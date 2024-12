Vymysleli GoPay a fandí moderním technologiím. Teď mají nejvyšší administrativní dřevostavbu v Česku

Perspektiv se pak pustil také do inovace. A to se systémem zvětšené překližky, která má dobrý poměr dřeva v síle vůči hmotě. Díky tomu je možné ji srovnat s prefabrikáty z železobetonu. Z hlediska požární odolnosti se pak taková překližka vyrovná používaným CLT deskám. Další výhodou dřevostavby je pak podle architektů to, že umožňuje velkou míru prefabrikace, což ve finále znamená časovou, cenovou úsporu. Dřevo je povětšinou pohledové a člověk ho vidí hned při vstupu do budovy.

A myslelo se samozřejmě i na obnovitelné zdroje. „V rámci co nejvíce efektivního získávání sluneční energie jsme zvolili nejnovější technologii bifaciálních solárních panelů tvořících zastřešení přístřešků nad parkovištěm. Přísun tepelné energie pro chlazení nebo podlahové vytápění objektu je primárně zajišťován geotermálními vrty a tepelným čerpadlem,“ popisuje Perspektiv. Panely jsou speciální v tom, že přijímají energii z obou stran.

Ateliér použil pro návrh budovy systém BIM, tedy digitální model stavby, který dovoluje projekt posuzovat v mnoha vrstvách a předem také upozorní na možné kolize nejen při stavění, ale také při správě budovy.

Studio pak také dodává, že stanovisko hasičů, kterého se většina lidí při plánování dřevostaveb nejvíce bojí, nepředstavovalo žádný problém a projekt dostal kladné vyjádření bez dalších připomínek hned v prvním kole.