Zapomeňte na levné propisky. V merchi se prosazuje kvalita, jedou trička Patagonia či diáře Moleskine

Když se člověk prochází legendární ulicí Market Street v San Francisku, běžně potkává lidi v tričkách či mikinách s logy známých technologických firem jako Uber, Airbnb, Salesforce nebo Square. Nejspíš jdou do nebo z práce, protože zmíněné firmy mají v okolí nejznámější třídy Silicon Valley své ústředí. Zapomeňte ale, že by na sobě měli banální a nevzhledný textil, nezřídka jde o sortiment od vyhlášených výrobců jako Patagonia či The North Face. A tento trend se čím dál víc ukazuje i v Česku.

Trendy, které se objeví v byznysu v Americe, se záhy dostanou i k nám. Zvlášť když tu vzniká čím dál víc firem s mezinárodním přesahem či zkušenostmi. Příkladem je kvalitní merchandising, jehož průkopníky jsou technologické startupy, které ho převzaly od svých vzorů či partnerů v USA. Společností, která jim pomáhá jít s dobou a která takovému přístupu sama rozumí, neboť je také rozkročená mezi oba kontinenty, je agentura Bontonfilm Promotions.

Bontonfilm Promotions má – svým způsobem – kořeny na západním pobřeží USA, protože jednak patří do filmařské skupiny Bontonfilm, která pravidelně spolupracuje s hollywoodskými studii, jednak je podílníkem firmy americká kreativní agentura Creative MC, jež sídlí v Kalifornii. „To je ostatně naše velká výhoda, že jsme rozkročení přes USA i Evropu a umíme oslovit a fungovat na obou těchto velkých trzích,“ upozorňuje ředitelka Bontonfilm Promotions Karolína Čermáková.

Společnost vznikla před 10 lety a inspirací jí bylo to, jak s merchem zacházejí velká filmová studia typu Disney nebo Warner Bros. Pro ně prodej filmového oblečení nebo tématických hraček představuje klíčový marketingový i byznysový kanál. „Postupně nám ale došlo, že tohle naše know-how se dá uplatnit i obecněji, že můžeme firmám nabízet, že jim pomůžeme s jejich merchem i s jeho strategií,“ popisuje Čermáková.

Bontonfilm Promotions v kostce součást skupiny Bontonfilm, kam patří ještě společnosti Bontonfilm Studios, jež se věnuje produkci filmů, a Bontonfilm Distribution, která se zaměřuje na filmovou distribuci

klienty Bontonfilm Promotions jsou známé či mezinárodně úspěšné společnosti a startupy jako Productboard, Make, Tatra nebo Červený jelen

svým klientům umí Bontonfilm zprostředkovat produkty od věhlasných značek typu Stanley/Stella, Prodir, Moleskine, Patagonia, The North Face nebo Kinto

Bontonfilm Promotions se zaměřuje na tzv. 360stupňový servis v oblasti merchandisingu, který umožňuje jeho komplexní outsourcing. Služby zahrnují tvorbu merchových strategií a consulting pod názvem Brand Styling, výrobu a distribuci reklamních předmětů a digitalizaci v podobě krátkodobých či dlouhodobých e-shopů s merchem

Bontonfilm, resp. jeho divize Studios a Distribution, pomáhaly na svět či s distribucí známým českým i zahraničním filmům, z těch tuzemských například Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Kazmova One Man Show nebo nově Vlny. A Bontonfilm Promotions se u většiny podílelo či podílí na přípravě a výrobě reklamních předmětů. Jenže vedle toho má mezi klienty hvězdná jména zdejší startupové scény jako Productboard, technologické brandy typu Make (což je původem česká firma Integromat, kterou koupil německý Celonis), tradičního výrobce automobilů Tatra či populární pražskou restauraci Červený jelen.

A právě jejich merch je ukázkou toho, že o firemním oblečení a reklamních předmětech je třeba přemýšlet koncepčně a pouštět do světa produkty, které mají jak estetickou, tak užitnou hodnotu. „Taková svatá česká merchová trojice jsou tužka, tričko a hrnek. Zní to jako nuda, ale správně namyšlené můžou být základními pilíři každého brandu,“ vysvětluje Karolína Čermáková, která stála i přímo u vzniku Bontonfilm Promotions.

Jde o to, aby věci, které firma rozdává svým zaměstnancům nebo obchodním partnerům, měly skutečnou hodnotu a plnily misi, kterou si s nimi společnost vytyčila. Což zaměnitelná a obyčejná propiska nebo nepadnoucí tričko s generickým potiskem a nezajímavým nápisem zvládnou jen stěží… „Trend je sázet na kvalitní materiály a kvalitní design,“ dodává Čermáková.

Když o tom hovoří, v kancelářích Bontonfilm Promotions za ní stojí vitrína s diáři od známé italské značky Moleskine a vedle visí na ramínkách trička od prémiového belgického výrobce Stanley/Stella. Při povídání opakovaně zmiňuje legendární outdoorové brandy Patagonia nebo The North Face – právě s produkty těchto společností v Bontonfilm Promotions pravidelně pracují: „To je i ten důvod, proč v San Francisku lidé firemní merch běžně nosí. Protože jednak jsou hrdí na to, kde pracují, jednak jde o kvalitní věci, které by si sami kolikrát třeba ani nekoupili.“

A pak přidává i jeden až komicky triviální, ale v podstatě velmi pragmatický důvod, proč se startupový ekosystém stal průkopníkem ve využívání merchandisingu. „Lidé od počítačů, hlavně pánové, nebývají z těch, kteří by řešili, co si vezmou na sebe. Takže když dostanou něco vkusného a funkčního od firmy, mají vlastně o starost míň,“ směje se Karolína Čermáková.

Tím, jak často zmiňuje to, že reklamní produkty firem nosí její vlastní zaměstnanci, se nabízí otázka, komu je vlastně moderní merch určený – jestli spíš partnerům, případně klientům třeba v závěru roku, nebo čím dál víc vlastním zaměstnancům? Podle Čermákové platí všechny kategorie, nicméně interní motivace získává v posledních letech na síle a například při hiringu hrají různé onboardingové balíčky s kvalitními reklamními produkty stále důležitější roli.

Co to je merchandising historicky jde o jeden ze základních nástrojů marketingové komunikace sloužící k podpoře prodeje

čím dál víc se ale uplatňuje i v jiných oblastech firemní komunikace a pomáhá s posílením firemní kultury a firemní image

v zásadě existují tři základní kategorie: dárky pro zaměstnance, dárky pro partnery či zákazníky a prodejní merchandising, jako jsou třeba trička populárních umělců pro fanoušky

V Bontonfilm Promotions, která má dvě desítky zaměstnanců a její roční obrat se počítá ve středních desítkách milionů korun, ale nedělají jen to, že by startupům či korporátním klientům zhmotňovali jejich merchové představy. Přibývá totiž klientů, kteří žádají komplexní službu nazvanou Brand Styling, jež zahrnuje například konzultace s nastavením strategie v oblasti merche nebo zřízení e-shopu, na kterém si zaměstnanci, ale někdy i lidé zvenčí, mohou některé reklamní, firemním logem opatřené produkty jednoduše koupit.

„Tuto cestu vidíme jako budoucnost, jsou tam před námi velké příležitosti. Jsou firmy, které přijdou a mají jasno, co chtějí. Ale přibývá těch, které se s tím vlastně nechtějí trápit, nerozumí tomu, nechtějí na vymýšlení pálit čas a chtějí se věnovat svému byznysu a tomu, v čem jsou dobré. Všechno kolem merche pak rádi outsourcují na někoho jiného, kdo jim s tím pomůže a kdo tomu na rozdíl od nich rozumí,“ popisuje Čermáková s tím, že tito zákazníci zároveň chápou, jak důležitá noha v rámci marketingu a HR merch je a jak cennou roli může sehrát při budování vztahů se zákazníky i vlastními zaměstnanci.

Služby, které Bontonfilm Promotions nabízí, jsou z principu určené pro firmy, které chtějí tvořit z reklamních předmětů kvalitní merch, a to nejen lokálně, ale i mezinárodně. Tím, že spolumajitelem podniku je americká agentura Creative MC se sídlem v Silicon Valley, jsou navíc Čermáková a spol. ideálním dodavatelem pro ty, kteří mají byznys na obou stranách Atlantiku. „To je něco, co nás hodně odlišuje. Konkurence na trhu není malá, ale my se snažíme být na před. A aspoň zatím se nám to daří a udáváme tempo, protože z první řady vidíme a podílíme se na tom, co se děje v USA, kde tyto trendy mnohdy vznikají,“ loučí se.