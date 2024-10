Uvedli ji jako v Applu a hned vyprodali. Chytrá králičí krabička je ale propadák, stěží ji někdo používá

Uložit 0

Má atraktivní design, zajímavou myšlenku a byla světu představena stylem, za který by se nestyděl ani Apple. Marketingově se to americkému startupu Rabbit zkrátka povedlo. Jakmile ale byla malá oranžová krabička se schopnostmi umělé inteligence zbavena pozlátka a lidé ji začali používat, ukázalo se její pravé já. A to nestálo za nic. Že jde o propadák bez reálného využití, tak trochu přiznal i její tvůrce. Neskládá ale zbraně a po necelém roce vypouští ven funkci, která má z R1 udělat produkt schopný konkurovat iPhonům.

Zatímco vloni o něm ještě téměř nikdo neslyšel, začátkem roku už ho znal celý technologický svět. Jesse Lyu se svou firmičkou s názvem Rabbit vymyslel netradiční zařízení, které se dá snadno zaměnit s kapesní herní konzolí. Akorát že hry se na něm hrát nedají. Malý oranžový gadget má naopak sloužit jako něco, co lidi zbaví závislosti na telefonech a zefektivní zařizování věcí.

Chtěl lidem nabídnout prostředek k tomu, aby nemuseli denně využívat desítky různých aplikací, ale spolehli se na jeho rozhraní, v němž by prim hrála umělá inteligence, kterou by si uživatelé navíc mohli trénovat, respektive sami ji učit konkrétním povelům, které oni chtějí. R1 tak mělo zvládnout objednat jídlo, najít exotický zájezd, odepsat na e-mail, cokoliv. Vše pomocí hlasu.

Když se pak k takové myšlence přičetl originální design, který tvoří oranžové tělo se sotva třípalcovým displejem (nedotykovým), kamerovou čočkou a hlavním, pohyblivým ovládacím tlačítkem, potenciální hit byl na světě. Věcička za necelých pět tisíc korun se hned první den od uvedení vyprodala v nákladu deseti tisíc kusů, a tak Rabbit přidal další dvě vlny pro předobjednávky.

Ti bystřejší ale neměli iluze o tom, že bude R1 fungovat tak, jak to Rabbit během prezentace, která svou uhlazeností a stylem připomínala tradiční představovačky od Applu, popisoval. Bylo třeba mít na paměti, že jde o první generaci zcela nového produktu, který mnoho lidí nemuselo vůbec pochopit. Co se ale stalo, muselo překvapit i samotného šéfa Rabbitu.

Zařízení dnes aktivně používá jen pět procent těch, kteří si ho koupili. Takže asi pět tisíc lidí ze sta tisíc.

Lyu pro magazín Fast Company před nedávnem řekl, že zhruba tři čtvrtě roku od uvedení je R1 denně používáno jen pěti procenty lidí, kteří si ho koupili. A protože má chytrou krabičku s králíkem v logu doma okolo sta tisíc lidí, dělá to pět tisíc uživatelů, kteří s R1 na denní bázi pracují. Byť je velkou otázkou, co na něm doposud dělali, protože toho příliš neumělo.

Když se R1 dostalo na trh, jeho rozhraní podporovalo pouze čtyři aplikace: Spotify pro poslech hudby, DoorDash pro objednání jídla, Uber pro zajištění odvozu a Midjourney pro generování fotek. S tím se příliš velké divadlo hrát nedá, Rabbit nicméně spoléhal na to, že nové aplikace – integrované přímo do systému R1 – budou přibývat. Ale ani to se nestalo.

Obecně je totiž oranžový gadget stále velmi nedopečeným produktem, na což ostatně poukazoval i známý technologický youtuber Marques Brownlee, který R1 rozebral v jednom ze svých videí. I když už se dala krabička kupovat, pořád nenabízela to, co mělo být jeho přidanou hodnotou, a sice dobře fungující model, pomocí kterého by uživatelé mohli programovat své požadavky.

To se sice teď mění a Rabbit před pár dny oznámil, že spouští takzvaný LAM Playground (z anglické zkratky Large Action Model), který má použitelnost R1 znatelně rozšířit, ale je otázka, jestli to bude stačit. Technologičtí fanoušci si proto čím dál více kladou otázku, jestli je dobrým tahem vydávat na trh zařízení, které ještě není hotové, jen proto, aby bylo takříkajíc napřed.

Zatímco Apple si to teď zřejmě může dovolit a nebojí se hlavní přidanou novinku nových iPhonů, takzvanou Apple Intelligence, prezentovat na propagačních materiálech, ačkoliv ještě není dostupná, začínající startupy mají s takovými kroky často problém. Velké haló způsobil mimo jiné AI Pin od výrobce Humane, který slibuje něco podobného jako R1, dopadl ale snad ještě hůř.

Jestli mají chytré krabičky postavené na umělé inteligenci někdy ohrozit postavení telefonů, které umí mnohonásobně více věcí, budou muset nabízet legitimní důvody, proč by si je lidé měli pořizovat. Proto teď bude zajímavé sledovat, jak uživatelé R1 zareagují na příchod onoho spolehlivějšího rozhraní pro programování specifických požadavků. Protože na nich to stojí.