Investovali do Grizly, Ovečkárny či Vuchu. Teď mají desítky milionů připravené pro malé e-shopy

Uložit 0

Investoři, kteří finančně podporují e-shopy, by se v Česku dali spočítat na prstech jedné ruky. I když na zdejším e-commerce trhu působí tisíce firem, hodně z nich právě kvůli vysoké konkurenci nedokáže jednoduše růst a musí bojovat se silným tlakem na nízké marže. Právě na tento segment se ale zaměřuje investiční skupina eRockets, která otevírá vlastní inkubátor pro malé e-shopy s možností přímé investice.

Za eRockets stojí skupina bývalých společníků konzultační firmy Acomware včetně Ondřeje Klegy, Tomáše Fikara nebo Jiřího Hlavenky. Po prodeji tohoto byznysu se rozhodli využít získaný kapitál dále, konkrétně v oboru e-commerce, a během let investovali do obchodníků, jako je módní Vuch, zdravá výživa Grizly, Ovečkárna s vlněnými produkty nebo na sport zaměřená Sportega (původně SportObchod). Určitou dobu do jejich portfolia spadal také prodejce spodního prádla Astratex, ze kterého již ale skupina vystoupila.

„Ačkoliv česká e-commerce již několik let klesá, stále vidíme prostor pro růst a podporu nových projektů,“ přibližuje ředitel eRockets Ondřej Klega s odkazem na roky 2022 a 2023, kdy se objem prodaného zboží v českých e-shopech meziročně propadl o dvanáct, respektive o šest procent.

„Aktuálně máme podíly ve firmách s obratem ve stovkách milionů korun, které navzdory situaci na trhu rostly meziročně o více než dvacet procent. Dlouho jsme hledali projekt, jak bychom ale mohli pomoci i začínajícím firmám s menším obratem rychle vyrůst a uspět,“ doplňuje Klega.

Z tohoto důvodu se v eRockets rozhodli rozběhnout inkubátor zaměřený právě na tyto firmy, které mají navíc zajímavý produkt a potenciál růst na domácím i zahraničním trhu. „Inkubátor je kombinace vzdělávání, investice do společnosti a přímé účasti odborníků eRockets na rozvoji v různých oblastech,“ pokračuje Klega.

Skupina má na investice do menších a středních firem připravených celkem padesát milionů korun a počítá s tím, že jednotlivé projekty podpoří průměrnou částkou v milionech korun. eRockets jim zároveň chtějí pomáhat v oblasti manažerského a finančního řízení, tvorby strategie, plánu, obchodu, marketingu, logistiky či expanze.

„Začínající e-shopy nebo i výrobní firmy s obratem mezi pěti až padesáti miliony korun, pro které je inkubátor primárně určen, ztrácí až deset procentuálních bodů profitability nesprávnými manažerskými rozhodnutími a nevhodnými investicemi, které dokážeme pomoci eliminovat a nalézt vhodnou strategii růstu,“ dodává další z partnerů eRockets Tomáš Fikar.