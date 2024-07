Většina vedení si prošla krizí nebo vyhořením. Zavedli proto sabatikl, kdy je zakázáno pracovat

Uložit 0

Ruslan Skopal slyšel o benefitu ve formě měsíčního placeného volna někdy koncem roku 2021. Jako zakladatel a ředitel e-shopu s mužským spodním prádlem Trenýrkárna.cz se pak rozhodl téma sabatiklu přinést na meeting vedení firmy. „Většina členů představenstva si po čtyřech letech prošla nějakou pracovní krizí nebo vyhořením. Tak jsme tento benefit schválili,“ přibližuje pro CzechCrunch Kristýna Rusňáková, jež v e-shopu působí jako co-CEO a má na starosti zejména logistiku.

Sama Rusňáková nedávno sabatikl využila, kdy měsíc trávila na Maltě a na kurzu pilovala svou angličtinu. Přiznává ale, že odejít z práce na několik týdnů není jen tak. „Připravovala jsem se více než rok, aby bylo vše přichystané a opravdu jsem nemusela celý měsíc pracovat. Předat vše potřebné svému týmu bylo trochu náročné,“ přibližuje. Díky tomu si ale zároveň mohla otestovat, jak moc dobře její tým čítající přes dvacet lidí dokáže pracovat bez ní a převzít zodpovědnost za svěřené úkoly.

V Trenýrkárně má na tento benefit nárok každý zaměstnanec, tedy i třeba pickeři ve skladu, po čtyřech odpracovaných letech a poté každé tři roky. Vybrat si přitom lze buď měsíc v kuse, nebo dvakrát čtrnáct dní. „Pravidlo je, že práce musí být předaná a člověk na sabatiklu by neměl vůbec pracovat, ale odpočívat,“ zdůrazňuje Rusňáková.

Po vybrání benefitu má pak zaměstnanec povinnost zůstat u firmy další rok. Pokud skončí během prvních šesti měsíců po vybrání, musí zpátky uhradit plnou výši benefitu, tedy měsíční plat. Pokud skončí v sedmi až dvanácti měsících, musí zaplatit polovinu z této částky. „Jde o to, že tento benefit slouží k načerpání sil do dalších let. Nikoliv, že je to pouze dovolená navíc,“ říká Rusňáková.

Benefit mají ve firmě platný od roku 2022 a nárok na něj mělo pár lidí, nicméně k prvním sabatiklům došlo až letos, jelikož týmy nebyly připravené převzít práci na měsíc za někoho jiného. „Například v logistice jsme od roku 2022 do roku 2023 řešili výstavbu haly, z toho důvodu jsem si brala sabatikl až letos,“ doplňuje Rusňáková s tím, že nyní si již měsíční volno vybral každý člověk, který na něj měl nárok.

Odezvu lidí si pak v Trenýrkárně pochvalují. „Hodnota benefitu je měsíční plat, což není úplně málo. Od určité platové úrovně navíc pozorujeme, že volný čas je důležitější než peníze. Já osobně si tohoto benefitu velmi vážím a díky tomu jsem mohla zažít něco, do čeho bych asi jen tak nešla,“ popisuje Rusňáková.

Volno podle co-CEO Trenýrkárny využívá každý člověk různě. Zatímco někdo cestuje po světě, jiný píše knihu, anebo jednoduše jen tak odpočívá. Zavedení sabatiklu pak Rusňáková doporučuje také dalším firmám, i když je sice nákladnější, ale dokáže v týmu udržet klíčové lidi.

„Nejen z pohledu toho, že si lidé odpočinou, ale i to, že pokud lidé vědí, že je čeká příští rok měsíc volno, tak si odchod z firmy třeba rozmyslí. Navíc náklady na nábor lidí jsou tak obrovské, že stále je sabatikl levnější varianta, jak zde někoho udržet,“ dodává Rusňáková.