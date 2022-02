Hudební nástroje začínali Vladimír Myslík a Jan Pils před dvaceti lety prodávat na internetu z panelákové kočárkárny. Nyní jsou jejich Kytary.cz v tuzemsku největším e-commerce hráčem ve svém oboru. E-shop ve velkém nakopla pandemie koronaviru, když předloni vyrostl v tržbách o čtvrtinu na téměř miliardu. „A loni jsme hranici jedné miliardy korun v obratu překročili,“ hlásí teď pro CzechCrunch Filip Černý, marketingový ředitel společnosti Audio Partner, která Kytary.cz provozuje.

Společně s oznámením o překonání magického milníku firma, která působí ve většině evropských zemí, také popsala, jak testovala nový způsob doručování zásilek pomocí dronů. Od něj – pokud ho povolí zákony – si slibuje rychlejší a efektivnější přepravu i menší zátěž pro životní prostředí. Prozatím ale Kytary.cz pouze simulovaly, jak by se dalo do vzduchu vyslat ukulele i jak by si jej mohl zákazník převzít.

„Některé společnosti ve Spojených státech či Evropě získaly speciální certifikace pro zkušební doručování lehkých balíčků dronem v okruhu 25 kilometrů. Chceme být připraveni na to, až podobná situace nastane v celé Evropské unii,“ vysvětluje důvody testu Černý.

„U firmy naší velikosti by takové zavedení trvalo několik let, proto s pokusy začínáme nyní. Chceme si ověřit, jaké drony by bylo potřeba pořídit, případně kolik pilotů bychom museli zaměstnat,“ dodává s tím, že doručování dronem je asi o polovinu levnější než dovážka kurýrem.

Spolzakladatelé Kytary.cz Jan Pils a Vladimír Myslík Foto: Kytary.cz

V testu se využil speciálně upravený dron s nosností 2,5 kilogramu, což v případě e-shopu může dostačovat na přepravu strun, paliček nebo menších nástrojů jako klarinet či právě ukulele. Pod dohledem certifikovaného pilota dron nesl zásilku z pražských Modřan do Chuchle. Nemohl však absolvovat celou trasu, protože neměl potřebné povolení, proto byl let přerušovaný.

„Museli jsme se přizpůsobit tomu, co umožňuje současná legislativa. Vše proběhlo na jedničku. Nová celoevropská pravidla pro provoz dronů se postupně zavádí do praxe a doba, kdy bude možné tyto způsoby přepravy použít, se blíží,“ věří pilot dronu Štěpán Matěna.

Doručení zboží by podle předpokladů e-shopu mohlo v rámci Prahy a Brna, kde mají Kytary.cz prodejny, trvat zhruba patnáct až dvacet minut. „Naším zatím vysněným cílem by bylo odbavit desítky malých balíčků do dvou kilogramů váhy denně,“ doplňuje Černý.

Doručování dronem otestoval jako jeden z prvních v tuzemsku e-shop Mall.cz již v roce 2016. Jeho zkušební let proběhl pod dohledem Úřadu pro civilní letectví. Trasa byla dlouhá přibližně 1,7 km a vedla z distribučního centra Mall.cz v Jirnech u Prahy do Zelenče a dron ji urazil za přibližně pět minut.

„Jsme rádi, že můžeme zkoušet různé scénáře a testovat další možnosti, ale doručování pomocí dronů nepatří v současné době mezi naše priority,“ řekla tehdy ČTK mluvčí Mallu Pavla Hobíková. Podle informací ČTK tuto formu doručování zatím nikdo z velkých hráčů příliš nevyužívá.

Uživatelé dronů musí létající stroje od začátku letošního roku na základě nové evropské legislativy povinně registrovat. Výjimku mají drony, které spadají do kategorie hraček, jsou bez kamer a jejich vzletová hmotnost nepřesahuje 250 gramů. Drony nyní nachází uplatnění například i při požárech výškových budov, přenosech defibrilátorů a záchraně životů nebo hlídání domácností.

S přispěním ČTK.