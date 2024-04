První startup prodali za stovky milionů. Sotva spustili druhý, už mají peníze od Cendry

Uložit 0

Pokud jste někdy zkoušeli ChatGPT nebo podobné generativní modely umělé inteligence, pravděpodobně jste narazili na opravdu nepovedené odpovědi či nesmyslné vygenerované obrázky. Zatímco běžný člověk se tomu zasměje, firmám takové situace mohou přinést problémy, jako když například chatbot Chevroletu zákazníkům rozdával poukázky na nové auto za jeden dolar. Aby mohli vývojáři takovým situacím předcházet, vznikl startup Langtail.

Za Langtailem stojí zakladatelé Avocode, který prodali za stovky milionů. Svůj nový nástroj teď představili na portálu Product Hunt a zároveň oznámili první investici od jednoho z nejznámějších technologických podnikatelů Česka Zdeňka Cendry.

Zainvestovaný startup: Langtail

Kdo investuje: Firmu spoluzakládalo a podpořilo startup studio Budeto Petra Kováčika, nyní do ní peníze posílá Zdeněk Cendra, zakladatel miliardové CDN77.

Kolik a v jakém kole: Jeden milion eur (25 milionů korun) v pre-seed kole.

Co Langtail dělá: Tvůrcům webů, aplikací či e-shopů pomáhá s implementací velkých jazykových modelů (LLMs) třetích stran, když do nich chtějí přidat funkcionality generativní umělé inteligence jako chatboty, inteligentní vyhledávání produktů i zpracování textu. Langtail zároveň monitoruje provoz a chrání před nechtěným chováním těchto modelů.

Foto: Langtail Zakladatelé Langtail Tomáš Rychlik, Petr Brzek a Martin Ďuriš

Jak funguje: „Pro firmy je snadné, efektivní i efektní nasadit chatbota, aby komunikoval se zákazníky. Jenže časem zjišťují, že se nechová tak, jak si přejí, a například dá zákazníkovi zdarma voucher na nové auto, jako se to stalo Chevroletu. Chatbot reaguje na vstupy od lidí různě, a pokud není správně instruovaný a otestovaný, může se chovat všelijak,“ vysvětluje spoluzakladatel Petr Brzek.

„Langtail včas odhalí nežádoucí reakce chatbota, aby ho mohl důkladně otestovat a průběžně kontrolovat. A taky aby firma věděla, kolik ji to všechno stojí. Zároveň v sobě Langtail v nejbližší době bude integrovat různé poskytovatele jazykových modelů, nejen ten nejznámější od OpenAI, takže firmy nebudou závislé na cenách a kvalitě jednoho poskytovatele,“ doplňuje Brzek.

Sídlo startupu: Praha

Zakladatelé: Petr Brzek, Martin Ďuriš a Tomáš Rychlik. Trojice v roce 2015 (ještě s Vu Hoang Anhem) založila startup Avocode, který využívali například i v Tesle a jejž před třemi lety za stovky milionů korun prodala americké společnosti Ceros. Svoji misi nakonec ukončil loni, kdy už původně vyvíjené nástroje přestaly dávat smysl. Samotný Ceros je přitom jedním z prvních zákazníků Langtailu.

Jak je startup velký: Langtail je v úplných začátcích, kdy o sobě dal vědět světu díky spuštění veřejné bety na portálu Product Hunt. Z českých firem jej už používá například Deepnote nebo Collabim.

Proč je to zajímavé: „Rád investuji do nových firem, které založí lidé se zkušenostmi z předešlých startupů. Prostor pro generativní umělou inteligenci je a bude rostoucí. Věřím, že Petr a jeho tým už teď vidí budoucnost dříve než ostatní,“ vysvětluje Zdeněk Cendra, proč se rozhodl investovat do Langtailu.

„Snažím se objevovat paralely z minulosti, které se dají aplikovat na současné technologie a moderní trendy. Vidím zde obrovskou příležitost v kompletním řízení a monitorování komunikace s externími modely a optimalizace jejich provozu a nákladů,“ doplňuje Kováčik.

Na co startup plánuje využít investici: Na potvrzení tzv. product-market fitu prostřednictvím akvizice prvních zákazníků a na vývoj tomu odpovídajících funkcí. Zaměří se zejména na rozšíření podpory hlavních jazykových modelů jako Mistral, Anthropic, Google Gemini, Llama 3 a další.