Z pár dnů jsou týdny. Astronautům se kvůli problémům modulu Boeingu prodlužuje pobyt ve vesmíru

Uložit 0

Boeing nezažívá dobré období. Jeho letecká divize se topí v průšvizích, z dopravních letounů padají součástky kilometry nad zemí a firma má na krku žalobu amerických regulátorů. Zraky vedení Boeingu se tak na začátku června s nadějí upínaly na první start jeho vesmírné lodi Starliner s lidskou posádkou. Firma jím chtěla dokázat, že s ní NASA může počítat pro komerční lety do kosmu. Astronautku a astronauta NASA sice podle plánu dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), komplikace při cestě vzhůru ale dvoučlenné posádce nečekaně prodlužují pobyt na oběžné dráze. Vrátit se měla za pár dní, nakonec zůstane týdny.

Když na začátku měsíce Starliner po cestě na oběžnou dráhu Země dorazil s astronauty Butchem Wilmorem a Suni Williamsovou k ISS, v Boeingu panovalo nadšení. Povedlo se to sice až na třetí pokus a se čtyřletým zpožděním oproti původním plánům, ale přeci jen tím Boeing vyslal do NASA signál, že SpaceX Elona Muska není jedinou (americkou) firmou, která pro domácí vesmírnou agenturu dokáže dopravovat lidi na ISS. SpaceX ohledně toho s vesmírnou agenturou má smlouvu už několik let.

Bohužel pro Boeing se bez komplikací zatím cesta neobešla. Objevila se totiž závada pěti z osmadvaceti naváděcích trysek, které přestaly fungovat už během příletu k ISS. Čtyři z pěti se sice podařilo opět zprovoznit a bez jedné nefunkční trysky se modul podle inženýrů zvládne vrátit, nicméně pobyt kosmonautů na ISS NASA a Boeing už třikrát prodloužili a tento týden oznámili, že se návrat uskuteční až v červenci. Bližší informace zatím neuvedli.

Wilmore s Williamsovou měli původně na ISS zůstat osm dní, aktuálně jsou na stanici třetí týden. „Věnujeme jen trochu více času tomu, abychom ověřili všechna data a zjistili co možná nejvíce nových informací, dokud je modul na oběžné dráze,“ ujišťoval minulý týden manažer programu komerčních letů NASA Steve Stich ještě předtím, než inženýři datum odjezdu odložili na červenec.

Část modulu, na kterém jsou porouchané naváděcí trysky, totiž při sestupu shoří v atmosféře a nebylo by tak možné zjistit, co zapříčinilo jejich závadu. V mezičase rovněž vedení mise odvolalo výstupy astronautů do volného prostoru kvůli úniku vody ze skafandru astronautky Williamsové. Boeing ujišťuje, že problémy nesouvisí s trablemi jeho letecké divize.

Ještě před startem se Starliner potýkal s úniky helia z pohonných systémů, které pravděpodobně způsobilo nedostatečné těsnění. Boeing opět ujistil veřejnost, že ani tyto úniky nejsou důvodem k obavám. „Zatím nepočítáme se scénářem, kdy by se Starliner nebyl schopen s Butchem a Suni vrátit zpět domů,“ řekl také Stich.

Kdyby to ale přeci jen nastalo, mohli by se Wilmore a Williamsová na Zemi vrátit raketou od zmíněného konkurenčního SpaceX Elona Muska, který má aktuálně k ISS připojenou raketu Dragon.

Boeing a NASA uvedly, že datum návratu určí poté, co astronauti dokončí plánované výstupy do volného prostoru, které pozastavily minulý týden. Modul může na vesmírné stanici podle Boeingu zůstat ještě zhruba měsíc a půl. Experti mezitím analyzují nefunkční naváděcí trysky a únik helia, aby dokázali podobným scénářům u budoucích letů zabránit.

S využitím ČTK