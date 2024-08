Za doktorem do své kapsy. Online medicína je na vzestupu a dokáže už velké věci, říká Korbačka z EUC

Uložit 0

Jak se říká v Applu: „There’s an app for that,“ neboli na vše je už vymyšlená aplikace. A platí to i pro případ, kdy vám není zrovna dobře a měli byste navštívit lékaře. Proč radši nesáhnout do kapsy pro mobil a nevyřešit to rychle z pohodlí a bezpečí domova? Myslíme teď ale opravdového lékaře, ne doktora Googla, který v medicíně nemá zrovna dobrou pověst. Zdravotnická skupina EUC vyvíjí aplikaci, která má za cíl odstranit čekání před ordinací a neustálé přehazování mezi doktory.

Jako jasnou budoucnost nejen pohodlnější, ale hlavně kvalitnější lékařské péče vidí online medicínu business technology manager zdravotnické skupiny EUC David Korbačka: „Úhelným kamenem je snaha uvolnit přesunem do online světa kapacity lékařů v ordinacích tak, aby měli více času na pacienty.“

Navíc data získaná díky aplikaci pomáhají lepší diagnostice a mohou včas upozornit na blížící se problémy, dodává Korbačka, který byl hostem nového dílu podcastu BrandStories, vznikajícího ve spolupráci CzechCrunche s vybranými společnostmi. Pustit si ho můžete na Spotify, v Apple Podcasts nebo na YouTube či v přehrávači výše.

„Neříkám, že telemedicína dokáže vyřešit vše ve 100 % případů. Ale pokud váš problém nevyřeší během chatu nebo videohovoru, dokáže vás smysluplně nasměrovat do správné fyzické péče a vy víte, na čem jste, a nemusíte tápat. Pokud vás třeba bolí lopatka, a priori byste vyhledali ortopeda, čekali 1,5 měsíce na vyšetření a pak zjistili, že jde o neurologický problém,“ popisuje výhody rychlého přístupu k odborníkům Korbačka.

Navíc se můžete po skončení hovoru opět v aplikaci rovnou objednat k příslušnému lékaři. Ten vám pošle všechny informace, které před vyšetřením potřebujete, abyste neztráceli čas vy ani on. Stejně tak pak systém sdružuje informace o vašich vyšetřeních, takže každý lékař, ke kterému se dostanete, už zná vaše historické problémy, které mu mohou v diagnóze také pomoci.

„To je takový základ, ale díky systému si můžete jednoduše přes appku i požádat o recept na vaše pravidelné léky, které vám už docházejí, nebo se přidat na čekací listinu k lékaři, pokud se vám nelíbí žádný nabízený termín. A systém vás ihned upozorní, pokud se něco uvolní,“ dodává Korbačka.

