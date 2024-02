Boeingu upadly dveře při letu kvůli chybějícím šroubům. Firma nyní zjistila i další závady

Uložit 0

Problémy Boeingu s jeho letadly 737 MAX neberou konce. Nyní společnost přiznala, že se zpozdí dokončení 50 strojů, protože se u nich objevily chybně vyvrtané otvory na trupu. Na závadu přišel jeden ze zaměstnanců subdodavatele, který je přitom aktuálně v centru pozornosti kvůli dveřím, jež nedávno upadly z letadla přímo ve vzduchu.

Je to téměř pět let, kdy úřady celého světa zakázaly strojům Boeing 737 MAX létat poté, co dvě letadla v krátkém rozestupu za sebou spadla a havárie nepřežilo dohromady 346 lidí. Trvalo další rok a půl, než sedmtřisedmičky mohly znovu do vzduchu a Boeing to vyšlo včetně pokut, odškodného a zrušených objednávek na 60 miliard dolarů (téměř 1,4 bilionu korun).

Šéf Boeingu Dave Calhoun, který se funkce ujal v lednu roku 2020, označil letošek za rok obratu, kdy se obří americké firmě podaří vrátit v plné parádě zpět a kdy ze sebe definitivně setřese dozvuky dvou tragédií. Jenže pak vzlétl zkraje ledna 2024 Boeing 737 MAX aljašských aerolinek a během letu mu… upadly dveře.

V tu ránu musely všechny stroje projít speciální kontrolou a americký letecký úřad FAA navíc zablokoval plány Boeingu na postupné zvýšení měsíční produkce modelů 737 z nynějších zhruba 38 na 50 v roce 2025. Zatímco akcie hlavního konkurenta, evropského konsorcia Airbus, letos přidaly sedm procent, akcie Boeingu jsou aktuálně o 17 procent dole.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Junior QA Engineer (Part time possible) Veeam Software

PLC programátor JIPATECH group, s.r.o.

C++ Developer Veeam Software

Sales manageři pro CZ a SK trh Freelo

Procesní inženýr Philip Morris ČR

Příčina nehody u aljašských aerolinií, která si jen náhodou nevyžádala žádnou oběť, se už vyjasnila: dopravní inspekce zjistila, že u rezervního dveřního otvoru chyběly minimálně čtyři bezpečnostní šrouby. Tím, kdo za instalaci nesl odpovědnost, byl subdodavatel Spirit AeroSystems, který pro Boeing provádí řadu montážních výkonů na trupech letadel.

A právě tam se objevil i nejnovější zádrhel: pracovník Spirit AeroSystems upozornil, že na některých dokončovaných trupech jsou špatně vyvrtané vybrané otvory. A tak firma musela oddálit dodávky pěti desítek strojů.

„Nic jiného jsme ani nemohli udělat, protože naším cílem je dodávat zákazníkům jen špičková letadla,“ prohlásil obchodní ředitel Boeingu Stan Deal. Zároveň dodal, že stroje Boeing 737, které jsou už v provozu a prošly kontrolou po nehodě aljašských aerolinek, což jsou třeba i ty u českých Smartwings, mohou létat bez obav dál.

Zákazníci se ovšem kvůli vleklým problémům Boeingu s jeho nejžádanějšími letadly víc a víc přesouvají k Airbusu, ten loni klientům dodal 735 strojů, zatímco americký gigant jen 528. A i katalog objednávek evropského konkurenta pro příští roky je podstatně větší než u Boeingu.