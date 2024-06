Upír Nosferatu se blíží a rozsévá děs. Vyšel trailer na remake legendárního hororu, točil se v Praze

Uložit 0

Upírské příběhy, jak je známe dnes, by nejspíš neexistovaly, kdyby nebylo postavy Drákuly. Specifická estetika spojená s nesmrtelnými lidmi, kteří přežívají z krve smrtelníků, by se ale neobešla ani bez snímku Nosferatu, který měl ve filmu nemalý vliv na celý hororový žánr. Svoje pojetí slavného nočního přízraku letos představí i Robert Eggers, jeden z nejuznávanějších režisérů nezávislých filmů poslední doby, který stojí za Čarodějnicí, Majákem a Seveřanem. A první upoutávka na jeho Nosferatu, natočeného v Česku, slibuje svůdně děsivou podívanou.

Eggers si svoji novinku opět také sám napsal, vycházel však z dřívějších filmů o slavném upírovi – technicky tak jde o remake. Podle oficiální synopse nás čeká „gotický příběh posedlosti mezi mladou ženou a děsivým vampýrem, který se do ní zamiluje a způsobí nevýslovnou hrůzu“. Z minulosti víme, že ta bude nejspíš zahrnovat mnoho mrtvých těl uprostřed pokusů nemrtvého zlikvidovat.

Něco takového naznačuje i zveřejněný trailer. Samotného Nosferatu v něm prakticky neuvidíme, děs z jeho příchodu a přítomnosti ale zahaluje celé město do temnoty. Jako jediná ho s otevřenou náručí volá a očekává Ellen Hutter s tváří Lily-Rose Depp, mimo jiné představitelka hlavní role v loňské kontroverzní minisérii Idol.

Hvězdné obsazení Nosferatu dále doplňuje Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Bill Skarsgård nebo Emma Corrin. Hoult ztvárnil manžela Ellen a realitního makléře, který si až příliš pozdě uvědomí, že jeho nejnovějším klientem je upír. Na pomoc pak přivolá Dafoea alias profesora Albina Eberharta von Franze. Titulní přízrak, v civilu známý coby hrabě Orlok, zase dostal tvář Billa Skarsgårda.

Upír Nosferatu se na velkém plátně poprvé objevil před více než sto lety, v roce 1922. Německý režisér F. W. Murnau se tehdy rozhodl natočit neoficiální, neautorizovanou adaptaci Drákuly od Brama Stokera, upravil děj a většině postav změnil jména. Hlavním aspektem snímku, jehož vliv na hororový žánr i filmové postupy obecněji lze identifikovat dodnes, je nicméně jeho vizuální stránka.

Většina tvorby F. W. Murnaua, včetně Upíra Nosferatu, se řadí do takzvaného německého expresionismu, uměleckého směru zahrnujícího němé filmy vzniklé v Německu mezi koncem 10. a počátkem 30. let 20. století. Expresionisté odmítali ideu filmu jako snahy replikovat realitu, místo toho využívali velmi výrazné kulisy, techniky natáčení nebo afektované herectví pro zdůraznění psychického stavu postav.

Například titulního upíra tak v záběrech často nevidíme přímo, ale sledujeme jen jeho velký stín překrývající vyděšené hrdiny. Odkaz na to se objevuje také v traileru Eggersova remaku, když vidíme záběr průletu nad městem, které postupně zakrývá stín ruky s dlouhými prsty a špičatými nehty, spíše drápy. Jasné vlivy expresionismu jsou ale také jinde, například v perspektivě kočáru směřujícího k hradu na vrcholu ostrých kopců nebo v záběrech siluety upíra.

Reprofoto: Focus Features Willem Dafoe ve filmu Nosferatu

První remake snímku z 20. let vznikl koncem 70. let, šlo o Nosferatu – Fantom noci od režiséra Wernera Herzoga. Ten zachoval jasně hororový ráz a výraznou potemnělou estetiku, titulní postava ale dostala mnohem větší psychologickou hloubku. Nosferatu už nebyl jen hrůzostrašná příšera, ale tragická bytost odsouzená k nesmrtelnosti, zavržení a nekonečné osamělosti. Upoutávka nového remaku od Eggerse zatím naznačuje spíše tradičnější pojetí, v němž mnoho prostoru pro empatii vůči vampýrovi nebude.

Každopádně by mělo jít o do detailu promyšlené dílo s výrazným uměleckým rukopisem. Eggers na svém Nosferatu postupně pracoval prakticky deset let, projekt byl poprvé oficiálně oznámen už v roce 2015 – měl to být jeho druhý film. Sám s takovou možností ale kvůli nedostatku zkušeností nebyl tak docela spokojený, a místo toho natočil Maják, také výrazně ovlivněný expresionismem. Nějakou dobu to dokonce vypadalo, že jeho vysněný upírský film možná nevznikne.

V roce 2022 se ale věci daly opět do pohybu a loni na jaře proběhlo natáčení – primárně v Česku. Většina snímku vznikla v barrandovských studiích, filmaři se ale vydali také do pražské Invalidovny a do Rožmitálu pod Třemšínem do místního hradu. Lokace několika záběrů v traileru tak budou místním divákům možná povědomé. Část natáčení pak probíhala také v Rumunsku. Americká premiéra Nosferatu je naplánovaná na den po Vánocích, do českých kin dorazí 2. ledna roku 2025.