Chytrý pager od bývalých designérů z Applu? Nejhorší produkt, který jsem testoval, řekl youtuber

Má ho v kapse asi každý. Nejspíš na něm čtete tuhle větu. Řeč je o chytrém telefonu, do jehož displeje se průměrně díváme přes tři hodiny denně. Dva bývalí designéři z Applu, jednoho z největších výrobců smartphonů na světě, se před lety rozhodly, že iPhonu a spol. vyrobí rivala, který nebude mít obrazovku a nebude svádět k neustálému používání. Se svým startupem Humane vybrali stovky milionů třeba od Sama Altmana, šéfa startupu OpenAI. Teď začali údajného zabijáka telefonů používat první zákazníci ve Spojených státech. Má ale jeden zásadní problém: i přes roky vývoje nefunguje.

Firma Imrana Chaudhriho a Bethany Bongiornové, bývalých designérů z Applu, kteří ke svému projektu postupně přetáhli z technologického obra další pracovníky, na zařízení pracuje od roku 2018. Dlouho ale informace o chytrém pageru pro 21. století držela pod pokličkou a první detaily zveřejnila až loni v létě.

AI Pin od startupu Humane je malý čtvereček, který si připnete na oblečení. Má kameru, reaguje na slovní pokyny a má projektor, který zobrazuje uživatelské rozhraní. Když člověk nedaleko přístroje nastaví dlaň ruky, objeví se na ní zelený displej, který lze ovládat pomocí různých gest. Stojí necelých 700 dolarů a pohání ho umělá inteligence

Základní myšlenka je vcelku jednoduchá a možná i lákavá: má jít o chytrý telefon bez displeje. Chcete vědět, kolik je hodin, zavolat kamarádovi nebo si jen něco poznamenat? O vše se, alespoň teoreticky, postará AI asistent ovládaný hlasem, který funguje na vlastním operačním systému startupu Humane CosmOS. Kromě něj AI Pin pohání i umělá inteligence od firmy OpenAI, stojící za populárním textovým generátorem ChatGPT, a cloudové služby Microsoftu, s oběma totiž Humane spolupracuje. Zařízení je samostatná jednotka, nepáruje se s žádným jiným přístrojem. Není k němu ani mobilní aplikace. K fotografiím nebo poznámkám, které s ním zaznamenáte, máte přístup jen přes webovou stránku.

Podle recenzí působí AI Pin po hardwarové stránce jako kvalitně vyrobený produkt. Je z hliníku, váží 55 gramů a podle výrobce by měl přežít pád na podlahu nebo výlet do bubnu pračky, pokud by ho před praním člověk zapomněl sundat z trička. Na oblečení drží pomocí magnetu. Jedna jeho strana je na zádech samotného zařízení, druhá část se umístí na rubovou stranu oblečení a působí zároveň i jako přídavná baterie, která přístroj nabíjí pomocí indukce. Tady ale začínají problémy.

Na první pohled vcelku elegantní způsob uchycení totiž podle prvních recenzí po celou dobu používání AI Pin zahřívá. Údajně ne nijak dramaticky, ale citelně. To však není zdaleka jediná vada na kráse. Za přístroj člověk zaplatí zmíněných 699 dolarů (asi 16 600 korun) a dalších 24 dolarů (571 korun) dá měsíčně za předplatné, které mu umožní využívat služby výrobku. Kolik kusů se zatím prodalo, firma nechtěla zveřejnit. Loni uvedla, že by letos ráda dosáhla hranice sto tisíc.

I když si ale zaplatíte předplatné, AI Pin stále moc úkonů v praxi nezvládá. „Je příliš základních věcí, které neumí, příliš věcí, které nedělá dostatečně dobře, a příliš věcí, které sice dělá dobře, ale jen někdy, takže se mi těžko hledá jediná věc, ve které by byl opravdu dobrý,“ shrnuje dojmy z nového produktu recenzent serveru The Verge s tím, že AI Pin sice možná je pohledem do budoucnosti, ale současný hardware ani software, včetně umělé inteligence, na ni zatím nejsou připravené. Nejen kvůli krátké výdrži baterie, která zvládne provoz v nízkých jednotkách hodin.

Nejhorší produkt na recenzi

Co vše tedy AI Pin nezvládá? Nenastaví budík ani časovač. Nevloží události do kalendáře a ani vám neřekne, jaké v něm už máte zanesené. Podle zakladatelů Humane Imrana Chaudhriho a Bethany Bongiornové firma připravuje další funkce a počítá s tím, že se produkt postupně zlepší. V létě má přibýt právě nastavení kalendáře, časovače… prostě funkce, jež by člověk od výrobku, který byl ve vývoji přes šest let, možná čekal už od začátku.

Schopnost AI Pinu, která nejspíš působí nejpřesvědčivěji, souvisí s kamerou. Ta pomocí umělé inteligence pozná, kde se člověk nachází, dokáže snímky analyzovat a odpovědět třeba na to, jestli podle recenzí zákazníků stojí za to navštívit restauraci, okolo které zrovna procházíte. Stačí na přístroj přiložit prst a zeptat se. Na odpověď ale recenzenti často čekali několik desítek vteřin, data totiž putují ze zařízení do cloudu a zpět.

Známý americký technologický youtuber Marques Brownlee AI Pin při testu kvůli nedotaženému fungování a nepříznivému poměru ceny a výkonu strhal. „Nejhorší produkt, jaký jsem kdy recenzoval… zatím,“ hlásá v překladu titulek jeho videa na YouTube. Jak můžete posoudit sami výše, obsah videa sice nepůsobí tak ostře jako jeho obal, přesto Brownleeho volba slov spustila debatu ohledně vlivu influencerů s miliony sledujících.

Brownlee jich na YouTube má přes 18,6 milionu. Pod přezdívkou MKBHD platí ve Spojených státech za internetovou celebritu, která divákům představuje novinky z technologického světa od Apple Vision Pro až po elektrický Rolls-Royce. S nadsázkou se o něm dá mluvit jako o americkém Petru Márovi s „o něco větším“ dosahem.

Není to navíc poprvé, co známý tvůrce označil nějaký produkt za nejhorší. „Čerstvá zpráva: Marques Brownlee poslal ke dnu další firmu,“ reagoval s nadsázkou jeden z uživatelů v komentáři na YouTube. MKBHD totiž v březnu natočil nevybíravou recenzi elektrického vozu od automobilky Fisker. Hodnota akcií společnosti po zveřejnění spadla o 50 procent. Sám Brownlee ale potopení automobilky nezapříčinil. Startup se potýkal s problémy v podstatě od počátku své existence a hodnota jeho akcií nabrala sestupný směr už loni na podzim.

I’ve been testing the Humane AI Pin for the last few weeks. I thought it would be really cool, but it’s literally not. As in, it actually gets hot. My short video review here: pic.twitter.com/3XCmbxQKKu — Joanna Stern (@JoannaStern) April 11, 2024

MKBHD a renomovaný server The Verge ale nejsou zdaleka jediní, kdo upozorňuje na nefunkčnost nového AI Pinu. Že zařízení chytré telefony v dohledné době nezlikviduje, je přesvědčený Mark Gurman z agentury Bloomberg i Joanna Sternová z Wall Street Journal. „Příliš strohý a nepříliš užitečný,“ napsal zase technologický magazín Wired.

Podobně jako u elektromobilu od Fiskeru se navíc zdá, že i Humane se před startem prodejů AI Pinu potýkalo s určitými finančními problémy. Na začátku roku, tedy ještě před vydáním produktu, propustilo deset z celkových dvě stě padesáti zaměstnanců. Kromě toho část vedení firmy změnila svou funkci.

Jestli bude video od MKBHD posledním hřebíčkem do rakve podobně jako v případě mladé automobilky Fisker, na to si ještě musíme počkat. Dedikovaných přístrojů, které pohání AI, se nicméně poslední dobou v souvislosti s boomem technologie objevuje stále víc. Na začátku roku představil startup Rabbit s králíčkem v logu chytrou krabičku, která má lidi zbavit závislosti na aplikacích. V neposlední řadě generativní umělá inteligence urychluje i vývoj humanoidních robotů.