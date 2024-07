Vyšly první záběry z pokračování Gladiátora. Historický velkofilm ukáže morální úpadek římské říše

Uložit 0

Historické velkofilmy v posledních letech příliš často nevznikají, a když už ano, typicky se netěší zvlášť velkému zájmu diváků. Málokdo má o tom víc co říct než Ridley Scott, jehož Poslední souboj i přes dobré recenze zcela propadl a také loňský Napoleon měl velmi daleko k tomu, aby se zaplatil z tržeb z kin. Pokud má ale něco ukázat, že historická látka dokáže i dnes přitáhnout davy lidí, bude to nejspíš pokračování Gladiátora.

Když se před časem začaly objevovat informace o záměru navázat na legendární snímek o cestě Maxima Decima Meridia za pomstou, mnozí se jistě zmateně škrábali na čele – jak může příběh pokračovat, když jeho hlavní postava zemřela? Odpovědí na tuto otázku se v průběhu více než dvaceti let od premiéry původního filmu objevilo několik. Ta, která skutečně míří na plátna, se vydává hlouběji do motivů úpadku římské říše nebo zákeřného vlivu moci na lidský charakter.

Právě to byla některá z hlavních témat původního filmu, v němž moudrý císař Marcus Aurelius, obávající se nedostatku sebevědomí a touhy po vládě u svého syna Commoda, chtěl svěřit trůn generálovi Maximu Meridiovi. Commodus ale svého otce zavraždil, sám se posadil do čela Říma a Maxima dal zabít. Jenže bývalý generál, poháněný pomstou a vírou v lepší budoucnost říše, přežil a jako neporazitelný gladiátor se probojoval až ke Commodovi.

Pedro Pascal on Paul Mescal’s ‘Gladiator II’ transformation: “I call him Brick Wall Paul. He got so strong. I would rather be thrown from a building than have to fight him again.” 🔗: https://t.co/3U6TExN35U pic.twitter.com/d5KpkK8mio — VANITY FAIR (@VanityFair) July 1, 2024

Jelikož byl Gladiátor komerční hit a získal mnoho chvály i pět Oscarů, prakticky ihned začaly práce na možném pokračování. To mělo sledovat další osudy některých postav prvního filmu, ale také se vydat do minulosti a snad i vzkřísit Maxima. Kolem roku 2006 se k projektu dostal dokonce Nick Cave, který přišel s konceptem války božstev a člověka a příběhem, v němž by zmrtvýchvstalý gladiátor zabil samotného Ježíše Krista.

Natolik nekonvenční snímek, vyžadující obří rozpočet, by ale nikdy nemohl vzniknout. Nakonec trvalo až do roku 2021, než začal vznikat scénář, který se pak skutečně natočil. Jeho základní motivy jsou jasné: „Vláda je v naprostém chaosu. Jsou tady demagogové – to je dobré slovo. Lidé ve vedení jsou naprosto šílení a všichni se bojí jim oponovat,“ říká Ridley Scott ve velkém profilu magazínu Vanity Fair, který představuje Gladiátora II.

V centru nového snímku stojí Lucius Verus, syn Commodovy sestry Lucilly. V původním Gladiátorovi jsme ho viděli jako chlapce a pokračování ho ukazuje o pár desítek let později jako dospělého muže, který se už v dětství zcela vzdálil římskému dvoru. Vyrostl a žije poklidný život s manželkou a dítětem v severoafrickém království Numidie. Přijdou ale Římané se záměrem si království brutální silou podrobit.

Lucius, někdejší dědic trůnu římské říše, se tak stane jejím válečným zajatcem a jako zdatný, schopný muž je poslán coby gladiátor do arény. „Ten film je o tom, co lidé udělají pro přežití, ale také co jsou ochotni udělat, aby vyhráli. Je to vidět v aréně, ale také v politických sporech mimo dějovou linku mojí postavy,“ vysvětluje Paul Mescal, představitel Lucia.

Jeho úhlavním sokem ve filmu je Pedro Pascal alias římský generál Marcus Acacius – to právě on vedl útok na Numidii. Učil se pod vedením Maxima Meridia, dostal se ale na scestí a stal se z něj úspěšný, avšak nelítostný vojevůdce. Lucius nenávidí vše, co reprezentuje.

View this post on Instagram A post shared by Vanity Fair (@vanityfair)

Většina hlavních postav v novém Gladiátorovi není sympatická. Římu vládne bratrská dvojice císařů jménem Caracalla a Geta, kteří nemají problém terorizovat ostatní pro vydobytí si respektu (respektive strachu). Světu gladiátorů zase dominuje Denzel Washington alias Macrinus, bývalý otrok a nyní bohatý obchodník se zbraněmi. Má odpor k římskému dvoru prolezlému korupcí, jako vlastník bojovníků na život a na smrt ale těžko může mít status dobráka.

Výčet hlavních herců uzavírá Connie Nielsen, která se jako jediná vrací z prvního filmu coby Lucilla – jedna z pár skutečných postav jinak fiktivního příběhu. Také její morální status je poněkud komplikovaný. „Kde je místo pro lidskost? Kde je místo pro lásku a rodinná pouta? A překonají tyto věci nakonec chamtivost a touhu po moci?“ ptá se Mescal. Tyto otázky vidí jako stěžejní pro chystaný snímek.

Gladiátor II se natáčel loni v Maroku, na Maltě a ve Spojeném království, v červenci ale produkci přerušily hollywoodské stávky scenáristů a herců. Natáčení se proto dokončilo až počátkem letošního roku s dotáčkami ještě v červnu. Kvůli tomu se podle informací serveru The Hollywood Reporter finální rozpočet vyšplhal až na částku někde mezi 250 a 310 miliony dolarů. Do kin očekávaná novinka dorazí 14. listopadu.