Zachránil a naškáloval slovenskou dceru Slevomatu. Firmám jako Rohlík či Ugo teď pomáhá s eventy

Když seděl v čele slovenského slevového portálu Zľavomat, dcery českého Slevomatu, viděl Aleš Mlátilík, jak zdlouhavé, komplikované a neefektivní je plánování firemních akcí. V loňském roce se proto rozhodl pustit do vlastního byznysu a společně s kolegy rozběhl Lemondii, kde tyto problémy řeší. Zároveň již získal i důvěru prvních investorů.

Kariéru si Aleš Mlátilík začal budovat ve společnosti General Electric, kde devět let pracoval na různých projektech i v Asii či Severní Americe. Od roku 2013 pak byl skupinovým finančním ředitelem Slevomat Ventures Group pro šest zemí a v roce 2015 zasedl do čela slovenského portálu Zľavomat – dcery zdejšího Slevomatu, jež spadá pod britskou skupinu Secret Escapes.

Vedení Zľavomatu původně sídlilo v Praze, Mlátilík ho ale přesunul do Bratislavy. Firmě prý hrozilo zavření a musela se vybudovat v podstatě od nuly, popsal již dříve pro podcast Rostecky. Jak Mlátilíka cituje Forbes, z černé nuly se mu společnost podařilo dostat na úroveň jednoho milionu eur (asi 25 milionů korun) ve vyjádření EBITDA (zisku před zdaněním, úroky a odpisy) během čtyř let. V čele Zľavomatu zůstal sedm let.

V polovině loňského roku se pak pustil do další štace. Společně s Mikolášem Belcem a Erikem Richnákem rozběhl startup Lemondia, se kterým chtějí měnit, jak firmy organizují týmové akce. „Myšlenka na automatizovanou platformu vznikla už během mého působení ve Zľavomatu, kde jsem si uvědomil, jak zdlouhavé, komplikované a často neefektivní je plánování firemních akcí,“ říká Mlátilík.