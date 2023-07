X místo modrého ptáčka. Musk začal s přestavbou Twitteru, chce z něj udělat aplikaci na všechno

Že má majitel Twitteru či Tesly Elon Musk písmeno X rád, to by snad bylo slabé slovo. V současnosti tuto literu obsahuje název jeho společnosti SpaceX, modelu elektromobilu od Tesly a je to také přezdívka jeho syna. Symbol X Muska provází už od jeho byznysových začátků z přelomu milénia, kdy založil online finanční službu X.com. Právě tato doména nyní uživatele přesměruje na Twitter, sociální síť, kterou Musk vloni v říjnu koupil a dlouho se netají tím, že z ní chce udělat univerzální aplikaci na vše od komunikace po nakupování a bankovní služby. Ikonický modrý ptáček, logo Twitteru, tak postupně mizí a nahrazuje ho nový název sítě –⁠ X.

Záměr na Twitteru, vlastně už na X, na něž se známá síť postupně rebranduje, potvrdila i ředitelka sítě Linda Yaccarino, která v roli koncem června vystřídala právě Muska. „Twitter udělal obrovský kus práce a změnil způsob, jakým komunikujeme. X nyní půjde ještě dál,“ uvedla dáma s přezdívkou Sametové kladivo. Musk už předtím záměr naznačil v několika příspěvcích. V jednom je vidět centrála společnosti, na kterou se promítá nové logo X. To už je vidět také na oficiálním profilu sociální sítě.

Změna se podle aktuálních vyjádření ředitelky a Muskových dlouho známých záměrů nedotkne zdaleka jen názvu a značky sociální sítě. Aplikace by měla po vzoru čínské služby WeChat od tamního giganta Tencent zajišťovat textovou, zvukovou i videokomunikaci, bankovní a finanční služby, nakupování a další každodenní záležitosti.

Radikální krok činí Muskova síť v době, kdy se potýká s problémy na několika frontách. Její majitel v posledních měsících opakovaně varoval, že Twitter je kvůli velkým ztrátám příjmů z reklamy na pokraji bankrotu. Tlak se ještě zvýšil, když Meta Marka Zuckerberga na začátku tohoto měsíce spustila konkurenční platformu. Threads od Mety během prvního týdne překonala hranici sta milionů uživatelů, byť toto raketové tempo v posledních dnech značně zpomalilo, píše Wall Street Journal. Twitter měl 238 milionů aktivních uživatelů, než jej Musk v říjnu 2022 koupil, píše CNN.

Písmeno X a Elon Musk, to je spojení, které funguje déle než dvacet let. V roce 1999 Musk založil internetovou finanční službu X.com, tato doména nyní uživatele automaticky přesměruje na Twitter. Symbol je také ve jméně jeho firmy SpaceX a označuje i jeden z modelů výrobce elektroaut Tesla. X je rovněž přezdívka Muskova syna, kterého má se zpěvačkou Grimes. X je dále v názvu tří holdingů, X Holdings I, II a III, které Musk vytvořil, když Twitter minulý rok kupoval.