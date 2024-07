Ze Strakonic mezi elitu. Jediný Čech v NBA Vít Krejčí dostal smlouvu za desítky milionů ročně

Uložit 0

V nejlepší basketbalové lize planety se protočilo tolik Čechů, že je spočítáte na prstech jedné ruky. A malíček by zrovna vyšel na mladého a velmi talentovaného Víta Krejčího, který do NBA vstoupil před čtyřmi lety, aby ukázal, že i Česko má na elitní scéně basketbalu co nabídnout. Neměl to jednoduché, potýkal se se zraněními, i přesto bude ale nadále živit status jediného Čecha v soutěži. A dostane za to pohádkově zaplaceno.

Česko má v zámořských ligách plejádu skvělých sportovců. Hlavně pak v hokejové NHL, kde lze vybrat jak mistra světa Davida Pastrňáka, který loni podepsal lukrativní smlouvu s bostonskými Bruins, tak třeba Tomáše Hertla, nově hájícího barvy Vegas Golden Knights, anebo Filipa Hronka z Vancouver Canucks. V basketbalové NBA je ale počet českých sportovců o poznání chudší.

Hraje tam pouze Vít Krejčí, čtyřiadvacetiletý rodák ze Strakonic, který za svou kariéru stihl působit ve Španělsku, aby byl v roce 2020 vybrán do Washington Wizards. V té době se v NBA, nejlepší basketbalové lize světa, pohyboval už několik let i Tomáš Satoranský, jednoho času nejlépe placený sportovec Česka, když jen za rok bral přes 200 milionů korun, které mu platili Chicago Bulls. Jeho éra ale v NBA už skončila – a proto je to teď na Krejčím.

Za oceánem to odchovanec Sršňů z Písku neměl jednoduché. Krátce poté, co byl takzvaně draftován do Washingtonu, proběhla výměna, díky které se dostal do Oklahoma City Thunder. Předminulou sezónu pak strávil v Atlantě, kde ho loni v létě propustili – a Krejčí zkoušel štěstí v Minnesota Timberwolves. Tam se ale neuchytil, klub ho nezařadil do soupisky a český rozehrávač putoval na listinu volných hráčů.

Vit’s game is smooth like butter 🧈 Peep @v_krejci top plays of the year 👀 pic.twitter.com/kPVPdPYKqm — Atlanta Hawks (@ATLHawks) May 21, 2024

Dlouho se tak mluvilo tom, že by se Krejčí mohl vrátit zpět do Evropy, ačkoliv se mu minimálně v Hawks poměrně slušně dařilo. Ne na začátku minulé sezóny, kdy bojoval se zraněním, ale zejména v závěrečných fázích, kdy mu rostl čas na hřišti i průměrný počet bodů na zápas. Sám Krejčí chtěl v NBA zůstat – a zřejmě to pochopilo i vedení týmu z Atlanty, které mu má podle dosud ještě neoficiálních informací nabídnout novou smlouvu.

Jak uvádí renomovaný novinář z ESPN Adrian Wojnarowski, který má velmi dobrý přístup k zákulisním informacím, Atlanta má v plánu nabídnout Krejčímu nový kontrakt na čtyři roky, se kterým by si přišel na deset milionů dolarů, tedy více než 230 milionů korun. Ročně by tak strakonický mladík mohl brát asi 60 milionů korun, což není na poměry českých sportovců v zahraničí málo. Ve srovnání s elitou NBA by ale výrazně strádal.

Například hvězdný trojkař Stephen Curry si za rok v dresu Golden State Warriors přijde na zhruba padesát milionů dolarů, tedy pětinásobně více než Krejčí za čtyři roky. Na druhou stranu třeba ve srovnání s Bronnym Jamesem, synem slavného LeBrona Jamese, který bude s otcem psát historii, si Krejčí za čtyřleté období vydělá zhruba dvojnásobně větší sumu.

Pro českého hráče jde ale především o pojištění, že v nejlepší basketbalové lize ještě nějaký čas setrvá – a dostane možnost své schopnosti ukazovat před velkým publikem. Zároveň je teprve pátým českým basketbalistou, který v NBA kdy byl. První byl Jiří Zídek, po něm Jiří Welsch, následoval Jan Veselý a čtvrtým se stal zmíněný Tomáš Satoranský.