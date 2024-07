Dříve tátu jen sledoval, teď s ním píše dějiny. LeBron James bude hrát se svým synem v týmu NBA

Uložit 0

S oranžovým míčem se narodil a rychle si ho osvojil. Jeho otec ho vychovával sice hlavně jako svého syna, nikdy ale nezastíral, že jednoho dne by z něj chtěl mít i spoluhráče, díky čemuž by spolu přepsali dějiny NBA. A právě to se nyní stalo. Bronny James byl ve svých devatenácti letech vybrán do týmu slavných Los Angeles Lakers, kde bude hrát se svým tátou, legendárním LeBronem. Vedle životního zážitku si přijde i na své první miliony.

LeBron James už v basketbalu dosáhl na vše, co se dalo. Čtyřikrát vyhrál sezónu NBA, čtyřikrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy, rovnou dvacetkrát se objevil ve výběru nejlepších hráčů (All-Star), je vůbec nejúspěšnějším střelcem v historii celé soutěže. K tomu má i dvě zlaté z olympiády, globální slávu, jmění přesahující miliardu dolarů a svou produkční firmu. Jeden z nejslavnějších basketbalistů je ale také trojnásobný otec – a dlouho měl takový rodinný sen.

O představě, že by se profesně dožil momentu, kdy bude moci hrát se synem v jednom týmu, mluvil už několik let dozadu. Konkrétně měl na mysli svého nejstaršího potomka LeBrona, kterému se ale říká Bronny, aby se to nepletlo s jeho jménem. Toho zplodil, když mu bylo devatenáct, tudíž šance, že by se oba věkově střetli tak, aby se spolu v nejvyšší basketbalové lize zahráli, nebyla úplně malá. Zvlášť když LeBron i ve svých devětatřiceti stále hraje dobře – a zároveň Bronny je čím dál lepší.

Jakmile tedy Bronny dosáhl devatenácti let, což je minimum pro to, aby se mohl ucházet o vstup do jednoho z týmu NBA (aby takzvaně mohl být draftován), začalo se v médiích spekulovat o tom, jestli půjde hrát za tátou. LeBron už totiž šestým rokem hájí barvy Los Angeles Lakers, kterým v roce 2020 pomohl k titulu mistrů ligy. A kdyby Bronny do kalifornského celku nastoupil, bylo to vůbec poprvé v dějinách NBA, že by měli otec a syn stejný dres.

Že byl na Bronnyho vyvíjen extra tlak, o tom není pochyb. Sám přiznal, že cítí, že vstup do NBA může být o dost složitější, když ví, že jeho táta je stále aktivním hráčem. A navíc jedním z nejlepších basketbalistů, co kdy žil. Zároveň si byl vědom, že si ho žádný tým ani nemusí vybrat, natož pak losangelští Lakers. Před pár dny to ale přece jen zacvaklo… Bronnyho si slavný tým do svého kádru skutečně vybral. A LeBron „neměl slov“.

„Chci se snažit zkrátka prosadit,“ řekl Bronny před novináři v momentě, kdy s ním Lakers podepsali smlouvu na čtyři roky, která mu vynese minimálně 5,4 milionu dolarů (přes 125 milionů korun). A když bude plnit očekávání týmu, výdělek se mu zvedne o dalších 2,5 milionu dolarů. „Chci pracovat a každým dnem se zlepšovat. Nikdy jsem ale nepřemýšlel o tom, že bych šel hrát s tátou. Nebyla to moje hlavní motivace,“ dodal devatenáctiletý nováček.

Cesta to ale nebude snadná. Ani vedení týmu z Los Angeles nechce z Bronnyho udělat nepo baby, které by těžilo ze slávy svých rodičů, respektive otce, a mělo vše zadarmo. Proto se dá očekávat – a naznačuje to i uznávaný novinář Adrian Wojnarowski z ESPN –, že nejstarší syn hvězdného LeBrona si během první sezóny v hlavním týmu moc nezahraje.

Naopak se půjde zdokonalovat do takzvané G League, což je rozvojová soutěž NBA, kde mladí hráči nabírají zkušenosti. Hrát by měl za sesterský tým South Bay Lakers. Jak ale Wojnarowski dále doplňuje, než do G League zamíří, měl by se na palubovce se svým otcem v rámci úvodních zápasů nové sezóny NBA objevit, byť je otázkou, na jak dlouho a jestli to nebude jen show pro média.

Když bude Bronny ve vedlejší lize dosahovat dobrých výsledků, bude ale do hlavního kádru přeřazen. A vzhledem k tomu, že s Lakers podepsal čtyřletý kontrakt s tím, že do konce roku 2025 nesmí být vyměněn do jiného týmu NBA, se dá očekávat, že dříve nebo později si se svým otcem skutečně na jednom hřišti zahraje – a bude rotovat po boku ostatních špičkových hráčů. Spekulovalo se však nad tím, jestli právě LeBron bude ještě natolik kvalitní, aby v Lakers byl. A to má být zřejmě už také vyřešeno.

Byť zatím nejde o finální stanovisko, oficiální web NBA s odkazem na několik zdrojů informuje, že Lakers se měli s LeBronem domluvit na dalším prodloužení smlouvy. V Los Angeles má hrát minimálně další dvě sezóny, během kterých by si měl přijít na 104 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,4 miliardy korun. Po vypršení kontraktu by bylo LeBronovi už jednačtyřicet let, čímž by se zařadil do výčtu nejstarších aktivních hráčů, kteří kdy v NBA byli.

I přes svůj pokročilý věk je LeBron, kterému se na palubovce stále daří a za minulou sezónu nastřílel v průměru 25,7 bodu na zápas, pro Lakers stále cenným zbožím. Zajímavé bude sledovat, jak mají v Kalifornii v plánu pracovat právě s Bronnym. Nemusí jít totiž jen o herní výsledky, ale také o marketingový potenciál, který tento mladík ukrývá.

Jen na Instagramu už má přes osm milionů sledujících a jeho TikTok překračuje hranici pěti milionů lidí. Je oblíbený mezi mladými, což může být pro NBA jedině dobře. Obzvlášť teď, kdy televizní sledovanost, především pak finálových zápasů, oproti předchozím letem upadá. Bronny má zároveň četné zkušenosti se spolupracemi s velkými značkami jako Google nebo Nike, z čehož opět mohou benefitovat obě strany.