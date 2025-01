Vyčistím San Francisco, slibuje nový starosta. Nikdy nebyl v politice a je dědicem džínového impéria

Uložit 0

Levi Strauss, mladý a obchodně zdatný německý imigrant, se do San Franciska přistěhoval na jaře roku 1854. Do Kalifornie přišel prodávat zboží do domácností, které do USA dováželi z Evropy jeho bratři usazení v New Yorku. Nyní, téměř přesně po 170 letech, stane Straussův potomek a dědic jeho džínového impéria v čele celého San Franciska.

Levisky jsou jedním ze symbolů amerického úspěchu a byznysového drajvu podobně jako burgery McDonalds, limonády Coca-Cola, tenisky Nike nebo automobily Ford. A přestože má dnes své problémy – její akcie jsou od vstupu na burzu v roce 2019 přes 20 procent dole, firma čelí mladší, dravější konkurenci a fast-fashion řetězcům – kalhoty s červeným štítkem na zadku jsou ikona.

Tržní kapitalizace společnosti aktuálně činí sedm miliard dolarů (v přepočtu 175 miliard korun, tedy zhruba jmění Pavla Tykače) a jejím největším podílníkem je miliardářka Miriam „Mimi“ Haasová, vdova po Peteru Haasovi, dlouholetém šéfovi společnosti Levi Strauss & Co. Starý pan Strauss byl jeho prastrýcem. Haasová spolu s dalšími příbuznými pak drží kontrolní balík ve společnosti.

San Francisco je s módní značkou po celou dobu její více než stopadesátileté historie úzce spjaté, společnost tam má ostatně dodnes centrálu na náměstí stylově pojmenovaném Levi’s Plaza. Firma je také sponzorem stadionu, na kterém hraje tým amerického fotbalu San Francisco 49ers. A od středy 8. ledna se osudy města a džínového impéria ještě víc protnou: starostou se oficiálně stane Daniel Lurie, sedmačtyřicetiletý syn Mimi Haasové, která jeho kandidaturu a volební kampaň navíc podpořila milionem dolarů.

Načítám další článek...