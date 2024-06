100 největších e-shopů Česka: Alza vládne, Rohlík a Datart předběhly Mall, do špičky pronikla i Tesla

Uložit 0

Tito obchodníci mají pod palcem, co si na internetu koupíte. I když Česko platí za evropského lídra v počtu e-shopů na obyvatele a celkem u nás působí přibližně padesát tisíc internetových obchodů, tři čtvrtiny všech útrat zákazníků proběhly jen přes stovku největších z nich. O koho konkrétně jde? Prozkoumejte druhý ročník unikátního žebříku CzechCrunche Top 100 e-shopů.

V loňském roce stovka největších e-shopů prodala zboží dohromady za téměř 144 miliard korun, zatímco celý trh dosáhl objemu 185 miliard korun, podruhé v řadě se navíc výkon celé e-commerce meziročně propadl. Na trhu působí přibližně padesát tisíc obchodníků, v drtivé většině jde ale jen o malé hráče – průměrná výše ročních tržeb se pohybuje na úrovni dvou milionů korun, medián dokonce pouze kolem 250 tisíc (střední hodnota, kdy polovina prodala víc a polovina míň).

Největší hráči tak trhu jasně dominují. Prvenství nepřekvapivě připadá Alze, která podle odhadu CzechCrunche loni v Česku prodala zboží za téměř 27 miliard a její pozice zůstává nadále neohrožená. Druhý online supermarket Rohlík přesáhl hranici deseti miliard korun, ke které se zdola zároveň přiblížil třetí e-shop, a to prodejce elektroniky Datart. Rohlík s Datartem tak předběhly Mall, který utržil přes osm miliard a propadl se z druhého na čtvrté místo.

Na pátém místě následuje retailový Lidl, jenž dosáhl na čtyřmiliardové tržby, aniž by na internetu prodával potraviny. Zároveň meziročně přeskočil klesajícího elektrospecialistu CZC. Do první desítky největších hráčů se probojoval také prodejce parfémů a kosmetiky Notino, supermarket Tesco i nábytkářská IKEA. Nováčkem je původem polské Allegro, které se svým online tržištěm do Česka vstoupilo loni a zároveň hodně investovalo do marketingových kampaní. Právě pod jeho křídla patří i Mall a CZC.

Foto: CzechCrunch Deset největších e-shopů v Česku v roce 2023

Druhá desítka pak už obsahuje víc obchodníků z ciziny – americký Apple či Amazon, čínský Shein nebo německé Zalando. Do žebříčku se probojovala také automobilka Tesla, která v Česku loni přes svůj e-shop prodala auta za dvě miliardy korun. Na první pohled se nemusí zdát, že jde o zástupce online obchodníků, avšak na rozdíl od ostatních hráčů v automotive své vozy opravdu prodává v e-shopu stejně jako Alza televizory nebo Notino parfémy. Proto do žebříčku patří.

Pro někoho možná překvapivě se naopak do seznamu nedostalo čínské tržiště Temu, které je jedním z nejvíc diskutovaných fenoménů zdejší e-commerce scény už několik měsíců. Velké kampaně na sociálních sítích rozběhlo a postupně navyšovalo až během předvánoční sezony, podle analýzy mu to ale na zařazení do žebříčku za rok 2023 nestačilo.

Prozkoumat 100 největších e-shopů v Česku

Finální pořadí stovky největších internetových prodejců vzniká na základě expertní metodiky, veřejných zdrojů, získaných informací i konzultací s předními odborníky z e-commerce trhu. E-shopy jsou seřazené podle výše tržeb online čistě v České republice. Žebříček je kvalifikovaným odhadem, a měl by proto být brán informativně. Firmy často přesné statistiky a data nekomunikují či nekomentují, oproti reálnému stavu tak může dojít k odchylkám.

Celý seznam stovky hráčů obsahuje další více či méně známé prodejce a značky. U těch největších – tedy konkrétně jednatřiceti miliardových e-shopů – ukazujeme přibližnou úroveň online tržeb v Česku. Následně jsou obchodníci zařazeni do dvou kategorií tržeb nad a pod hranicí 500 milionů korun. Podívat se na ně můžete na samostatném webu, kde mezi nimi můžete filtrovat také podle zařazení do jedné z jedenácti hlavních kategorií zboží.

Jak žebříček vzniká

Výběr a analýza 100 největších e-shopů vzniká spojením sil CzechCrunche s analytickou společností BizMachine a za podpory generálního partnera, logistického hráče Authentica Fulfillment, hlavního partnera, advokátní kanceláře Sedlakova Legal, podporovatele, platební brány Comgate a partnera, e-mail marketingového Leadhubu. Podporovateli žebříčku jsou také nákupní rádce Heureka Group a Asociace pro elektronickou komerci.

CzechCrunch s BizMachine analyzovaly několik stovek obchodníků působících v Česku. Vycházíme z veřejně dostupných dat včetně účetních závěrek či dalších medializovaných informací. Mezi další datové zdroje analýzy patří ukazatele jako návštěvnost webů a její vývoj, pozice ve vyhledávačích či například vývoj počtů recenzí e-shopů i prodávaných produktů.

„S CzechCrunchem sdílíme vášeň pro data a vizi, jak s nimi pracovat. Většina e-shopů zatím své loňské výsledky oficiálně nekomunikovala a například zahraniční hráči běžně úroveň svých tržeb podle jednotlivých zemí nekomentují téměř vůbec. Tím se ovšem nenecháme odradit. Díky spojení sil s experty a širokému spektru dat dokážeme žebříček vytvořit. Jde o ukázku, jak prediktivní analytika s použitím různorodých obchodních signálů umožňuje počítat potenciál jednotlivých firem,“ přibližuje Martin Ondáš, spoluzakladatel a ředitel BizMachine.

„Jako nástroj, díky kterému e-shopy rostou – přestože se typicky na začátku jedná především o střední a menší – nás pochopitelně zajímá celkový vývoj české e-commerce. V rámci tohoto žebříčku oceňujeme především využití transparentních dat a doručení maximálně objektivního obrázku. Sledování vývoje top stovky nelze ignorovat, i když jste střední či menší hráč. Nadšení pro data by mělo spojovat online retailery napříč spektrem. Sledovaní dat z venku a využívání dat vlastních je ta nejlepší růstová strategie, kterou s Leadhubem podporujeme a stimulujeme,“ komentuje Ladislav Hrbáček, ředitel Leadhubu.

V žebříčku pracujeme s definicí e-shopu zaměřeného na běžné koncové zákazníky, který prodává fyzické zboží. To znamená, že do žebříčku kvůli tomu nepatří Makro Distribuce, což je nepochybně obří hráč, avšak zaměřený čistě jen na firemní zákazníky. Stejně tak tuto definici nesplňují ani prodejci služeb – například České dráhy, jež online prodají jízdenky za miliardy, Slevomat zaměřený na zážitky a cestování nebo Foodora pro doručování jídla.

Nenašli jste se v seznamu, ale měli byste tam být? Našli jste chybu? Dejte nám prosím vědět na peter@cc.cz.