V obřích firmách vedl týmy s desítkami lidí, teď má startup. Chci kulturu Silicon Valley v Praze, říká

„Kolo jsme ani nechtěli navyšovat a byli jsme připraveni nabídku odmítnout, ale nakonec jsme se nechali přesvědčit. Partneři v Caesaru mají skvělou síť kontaktů na lidi z oddělení compliance z finančního sektoru, ke kterým je jinak velmi náročný přístup,“ komentuje Špidlen.

Tým Myriadu aktuálně tvoří dvanáct lidí – mimochodem pět z toho Honzů –, a zatímco většina z nich sedí v Praze, dva spoluzakladatelé odpovědní za sales a marketing působí přímo ve Spojených státech. Špidlen přitom přiznává, že největší výzvou pro vznikající startup je nábor nových lidí, které se ale do firmy snaží lákat i na vychytávky, jež zná ze svého působení za oceánem.

„Chci přinést kulturu známou ze Silicon Valley do Prahy,“ popisuje s tím, že hlavním benefitem jsou reálné zaměstnanecké akcie (tzv. ESOP), které členové týmu dostávají přímo od korporace založené v americkém Delaware. V budoucnu pak mají v kancelářích přibýt i benefity jako placené obědy nebo masáže. Špidlen ale doplňuje, že podobně jako v Americe vyžaduje velké pracovní nasazení.

„Lidé mohou pracovat flexibilně, ale musí makat. Obecně si zaměstnanci zvykli na pět týdnů dovolené, tady si to nemůžeme dovolit. Všechen pokrok se hýbe extrémně rychle, my jsme v začátcích a nechceme si nechat ujet vlak,“ vysvětluje. Zakladatel Myriadu kritizuje i českou legislativu o dvouměsíční výpovědní lhůtě. „To znamená, že na jednoho člověka čekáme i tři měsíce… my je ale potřebujeme ihned, včera bylo pozdě,“ říká.

Své klienty Myriad oslovuje rovnou na mezinárodní scéně v Evropě i ve Spojených státech, český trh je prý příliš malý. Zatím startup negeneruje žádné tržby, ranvej má ale navzdory tomu nastavenou na osmnáct měsíců. „Jsme zásobení, teď to musíme rozjet,“ popisuje Špidlen a k tomu zmiňuje známou startupovou mantru: Go big or go home. „Buď rychle vyrosteme, nebo rychle shoříme podle motta fail fast. V Česku taková mentalita běžná není, ale my se nebojíme,“ uzavírá.