase dovolí třeba na dálku ovládat iPhone někoho jiného (samozřejmě jen s jeho svolením).

Apple Intelligence je pak celá skupina funkcí. Textové editory či e-mailová aplikace například mají nabízet pokročilou práci s textem jako změny stylistiky nebo automatické přepisování celých pasáží v požadovaném stylu, přímo v aplikaci Zprávy zase půjde generovat nejen vlastní obrázky, ale také nové emoji, pojmenované „Genmoji“. Posledním z hlavních bodů je Siri, která má výrazně zmoudřet a dokázat odpovídat na složitější či kontextové dotazy.

V deklarované snaze co nejméně zasahovat do soukromí uživatelů Apple uvádí, že co nejvíce úkonů zahrnujících umělou inteligenci provádí přímo v zařízení, takže soukromá data ho vůbec nemusí opustit. A když už je interakce s externím serverem nutná, firma pro to vyvinula takzvaný Private Cloud Compute, cloudový systém určený pro soukromé zpracovávání dat – když opustí zařízení, nemá k nim v žádném bodě dostat přístup nikdo jiný než daný uživatel, ani Apple.

Zařízení přitom v případě potřeby odešle jen informace nutné pro splnění daného povelu nebo zodpovězení otázky. Data pak mají být použita jen k tomuto účelu, neukládají se nikam mimo iPhone uživatele, nemá tak být možné, aby je kdokoliv analyzoval nebo využil pro trénování umělé inteligence. Apple navíc tvrdí, že nejde jen o sliby, ale o transparentní systém, který může jakýkoliv bezpečnostní expert nezávisle ověřit.

Foto: Apple iOS 18 přináší spíš kosmetické, ale zajímavé novinky

Problém se zajišťováním soukromí je nicméně v tom, že k němu z principu nemá nikdo přístup. Cupertinská firma pro některé úkony s umělou inteligencí oznámila spolupráci s OpenAI a jeho ChatGPT, přičemž i v tomto případě má být zajištěno soukromí uživatelů. Žádný jiný nástroj ale integraci se Siri prozatím nedostane – a to by podle všeho mohlo znamenat problém pro pravidla Evropské unie.

Apple je totiž ve zmíněném DMA na seznamu takzvaných gatekeeperů, tedy největších technologických firem, které mají moc v zásadě rozhodovat o tom, kterým směrem se bude digitální trh vyvíjet. Evropská legislativa, která vstoupila v plnou platnost jen před pár měsíci, jim má zamezit v tom, aby svoji pozici zneužívaly a vytlačovaly z trhu konkurenci. Pravidla jsou přitom v některých ohledech relativně vágní, takže například v případě Apple Intelligence nemusí být hned jasné, jak by mohla být aplikována. Porušení nicméně vede k velmi vysokým pokutám.

Vypuštění některých ze stěžejních nových funkcí se bude týkat milionů uživatelů a může mít negativní dopad na byznys Applu. Na druhou stranu oznámené zapojení umělé inteligence bude kvůli technologickým limitům už tak dostupné pouze pro nejnovější iPhony 15 Pro a iPady a Macy s procesory řady M. Navíc funkce Apple Intelligence bude v dohledné době možné používat pouze s americkou angličtinou.