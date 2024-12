Ženská energie prostoupila pavlačový dům v Nuslích. Rezidence Boleslavova nabízí 15 jedinečných bytů

Uložit 0

Představte si, že velkými francouzskými okny koukáte ze svého bytu na rozkvetlou předzahrádku a nemůžete se dočkat, až se venku uvelebíte v proutěném křesle. Jestli preferujete atmosféru uměleckých ateliérů, zvolíte raději podkrovní apartmán s velkými střešními okny. Rodina se bude cítit dobře v mezonetu se dvěma koupelnami a dvěma velkými balkony. Tohle všechno nabízí komorní pražský rezidenční projekt Boleslavova 3, který nedávno dokončil developer Castle Rock Investment. Projekt sestává z patnácti unikátních rezidencí s výhledy na park Fidlovačka i celé Nuselské údolí.

Autorkami architektonické podoby rezidence, jejíž kolekce bytů nesou ženská jména, jsou Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects. „Záměrem bylo projekt představit jako místo, kde se odvážná vize developera setkává s tím nejlepším, co nejen současný český design nabízí,“ říká Jarmila Fryntová, výkonná ředitelka konzultační společnosti Henceforth., která pro projekt vytvořila strategii a kreativní koncept.

Výsledkem je butikový projekt s výrazným charakterem prostoupeným ženskou energií, lehkostí a hravostí, který se ve všech ohledech vymyká běžným standardům developerských projektů na realitním trhu. Architektonickým konceptem i komunikací cílí na klienty, kteří umí originalitu a kreativitu ocenit. Precizně odvedená rekonstrukce projektu pod taktovkou PBW Group je v tuto chvíli již dokončena.

Za pár minut u Vltavy

Projekt vznikl kompletní rekonstrukcí tradičního pavlačového domu ze 30. let minulého století v klidné ulici nad parkem Fidlovačka. Nejbližší tramvajová zastávka se nachází jen 200 metrů od projektu, během několika minut tramvaj dojede na náplavku k Vltavě. Obyvatelé domu zároveň za pár minut dojdou pěšky do centra Nuslí, které nabízí stylové podniky a další občanskou vybavenost.

Foto: Lenka Glisníková a Karolína Matušková Rezidenční projekt Boleslavova 3 – vizualizace

„V dynamicky se rozvíjejících Nuslích vidíme mimořádný potenciál. V každé čtvrti je jen omezený počet nejlepších ulic a právě do těch situujeme naše projekty,“ popisuje Petr Hromádka z investiční společnosti Castle Rock Investments strategii při developmentu rezidenčních projektů.

Investor, který dlouhodobě vdechuje život omšelým pražským činžákům, oslovil výrazné ženské tvůrčí osobnosti, které v roli ambasadorek dostaly možnost využít čerstvě dokončený dům pro vlastní vizi originálního bydlení 21. století. Ve dvou bytech umístila několik vlastních děl umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková, jež miluje experimenty s médii či spolupráci s designéry. Její živé strukturální malby tak z plátna migrují přímo na zdi, na nábytek či do módních kolekcí.

Paraván a závěsný objekt od Skřivánkové doplňují v podkrovním bytě Amelia ikonické sedačky Togo od Ligne Roset či hravá světla i vázy z dílny zvučné sklářské značky Dechem, kterou v Boleslavově 3 reprezentuje její spoluzakladatelka Michaela Tomišková. „Potvrzuje se předpoklad, že na trhu je poptávka po nekonvenčních řešeních a originálních přístupech. Byt s odvážným barevným nábojem okamžitě zaujal a už má svého majitele,“ konstatuje Linda Martynková, Senior Property Consultant společnosti Svoboda & Williams, která byty exkluzivně prodává.

Přízemní byt Alex vybavilo studio Plus One Architects. Netradiční knihovna v signální modři intimnímu prostoru dodává švih i vtip a současně nabízí praktické řešení úložných prostor. Pozornost upoutá osvětlení z minimalistických tyčí, které navrhla Kateřina Handlová. Po bytě zároveň hází odlesky sklo od značky Klimchi i autorské vázy z dílny Františka Jungvirta.

Zastoupeni jsou také další mladí designéři: židle od Jiřího Krejčiříka je ódou na ikonický design značky Ton. Duo Lexová & Smetana interiér doplnilo o Seaside Sofa, navrženou exkluzivně pro značku Polstrin. Za velkorysými francouzskými okny interiér rozšiřuje romantická předzahrádka, na které se vedle architektek podílel i Atelier Flera.

Kateřina Handlová, kreativní ředitelka značky Rückl a ambasadorka bytu Josephine, prostor pojala jako originální výstavní síň pro kolekci křišťálových váz. Sestavu ambasadorek Boleslavovy 3 doplňuje majitelka concept storu La Table Regina Sieberová, která na český trh uvádí prémiové značky zaměřené na stolování. „Centrem domova je pro mě jídelní stůl. Je symbolem setkání a intimních chvil, které si užíváme s blízkými, ať už rodinou či přáteli,“ míní Sieberová. V bytě typu Mathilde připravila pop-up instalaci s jedinečnými kousky francouzského porcelánu a nápaditými lněnými textiliemi z Litvy.

O vizuální prezentaci projektu se postaralo fotografické duo Shotby.us. Lenka Glisníková a Karolína Matušková poutají v posledních letech pozornost svými nekonvenčními snímky plnými hravosti, odvážných barev a nápaditých kompozic. Nyní interiéry Boleslavovy 3 čekají, až je svými příběhy zaplní první rezidenti. Ti se do unikátních domovů začnou stěhovat v prvním čtvrtletí příštího roku. Aktuálně už je podle investorů prodaná více než polovina bytů.