Adidasky válcují tenisky od Nike. Poprvé v historii je o ně u nás větší zájem, hlásí Footshop

Jestli vám přijde, že má dnes každý druhý na nohou nízké kecky s výraznými třemi pruhy, není to náhoda. Adidas díky modelům jako Samba nebo Gazelle popadl druhý dech a je z něj opět široce uznávaný lovebrand, z čehož těží mimo jiné český Footshop, jeden z největších evropských obchodů s teniskami. Vůbec poprvé v historii jsou u něj totiž adidasky prodávanější než sneakers od Nike, přičemž do popředí se derou i jiné dravé značky, které mají co ukázat. „Nike bude muset změnit svou strategii,“ říká pro CzechCrunch šéf Footshopu Peter Hajduček.

Je to trend, který převládá už pár měsíců. Poté, co Adidas zvládl ukormidlovat velký problém s rapperem Ye, s nímž spolupracoval na modelové řadě Yeezy, se opět vyhrabal z písku a vsadil na staré dobré klasiky v podobě takzvaných terrace shoes. Zhruba čtyřicet let staré modely oživil, postavil na nich mladistvou marketingovou kampaň a podařilo se mu je dostat na nohy prakticky všem. Především s nimi oslovil tiktokovou generaci, která si samby či gazelly zamilovala. A Nike jednoduše nestihlo reagovat.

Americká firma neměla tenisky, který by byly něčím výjimečné, a populární model Air Force 1 už nestačil. Ostatně jeho výrobu utlumila, aby dala přednost novým, svěžejším produktům. Jenže ani to nemusí být ta nejlepší strategie, jak si zákazníky znovu získat. „Nike za poslední roky omezovalo distribuci, odstřihlo většinu svých velkoobchodních partnerů, soustředilo se hlavně na budování vlastních prodejních kanálů. Jak se ale ukazuje, asi nešlo o ten nejlepší scénář,“ říká Peter Hajduček, šéf Footshopu.

Footshop je jedním ze streetwearových obchodů, který si růstu popularity tenisek od Adidasu všiml na vlastních číslech. Poprvé v jeho historii je o produkty německé značky větší zájem než o tenisky s ikonickou fajfkou v logu. „Od doby, co prodáváme Nike i Adidas, vždy dominovalo Nike. Letos je to ale naopak, hlavně díky modelům jako Samba, Gazelle nebo Campus, které chytily trend a převálcovaly trh,“ dodává Hajduček, ačkoliv přesná čísla prodejů nechce konkretizovat.

Právě toto trio modelů zažívá v posledních měsících až nečekaný boom. Nejde o žádné přelomové sneakers, ostatně vznikly už v osmdesátých letech. Adidas na nich ale postavil efektivní kampaň a dokázal jejich krásu ukázat i mladým lidem, kteří se s nimi fotí a natáčí na sociální sítě, protože jsou trendy. A to je zjevně klíč k úspěchu. Oblibu o samby, gazelly nebo campusy ale zvedá také probíhající evropský šampionát ve fotbale, jelikož právě ve fotbalovém prostředí se před čtyřiceti lety zrodily.

Něco podobného se stalo i před sedmi lety, kdy bylo okolo Adidasu haló v souvislosti s teniskami z řady NMD a ts echnologií Boost, která se ze sportovního segmentu dostala do lifestylu, přičemž velký hype měla i spolupráce se zmíněným rapperem Ye (dříve známým pod jménem Kanye West). To byly momenty, kdy se o Adidasu mluvilo více než o Nike, byť netrvalo dlouho, než se Nike znovu dostalo do popředí zájmu, který následně udržovalo.

„Z dlouhodobého pohledu, za dvanáct let v byznysu, jsem viděl různé situace a nepochybuji, že Nike znovu najde energii a spojení se zákazníky a bude nadále jednou z dominantních značek,“ zmiňuje šéf Footshopu. Bude ale muset pár věcí změnit. Tou první je zřejmě nastavení nové strategie, kdy by se firma měla více zaměřovat na velkoobchodní prodej, od kterého v posledních letech upouštěla, zatímco Adidas, ale i jiné značky jako Hoka, Asics nebo New Balance ho neomezovaly takovým způsobem jako Nike.

Z větší otevřenosti by mohl těžit mimo jiné Footshop, kterému by se teoreticky mohly otevřít nové příležitosti ke kreativním partnerstvím. Dlouhodobě český streetwearový obchod se zastoupením v několika zemích Evropy spolupracuje právě s Adidasem, se kterým vymyslel několik nápaditých projektů, například nedávno v rámci edice Quell Beats. „Nike jako organizace je uzavřená, nedostupná a příliš nekomunikuje. Změna tohoto mindsetu nebude jednoduchá,“ zamýšlí se Hajduček.

Nike zároveň potřebuje být ve střehu kvůli rostoucí konkurenci – a ta se neukrývá jen v Adidasu. Stačí se podívat například na francouzskou značku Hoka, která díky svému výraznému designu baví nejen mladé, nebo na japonskou stálici Asics, která se pro změnu stala oblíbená u běžců. V neposlední řadě je třeba sledovat švýcarský brand On, který je podporovaný Rogerem Federerem a dělá věci, díky nimž se stává skutečně silným sportovně-módním hráčem. A má ho ráda i Zendaya.

„Vidíme, že u nás není až takový zájem o různé kreativní spolupráce, naopak zákazníci spíše prahnou po dalších, ne tak tradičních značkách. Mezi nejrychleji rostoucí u nás kromě Adidasu patří New Balance, Hoka, On, Asics nebo Birkenstock,“ dodává Hajduček.