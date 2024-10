Založte si firmu dřív, než porodíte, říká byznysmenka. Její rada vzbudila pohoršené reakce

Uložit 0

Firma Terezie Täubelové zásobí Česko i Slovensko prémiovým ložním prádlem. Nápad na její založení dostala bývalá diplomatka pendlující do Afghanistánu těsně po tom, co se jí narodilo první z jejích tří dětí. Zpětně si ale Täubelová myslí, že by bývalo dobré firmu rozjet ještě předtím. Když se s tím však nedávno svěřila na platformě, která pomáhá začínajícím podnikatelkám, nesetkal se její názor s pozitivním přijetím.

„Když se mě naposledy ptali na radu začínajícím podnikatelkám, řekla jsem, že mají hlavně začít dřív, než mají děti. Tahle věta se setkala s pohoršením, rozpačitými pohledy a rychlou změnou tématu,“ napsala nedávno na svůj Instagram Täubelová a spustila tak debatu o skutečnosti, kterou potvrzují i některé průzkumy – mateřská a rodičovská dovolená nemusí být úplně ideální čas pro start podnikání. Řada žen ho ale nakonec na rodičovské volí hlavně kvůli jeho flexibilitě.

„Všechny přítomné málem omdlévaly,“ vzpomíná nyní Täubelová na debatu v rámci jedné ženské podnikatelské platformy. „Tak to ale je. Podnikání není nic jednoduchého, a pokud chcete budovat firmu, která má někam růst, vy máte nějaké cíle ohledně její velikosti a podobně, musíte na to mít stoprocentní focus,“ vysvětluje pro CzechCrunch.

Nejhůře se podle Täubelové mateřství kombinuje s podnikáním při rozjíždění startupu. „Jede se klidně celou noc, když je to potřeba, všichni foundeři pro firmu dýchají, chodíte na všechny možné akce, snažíte se vytěžit každý kontakt na maximum,“ popisuje Täubelová a dodává, že na začátku cesty podnikatel nemá peníze, ale má drive a hlavně čas. „Proto se vám může podařit z ničeho vybudovat pěkný byznys,“ říká.

Situace se podle ní ale s příchodem dětí diametrálně mění. „Když máte děti, už nejste paní svého času. Když jsou děti malé, nespíte, kojíte, vstáváte několikrát za noc, den si nemůžete rozplánovat, protože je to pokaždé jinak. Někdy dítě po obědě prostě neusne a vy musíte zvládnout call s řvoucím miminem na ruce,“ popisuje své zkušenosti majitelka firmy, které se letos výrazně daří a obrat se zvýšil o sto procent.

Situaci podle ní neulehčuje ani nastavení rozdělení rolí v rodině v Česku. „Bavíme se o zemi, kde je až na světlé výjimky péče o domácnost a rodinu spíše na ženě,“ říká Täubelová. To potvrzují i čísla. Například rodičovskou dovolenou čerpaly podle ministerstva práce a sociálních věcí v minulém roce z 98 procent ženy, i když stát umožňuje nastoupit na ni i otcům. Výraznější zapojení žen do péče o děti a domácí práce potvrzují pak i čísla projektu Férová domácnost Martiny Dvořákové, analytičky a socioložky, podle kterých žena průměrně stráví prací v domácnosti a péčí o děti 4,5 hodiny denně. K osmihodinové pracovní době si tak doma „přidá“ ještě půl úvazku. Muž tou samou prací tráví průměrně denně hodinu a dvacet minut.

Foto: Honza Zima Zakladatelka značky Marieli Terezie Täubelová

Podle Täubelové problém s malými dětmi nekončí ani ve chvíli, kdy dítě nastoupí do nějaké instituce. „Když už dítě chodí do školky, je zase často nemocné a je s ním zase doma matka. Já za loňský podzim byla v podstatě 6 týdnů doma, protože si děti bacily předávaly,“ vypočítává Täubelová. U nich doma přitom ale nejde o situaci, kdy by nebyl zapojený do péče otec dětí. „Ono by to bez něj ani při tomhle počtu dětí nešlo. Například odpolední logistiku dětí na kroužky si dělíme. A dětem se věnuje v rámci všech jejich sportovních a volnočasových aktivit,“ vysvětluje Täubelová.

Ani v běžném procesu, kdy nikdo není nemocný a všechny děti chodí do nějakého zařízení, toho matky nemají naloženo o moc méně. „Nezapomenout svačinu, baletní piškoty, kopačky na fotbal, domácí úkol a víkendový deníček plyšáka, do kterého má vaše dítě fotit a vypisovat, co všechno plyšáček zažil. Ale dítěti je šest a reálně to děláte vy… V tomhle se nedá budovat startup. Respektive dá, ale zaplatíte za to daleko vyšší cenu, než když ty děti nemáte,“ argumentuje Täubelová, která k e-shopu své firmy Marieli letos otevřela i showroom.

Pokud chce matka zároveň podnikat, je potřeba část věcí delegovat. „Musíte to mít dobře domluvené s partnerem a o péči o děti a domácnost se dělit. Mít k ruce babičku, chůvu, ideálně ještě uklízečku nebo hospodyni a vyřešit rozvoz do školky, školy a na kroužky. To všechno stojí spoustu peněz, které nemůžete vlít do firmy. Navíc se musíte připravit na to, že na začátku vám ta firma ani nevydělává,“ popisuje.

Mužské a ženské práce rozhodně neexistují. Stejně jako neexistují holčičí a klučičí barvy, protože nemají pohlaví.

Terezie Täubelová ale zároveň dodává, že jí nejde o to si stěžovat, jenom nechce lakovat věci na růžovo a tvářit se, že je možné zvládnout všechno. „Je to sakra náročné, pokud se o svoje děti například v nemoci chcete starat sama a trávit s nimi čas. Takže pak ta startovní čára mezi dvěma ženami, jedné, která děti má, a druhé, která je nemá, není na stejné úrovni,“ říká a dodává, že považuje za důležité ženám, které chtějí budovat vlastní firmu, říct, ať začnou co nejdříve.

Podle letošního průzkumu platformy Mumdoo, která propojuje firmy s ženami na rodičovské dovolené, 48 procent dotázaných rodičů začalo podnikat z důvodu, že nenašlo vhodné pracovní podmínky u svého zaměstnavatele. Výzkumný projekt Global Entrepreneurship Monitor pak popisuje, že ženy celosvětově častěji podnikají individuálně, tedy nezaměstnávají další lidi. Což může být podle zmíněného výzkumu způsobeno nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí, nedostatečnou podporou ze strany rodiny nebo obtížnějším přístupem k finančním prostředkům, než je tomu u mužů.

Barometr českého podnikatelského prostředí, zpracovaný v rámci společnosti Mastercard, uvádí, že tři pětiny podnikatelů a podnikatelek průměrně přiznávají, že jejich rodina je v jejich činnosti podporuje, ženy to však uvádějí v daleko menší míře než muži – konkrétně ve 22 procentech případů. Navíc podnikatelky (70 procent) v průzkumu častěji než jejich mužští kolegové (56 procent) uvádějí, že musí sladit podnikání se svým osobním životem.

O založení firmy na rodičovské dovolené mluvila pro CzechCrunch před nedávnem i Zuzana Hloušková, která vlastní v Brně firmu na výrobu látkových plen Bamboolik. Před třinácti lety se vrhla do podnikání proto, že jí v jejím původním zaměstnání nevyšli vstříc, když se chtěla vrátit z rodičovské. „Oni se mi tam vyloženě vysmáli. Tehdy něco jako zkrácený úvazek neexistovalo,“ řekla Hloušková.

Zároveň připustila, že zakládat firmu s malými dětmi nebylo jednoduché, nakonec se pro to ale přece jen s manželem rozhodli. „Dospěla jsem k tomu, že kdybych se chtěla vrátit zpět do korporátu, muselo by jít třetí dítě ve třech letech do školky a já na full-time zpět do práce. A to bych děti vůbec neviděla. To jsem nechtěla. Takže jsme s manželem měli radši firmu a střídali jsme se v péči o děti,“ popisovala výhody vlastního byznysu. Během rozhovoru několikrát zdůraznila, že o chod domácnosti a péči o děti se doma dělí rovným dílem. „Mužské a ženské práce rozhodně neexistují. Stejně jako neexistují holčičí a klučičí barvy, protože nemají pohlaví. Já jsem si nevšimla, že bych potřebovala k ovládání vysavače vagínu.“