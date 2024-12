Zalando kupuje About You. Co se změní? Odpovídáme na deset základních otázek

Zalando kupuje About You

Foto: CzechCrunch / Zalando / About You

Uložit 0

Německý online prodejce módy Zalando chce odkoupit svého nejbližšího konkurenta About You, jeho akcionářům proto podá návrh na koupi stoprocentního podílu. Obě společnosti jsou totiž obchodované na burze, nabídka má dosáhnout 6,5 eura za akcii (163 korun), v úterý večer se přitom prodávaly za 3,9 eura (98 korun). Představenstvo About You chce svým investorům doporučit, aby tuto nabídku přijali, souhlasí i jeho největší vlastníci skupina Otto a investiční společnost Heartland, kteří dohromady drží asi 73 procent akcií. Co tento krok znamená pro zákazníky, obchodníky a pro trh? Přinášíme odpovědi na deset základních otázek.

Proč se spojují?

Podle vyjádření chtějí obě firmy lépe uspokojovat potřeby zákazníků a partnerů s cílem pokrýt větší podíl evropského e-commerce trhu s módou a lifestyle produkty. „V oblasti B2C (prodej koncovým zákazníkům – pozn. red.) můžeme zákazníkům a značkám nabídnout odlišné a bohaté nákupní zážitky. V oblasti B2B (prodej firemním zákazníkům – pozn. red.) vytvoříme spojením našich softwarů pokročilejší operační e-commerce systém, který umožní značkám a maloobchodníkům řídit jejich tzv. multichannel podnikání v Evropě i mimo ni,“ komentuje Robert Gentz, spoluředitel a spoluzakladatel Zalanda.

Bude About You fungovat dál?

Ano. Zalando i po spojení plánuje budovat obě značky a každá z nich si má zachovat svou odlišnou identitu, které komunikují jiným stylem a mají o něco rozdílné cílové skupiny. Využít chce ale synergie v oblastech logistiky, platební infrastruktury a obchodní spolupráce.

Kolik zákazníků značky mají?

Podle vyjádření na Zalandu nakupuje asi 50 milionů zákazníků, zatímco na About You má jít o 12 milionů lidí. Podle žebříčku CzechCrunche oba prodejci patří mezi stovku největších e-shopů v Česku.

Foto: Zalando Zalando Outlet v Kolíně nad Rýnem

V čem se značky odlišují?

Zalando oslovuje „módní nadšence“, orientuje se proto víc na značky jako takové, kterých má v nabídce přes šest tisíc. About You oslovuje spíš mladší publikum a více se orientuje na styl. Nakupování kombinuje se zábavou prostřednictvím živých akcí či interaktivních formátů společně s influencery na sociálních sítích – má vlastní síť 27 tisíc tvůrců obsahu, kteří dohromady vytvořili 700 tisíc „stylů“.

Co se změní pro obchodníky třetích stran?

About You si vyvíjí vlastní software Scayle, který využívá asi 200 obchodníků v Evropě a Severní Americe a má doplnit systém Zeos od Zalanda. Ten umožňuje značkám a obchodníkům řídit jejich tzv. multichannel prodej včetně logistiky v rámci jednotné platformy.

Kdy ke spojení dojde?

Zalando očekává, že se transakce dokončí v létě příštího roku, načasování ještě mohou ovlivnit regulatorní řízení od antimonopolních úřadů.

Jaký je širší tržní kontext?

„Jde o očekávaný krok v důsledku posilování asijských marketplaců, které jsou silné i v módě, zejména Shein. Viděli jsme to i v Česku, kdy se spojili Zoot, Different a další. V dalších letech očekávám v e-commerce podobnou konsolidaci napříč trhy i segmenty,“ komentuje Matěj Kapošváry, ředitel společnosti Shopsys, jež vyvíjí e-commerce řešení na míru.

Změní se About You personálně?

Tři zakladatelé a členové představenstva About You Sebastian Betz, Tarek Müller a Hannes Wiese jsou podle vyjádření připraveni nabídku na odkup přijmout a nadále pokračovat v práci ve svých stávajících pozicích.

Je to poprvé, co About You a Zalando spolupracují?

Není. I když jsou značky přímými konkurenty, společnou řeč dlouhodobě nacházejí u několika iniciativ na podporu odpovědnosti v módním průmyslu se zaměřením na klima Fashion leap for climate nebo proti nacismu Fashion Against Fascism.

Co říká zakladatel About You?

„Touto transakcí vzniká něco skutečně unikátního – dvě odlišné a nezávislé B2C značky slouží specifickým potřebám svých zákazníků. Zároveň se silné stránky B2B firem hladce sjednotí, aby poskytovaly komplexní a optimalizovanou nabídku pro klienty v oblasti logistiky, softwaru a služeb,“ komentuje Tarek Müller, spoluzakladatel a spoluředitel About You.