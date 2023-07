Zabijákovi Twitteru dochází dech. Na Threads po počátečním nadšení ubývají aktivní uživatelé

Mark Zuckerberg, šéf Mety, jejíž aplikace Threads má nahradit Twitter. Zatím se to nedaří

Přes 100 milionů nových účtů za první týden od vydání. Tolik se jich zaregistrovalo na sociální síti Threads od Mety Marka Zuckerberga, kterou firma spustila s tím, že má nahradit Twitter. Po slibném začátku ale počet aktivních uživatelů klesl o šedesát procent. Nová síť má navíc podobné problémy, za které dříve Zuckerberg Twitter kritizoval. Modrého ptáčka tak mezitím místo Mety zlikvidoval Elon Musk, majitel sítě s barevným opeřencem ve znaku, který ji tento týden přejmenoval na X.

Počet aktivních uživatelů oproti prvnímu týdnu, kdy Meta Threads spustila, je podle serveru Similarweb nyní o šedesát procent menší. Nejvíce rušno na ni bylo hned po spuštění 7. července: „Jen na zařízeních s Androidem aplikaci aktivně používalo přes 49 milionů lidí denně. To je více než třetina Twitteru. Do 23. července však počet klesl na 12,6 milionu denně,“ píše v analýze David Carr ze Similarwebu.

Zpočátku mělo nové aplikaci pomoct mimo jiné úzké napojení na Instagram, dceřinou firmu Mety. Uživatelé mohou využít svůj existující instagramový profil a převést ho do nové aplikace spolu se všemi oblíbenými účty, které sledují na Instagramu. V prvním týdnu to sice fungovalo, kouzlo se ovšem zřejmě postupně vytrácí.

Kromě počtu aktivních účtů na platformě klesá i doba, kterou na ní lidé za den stráví. Američtí uživatelé s Androidem minulý týden na síti strávili průměrně pět minut oproti jednadvaceti během prvních sedmi dnů. „Oproti tomu uživatelé Twitteru se aplikaci stabilně věnovali přibližně 25 minut denně,“ uvádí pro srovnání Carr. Zuckerberg nicméně i přes klesající čísla ve středu podle The Verge investorům řekl, že síti stále věří.

Threads Meta spustila se záměrem využít nejasné situace, ve které se Twitter ocitl po koupi sítě Elonem Muskem vloni na podzim. Nejnovějším krokem miliardáře byl začátek přestavby sociální sítě známé pod logem modrého ptáčka. Toho tento týden v názvu i znaku nahradilo písmeno X.

V návaznosti na to začala Muskova síť nabízet americkým a britským inzerentům značné slevy ve snaze nalákat je zpět poté, co je během posledního roku postupně ztrácela. Některé firmy, které na síti mají účet, také varovala, že mohou přijít o svůj ověřený status, pokud za reklamu neutratí určitou částku, píše The Wall Street Journal.

Jedním z argumentů Mety pro spuštění Threads byl rovněž velký počet falešných a spamových účtů či dezinformací na Muskově platformě. Sama nová aplikace od Mety přitom nezvládá označovat propagandistické příspěvky, informuje WSJ. Podle amerického deníku mají například účty státních médií z Ruska statisíce sledujících.