Zemědělství je kvůli klimatickým změnám v ohrožení. Uhlídají úrodu čidla a drony?

Projekt Chytrá krajina má ukázat, jak se dá díky technologiím přizpůsobit probíhajícím klimatickým změnám. Lze třeba chytře využít vodu v krajině nebo hnojit jen tam, kde je potřeba. „Na ploše, kterou jsme nazvali Amálie, jsme umístili přes tisíc čidel, jež monitorují hydrologické poměry v celém regionu,” nastiňuje správce areálu Vlastimil Osoba z České zemědělské univerzity úlohu Amálie i nainstalovaných technologií od firmy T-Mobile.

Vybudovaná 5G privátní infrastruktura umožňuje na Amálii sbírat obrovské množství dat z různých zdrojů, třeba z už zmíněných čidel nebo 5G dronu.

„Amálie je hlavně o precizním zemědělství. Spolupracujeme tu na pokrytí v rámci dat a na jejich samotném využití. Nasbíraná data převedeme do centrály na servery, kde se ukládají a analyzují. Z toho pak vznikají předpovědi, jak se budou třeba chovat srážky nebo podzemní voda, data z dronu nám ukážou, kde je potřeba hnojit, více zalévat a podobně,” popisuje v dalším dílu Cloudové civilizace Senior Business Architect Jindřich Hemer z T-Mobile CZ.

S daty pak v T-Mobilu pracují pomocí softwaru Sequoia, který je unikátní nejen svojí univerzálností, ale i snadným uživatelským rozhraním. Člověk tak jednoduše může skládat testovací sekvence pomocí jednotlivých příkazů a následně sbírat a analyzovat data například z krajiny Amálie.

Data z dronu nám ukážou, kde je potřeba hnojit či více zalévat.

„Při řízení dronu můžeme použít příkaz pro let na určité souřadnice, pro sejmutí snímku z termokamery nebo pro vyhodnocení maximální teploty ze snímku. Podle výsledku pošleme dron na další souřadnice nebo naopak zůstane na místě, udělá snímek normální kamerou a hledá třeba zvěř v polích. Automatické vyhodnocení z analýzy obrazu provádíme na výkonném Edge serveru. Data mezi tímto serverem a dronem proudí přes rychlou 5G síť,“ vysvětluje IT vývojář Jaroslav Herodes z T-Mobile CZ.

