Oslnili prezentací ve stylu Applu. Tisíce svých chytrých krabiček s králíkem vyprodali za den

Vypadá jako kapesní herní konzole z devadesátých let, přitom ale má jít o zařízení, které může změnit přístup lidí k tomu, jak využívají své telefony. Tvůrci ho navíc představili světu způsobem, za který by se nemusel stydět ani Apple, což dopomohlo k tomu, že se malá krabička s králíkem v logu až nečekaně rychle vyprodala. V čem je ale tak zajímavá? Hlavně v tom, že z vašeho života odstraní nutnost používat jakékoliv aplikace. A to má být správně.

Na veletrhu spotřební elektroniky CES, který patří k největším akcím v oboru, se každoročně objeví technologie, nad nimiž veřejnost žasne a kroutí hlavou zároveň. Letošní ročník, opět pořádaný v americkém Las Vegas, byl hodně o pokrocích ve výrobě moderních elektrických aut, tu a tam ale na návštěvníky vyskočilo zařízení, u kterého nejprve netušíte, proč byste ho chtěli, až se dostanete do momentu, kdy ho máte v košíku a čekáte, než přijde.

O něco takového se postaral kalifornský startup Rabbit, který vyrukoval s vlajkovým zařízením s označením R1. Jde o malou oranžovou krabičku, která je vybavena sotva třípalcovým displejem, netradičně řešenou kamerovou čočkou a hlavním ovládacím tlačítkem. Dobře, takže dostáváme něco jako kapesní herní konzoli, která vychází z designu legendárních handheldů od Nintenda? Ne tak docela. Jde o prostředek k efektivitě.

R1 je jakousi univerzální aplikací pro aplikace, které běžně používáte na telefonu. Jinak řečeno jde o zařízení, které by vám mělo ušetřit čas tím, že nemusíte hledat specifické aplikace pro specifickou činnost, ať už jde o psaní zpráv, telefonování, objednávání jídla nebo hledání informací na internetu. Ke všemu vám bude stačit váš hlas, kdy R1 řeknete, co má dělat – a on to, podobně jako hlasoví asistenti od Googlu, Amazonu nebo Applu, udělá.

Foto: Rabbit R1 má 4GB paměť RAM a 128GB úložiště. A otočnou kameru

„Dospěli jsme do bodu, kdy máme v telefonech stovky aplikací se složitým rozhraním, které spolu navzájem nekomunikují. Výsledkem je, že koncoví uživatelé jsou ze svých zařízení frustrovaní a často se v nich ztrácejí. My směrujeme k intuitivnímu prostředí bez aplikací s pomocí umělé inteligence, která negeneruje pouze text v reakci na to, co jí člověk zadá, ale rovnou celé akce,“ říká k novince zakladatel a šéf Rabbitu Jesse Lyu.

Když ale chce startup jít proti iPhonům a dalším telefonům, tedy něčemu, co je v našich životech skoro až nenahraditelné, potřebuje to skvěle prodat. A to se mu zjevně podařilo na výbornou. Tvůrci si připravili prezentaci podobnou tradičním keynotes, která dělá Apple, což je první marketingový krok k tomu, jak se dostat pod kůži zájemcům. Celá prezentace působila velmi čistě, přesvědčivě – a Rabbitu se zatím vyplatila.

Za první den od představení vyprodala celou první várku R1 v objemu deseti tisíc kusů, následující den se slehla zem i po druhé várce – a teď ve formě předobjednávek za cenu 199 dolarů (4 500 korun) přidala i třetí. „Když jsme začali vytvářet R1, řekli jsme si, že budeme rádi, když v den uvedení na trh prodáme pět set zařízení. Za čtyřiadvacet hodin jsme tento cíl překonali dvacetkrát,“ napsal startup na X.

Nejde však jen o to, jak na lidi působí propagace, ale také o to, co zařízení reálně umí. V tom budou hrát hlavní roli uživatelé, kteří si budou moci R1 „vytrénovat“ k obrazu svému. Jak uvádí šéf startupu Jesse Lyu, krabička by vedle základních úkonů jako odesílání zpráv nebo videohovorů měla zvládat i složité operace o několika požadavcích, dokonce byste na ní měli být schopni hlasem upravit fotku ve Photoshopu.

Zajímavé také je, že se Rabbit nechce spoléhat na vývojáře třetích stran, kteří by své aplikace museli přizpůsobovat rozhraní R1, jde na to přesně opačně – a své zařízení učí, aby dokázalo pracovat s verzemi, které již existují, typicky na smartphonech. V jádru toho všeho stojí takzvaný Large Action Model (LAM), který byl (a zřejmě i je) testován lidmi na skutečných aplikacích, jmenovitě na Spotify nebo Uberu.

Některé úkony budete také moci provádět přímo na zařízení R1, a to skrze webový portál Rabbit Hole, přes který se lze přihlásit k různým službám. A pokud budete chtít zařízení například naučit používat Photoshop, budete moci spustit jeden z virtuálních počítačů Rabbitu a učit ho tam spíše než na vlastním zařízení, respektive softwaru. Stále je ale vše nutné brát s rezervou, pořád jde o první generaci produktu a úspěch zdaleka není zaručen. Pro české zájemce je nicméně smůlou, že zařízení se nedoručuje do Česka, nejblíže do Německa, a to mezi červnem a červencem.