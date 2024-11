Warren Buffett hromadí obří množství hotovosti. Čeká krizi, nebo se jen připravuje na důchod?

Uložit 1

Kroky slavného a úspěšného investora Warrena Buffetta jsou vždy sledovány pod drobnohledem. O víkendu jeho společnost Berkshire Hathaway zveřejnila výsledky za poslední kvartál, na kterých nebylo nic moc překvapivého. Zaujalo však závratné množství hotovosti, v jejímž hromadění konglomerát pokračuje, a tak se začalo spekulovat, za jakým účelem to čtyřiadevadesátiletý Věštec z Omahy činí. Sám Buffett je totiž aktuálně dle žebříčku Bloombergu desátým nejbohatším mužem světa a drtivá většina jeho jmění je uložena právě v akciích Berkshire Hathaway. To znamená, že i nadále zůstává v jeho zájmu řídit celou společnost co nejlépe.

Samotné výsledky společnosti sice nepřekvapily, přesto bylo zajímavé, že zisky Berkshire meziročně mírně poklesly, což částečně způsobily hurikány ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že Berkshire vlastní i pojišťovny, musel rozsáhlý konglomerát vyplatit přibližně půl miliardy dolarů za škody způsobené hurikánem Helene a kolem 1,3 až 1,5 miliardy dolarů za hurikán Milton. Kromě těchto událostí byly však výsledky opět dobré.

Zajímavější bylo to, co se dalo vyčíst mezi řádky – Buffett a jeho tým vybudovali Berkshire Hathaway na investicích do akcií jiných společností, což je jeden z pilířů firmy. Výsledky však ukázaly na jednu zásadní změnu. Společnost pokračovala v prodeji akcií Applu, který se v minulosti stal její historicky nejúspěšnější investicí a ještě před rokem tvořil zhruba polovinu jejího investičního portfolia.

Berkshire začal do Applu investovat kolem roku 2016, kdy s tímto nápadem přišli manažeři Ted Weschler a Todd Combs. Buffett později rozpoznal sílu Applu a udělal z něj největší pozici Berkshire vůbec. Letos ale začal Apple výrazněji prodávat – ve druhém čtvrtletí se zbavil poloviny pozice a tento trend pokračoval i v minulém čtvrtletí. Dnes má Berkshire asi třetinu podílu, který držel před rokem.

Buffett tvrdí, že stále považuje Apple za nejlepší firmu na světě, lepší než Coca-Cola nebo American Express, avšak prodej může souviset s obavami z daňových změn, které ve Spojených státech navrhují demokraté. Kromě Applu prodal Buffett i další akcie, například podíl v Bank of America.

Už několik let přitom Berkshire Hathaway shromažďuje hotovost uloženou ve formě krátkodobých státních dluhopisů, které jsou v současnosti úročeny kolem čtyř procent ročně. Na úrocích z nich tak firma v posledním čtvrtletí vydělala asi 3,5 miliardy dolarů a hodnota této hotovosti nyní činí závratných 325 miliard dolarů – to je více, než kolik má Berkshire v akciích.

Také největší technologické společnosti mají v hotovosti hodně peněz, ale zdaleka ne tolik. Čisté jmění Applu po odečtení dluhů činí 50 miliard dolarů, Alphabetu 70 miliard dolarů a Mety přibližně 20 miliard. I kdybychom nebrali v úvahu výši podnikového dluhu, Apple by měl 156 miliard dolarů, Alphabet 93 miliard dolarů a Meta 71 miliard dolarů, což je dohromady stále méně, než kolik hotovosti aktuálně drží Berkshire Hathaway.

Foto: Fortune Live Media/Flickr Investor a jeden z nejbohatších lidí světa Warren Buffett

Pro dokreslení představy, jak obrovskou sumu Buffett a spol. v hotovosti drží, přidejme ještě následující srovnání. Pouze jednadvacet společností v indexu S&P 500 má vyšší hodnotu, než je 325 miliard dolarů. Celý český akciový trh by si na základě jeho současné hodnoty mohl Berkshire koupit desetkrát, polskou burzu dvakrát a 325 miliard dolarů je taktéž přibližná hodnota všech společností v Belgii a Norsku.

V případě Berkshire je třeba zdůraznit ještě jednu důležitou věc. Velkou část jeho podnikání tvoří zmíněné pojišťovnictví, což je zásadní i proto, že Buffett vybudoval úspěšný byznys na tom, že peníze vydělané na pojistném investoval nejen do bezpečných dluhopisů, jak je zvykem, ale také do rizikovějších akcií. V tuto chvíli je ale důležité hlavně to, že v pojišťovnictví potřebujete poměrně velký balík peněz na pokrytí případných velkých ztrát nebo neočekávaných událostí.

Podle všeho by ale pro tyto účely mělo stačit držet zhruba 30 miliard dolarů, takže současných 325 miliard dolarů je stále mnohonásobně více. Vedle hotovosti nicméně roste také velikost celého podniku jako celku, takže možná lepším ukazatelem je porovnání jeho velikosti například s celkovými aktivy. Aktuálně hotovost tvoří více než 28 procent celkové hodnoty aktiv podniku. Před příchodem covidu to bylo kolem 18 procent a před velkou finanční krizí v roce 2008 zhruba 25 procent.

Jedna vec je, kolko cashu drzi Berkshire v nominalnej hodnote – 325 miliard USD (prvy obrazok). Lepsie je ale porovnavat tuto sumu s niecim, kedze firma v priebehu rokov tiez rastie. Hodil som do grafu teda pomer cashu a objemu aktiv firmy. Aj v tomto pripade sme vsak uz na… pic.twitter.com/oeyz4i4yhh — Tomáš Vranka (@TVranka) November 4, 2024

Warren Buffett tedy v současné době ve firmě drží více peněz než před dvěma velkými krizemi, a to nejen v nominální hodnotě, ale také v poměru k velikosti firmy. Může to mít přitom několik důvodů. Jedním z nich je, že Buffett jednoduše nevidí na akciovém trhu zajímavé příležitosti – akcie, zejména americké, jsou skutečně vysoce oceněné, přestože je ve světové ekonomice řada rizik a úrokové sazby jsou vysoko.

Druhým důvodem může být, že Buffett připravuje hotovost pro svého nástupce Grega Abela, dlouholetého šéfa dceřiné společnosti Berkshire Hathaway Energy. Existují i spekulace, že Buffett prodává Apple proto, aby Abela po jeho nástupu nezatížil nutností prodeje právě akcií Applu, což by mohlo být vnímáno jako krok v rozporu s Buffettovou filozofií. Můžeme se jen dohadovat, zda by pro Abela byla snazší tato varianta, nebo naopak dumání nad tím, kam investovat až 325 miliard dolarů.

Logickým vysvětlením by mohly být i daně, protože demokraté plánují vyšší korporátní daň nebo daň z nerealizovaných zisků, což by ovlivnilo i Berkshire. Spekuluje se také, že Berkshire čeká na výsledek amerických voleb, protože jednotliví kandidáti mohou na daňovou politiku nahlížet odlišně.

Další možností je, že Buffett předvídá příchod recese nebo krize, která by mohla ceny akcií výrazně snížit. Buffett už několikrát v minulosti ukázal, že umí vyčkat na okamžik, kdy se ceny akcií propadnou, a poté nakupovat za výrazně nižší ceny – například po krizi v roce 2008. I když Buffett nic z toho přímo nepotvrdil, jeho kroky mohou mezi řádky naznačovat, že sleduje trh a vyčkává.

Buffettova filozofie sice vyzdvihuje dlouhodobé investování a odmítá časování trhu, ale v posledních letech se jeho přístup částečně odklonil. A také samozřejmě stále existuje možnost, že Buffett tentokrát míří vedle. I jemu se v minulosti stalo, že udělal několik chybných rozhodnutí, například investice do leteckých společností, ignorování technologického sektoru nebo prodej akcií TSMC.

Přesto obrovská suma hotovosti, kterou Berkshire drží, naznačuje, že Buffett na trhu nevidí příležitosti a možná očekává větší ekonomické problémy. Nakonec by se tak mohlo stát, že opravdu přijde pokles trhů, Buffett akcie opět nakoupí s výraznou slevou a bude to právě on, kdo se nakonec bude smát.