V podhůří Beskyd vybudovali velký e-shop s dřevěnými výrobky. Mají investora a propojí se s Ovečkárnou

Tomáš Izaiáš a Tomáš Kruczek se znají od školky, na prahu dospělosti před deseti lety začali s prodejem dřevěných výrobků na stáncích a své první výrobky vyráběli v garáži. Postupně tak vybudovali e-shop ČistéDřevo.cz, který loni dosáhl obratu 88 milionů korun a podle svých zakladatelů je největším e-shopem s dřevěnými výrobky u nás. Potenciálu dalšího růstu věří skupina eRockets, která do firmy investovala a cílem je do tří let byznys ztrojnásobit. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný e-shop: ČistéDřevo.cz

Kdo investuje: Skupina eRockets, za kterou stojí e-commerce podnikatelé Tomáš Fikar, Jiří Hlavenka, Ondřej Klega a Josef Mech. V portfoliu má e-shopy Grizly, Vuch, Ovečkárna a Sportega, do předloňského roku držela podíl také v Astratexu. Zástupci eRockets nedávno oznámili, že mají připravené desítky milionů korun na investice do menších e-shopů – právě jako ČistéDřevo.cz.

Kolik investuje: Konkrétní částku eRockets na dotaz CzechCrunch odmítlo komentovat, získalo ale minoritní podíl ve výši patnácti procent.

Co ČistéDřevo.cz prodává: Provozuje největší český e-shop s výrobky ze dřeva a proutí.

Kde působí: Aktuální investice přichází krátce po nedávné expanzi e-shopu do Německa, Rakouska, Chorvatska a Slovinska, kde e-shop působí pod značkou Atmowood. Předtím již expandoval na Slovensko a do Maďarska.

Foto: ČistéDřevo.cz Výroba betlémů v dílně ČistéDřevo.cz

Zakladatelé: Firmu založili Tomáš Izaiáš a Tomáš Kruczek, kteří se kamarádí už od školky. Na prahu dospělosti začali s prodejem dřevěných výrobků na řemeslných stáncích v Ostravě a první produkty na e-shop jako vařečky, prkénka a bedýnky vyráběli v garáži. Nyní v Šenově dávají práci pětadvaceti zaměstnancům, navíc pak mají přibližně stejný počet externistů. Založili také chráněnou dílnu Dřevěný anděl, kde lidé se zdravotním hendikepem balí, kompletují, skládají a dokončují výrobky.

Jak je e-shop velký: Funguje deset let, loni dosáhl obratu 88 milionů korun. Díky strategickému partnerství chce do tří let vyrůst trojnásobně a přiblížit se hranici 250 milionů korun.

Jak toho chce dosáhnout: Chce ještě více posílit pozici výrobce. Firma z podhůří Beskyd dosud produkovala na 650 různých vlastních výrobků z více než čtyř tisíců, které na e-shopu nabízí. Plánuje nákup nových strojů jako lasery nebo velkoformátová pila, které umožní rozvíjet služby personalizace produktů. Spolu s rozšířením výroby jde ruku v ruce i vytvoření dalších pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání v Moravskoslezském kraji.

„Akvizice minoritního podílu nám přinese nejen finanční podporu, ale také strategické know-how a zkušenosti v oblasti růstu a expanze. Investice nám umožní nejen zvýšit produkci a rychleji reagovat na poptávku, ale také zlepšit služby zákazníkům a rozšířit nabídku produktů tak, abychom mohli vůni dřeva přinášet do domácností po celé Evropě,“ komentuje Izaiáš z pozice ředitele ČistéDřevo.cz.

Jaká bude role investora: Skupina eRockets e-shopu pomůže zlepšit procesy a zaměří se také na zdokonalení celkového řízení firmy. „Výrobky z přírodních materiálů mají u tuzemských spotřebitelů velký úspěch, velké příležitosti ukazují také další trhy, jako jsou Maďarsko nebo Chorvatsko. Naší snahou je mimo jiné soustředit se na zefektivnění práce, strategický rozvoj společnosti a finanční řízení,“ vysvětluje Ondřej Klega za eRockets.

Jaké jsou synergie: Spojení s eRockets zároveň otevírá nové možnosti spolupráce, zejména s populárním e-shopem Ovečkárna. „Oba e-shopy oslovují podobnou cílovou skupinu zákazníků, kteří mají rádi přírodní materiály. Propojení nám tedy dává smysl, protože do budoucna cítíme potenciál pro obchodní synergii a posílení našich pozic na trhu,“ dodává Izaiáš.