Zendaya jde do byznysu s Rogerem Federerem. Stala se tváří dravé švýcarské značky tenisek On

Foto: On / CzechCrunch

Uložit 0

Jako přítelkyně Spider-Mana a statečná fremenská válečnice z Duny si získala srdce milionů diváků, Zendaya ale vyniká i mimo Hollywood. Pro svůj šarm a popularitu se čím dál častěji objevuje v kampaních módních značek, které na ní prezentují nové kolekce – a ona tím také náležitě vydělává. Teď americká herečka upekla novou spolupráci. A velkou roli v ní má tenisová ikona Roger Federer, přesněji řečeno švýcarská značka On.

O tom, že se On stává firmou, kterou by sportovní průmysl neměl přehlížet, se už ví několik let. Z původem malého startupu ze švýcarských Alp, který vyráběl obuv pro extrémní běžce, vznikla silná konkurence pro zajeté hráče jako Nike nebo Adidas – a není přehnané tvrdit, že se jedná o nový teniskový lovebrand, čemuž pomáhá i jeho chytrý marketing, který je postaven na jednom z nejslavnějších tenistů všech dob.

Je to právě někdejší švýcarský hráč Roger Federer, který do On před pár lety investoval, aby ho dostal na vrchol. Poté vytvořil vlastní tenisky a posloužil jako důležitý element pro masovou propagaci. Jenže jen na známém sportovci, který mimochodem před nedávnem natočil silnou kampaň se svým úhlavním sokem, marketingový úspěch firmy nestojí. Protože jde o mladou, dravou značku, přitahuje i jinou sortu lidí.

Jak se ukazuje, On je známý také v hollywoodských kruzích – a zářným příkladem je Zendaya. Hvězda poslední série filmů o Spider-Manovi nebo epické sci-fi ságy Duna si domluvila se švýcarským výrobcem první velké partnerství, které potrvá několik let a bude zahrnovat i kreativní spolupráci na nových kolekcích. Zjednodušeně řečeno se stala jeho novou tváří, přes kterou chce On ještě více zacílit na mladší publikum.

„Není žádným tajemstvím, že jsem dlouhodobě velkou fanynkou značky On,“ řekla Zendaya k nové spolupráci. „Vždycky je nosím na natáčení, na cvičení, během cestování. Nebo s nimi venčím psa,“ dodává sedmadvacetiletá rodačka z kalifornského Oaklandu. V kontextu jejích dosavadních aktivit jde o skutečně speciální moment – dosud se totiž se žádnou čistě sportovní značkou v takové míře nespojila.

Tím, jak je Zendaya coby úspěšná herečka čím dál populárnější, ji kontaktují firmy ze zpravidla luxusního segmentu. Dost možná největším partnerstvím bylo spojení s italským módním domem Valentino, které trvalo tři roky. Spolupracuje ale také se značkou Louis Vuitton a zkušenosti má s Lancôme nebo Tommy Hilfiger. On tak do jejího portfolia příliš nezapadá, o to zajímavější ale je – a obzvlášť teď.

Zendaya si totiž střihla hlavní roli v novém filmu Rivalové (v originále Challengers), kde hraje někdejší tenisovou šampionku. A právě tenis je pro On sportem číslo jedna. Nejen kvůli zmíněnému Federerovi, který je členem představenstva firmy, ale také kvůli jiným tenisovým ambasadorům, jmenovitě Benu Sheltonovi, Ize Świątekové nebo Joãovi Fonsecovi.

„Velmi obdivujeme Zendayinu schopnost inspirovat celou generaci a snít ve velkém. Nedokážeme si představit lepšího partnera, který by nám pomohl růst, rozvíjet se a navazovat kontakty s lidmi po celém světě, než je ona,“ zmínil spoluzakladatel značky David Allemann na konto nové spolupráce, která byla před pár dny odpálena krátkým videm Dream Together.

Jak bude nové partnerství konkrétně vypadat, se zatím neví. Stejně tak se lze jen domnívat, jestli na Zendayu čeká vlastní model tenisek, jako to firma udělala s Federerem. A pochopitelně je také otázkou, jakou sumu Zendaya za několikaletou spolupráci dostala, a o kolik se tak zvýší její aktuální jmění v odhadované výši dvaadvaceti milionů dolarů (přes půl miliardy korun).

Jako krok vstříc mladší cílové skupině, která Zendayu hltá i v úspěšném seriálu Euforie od HBO, se to ale jeví jako dobrý tah. On ostatně potřebuje tlačit na pilu, pokud má ambice dříve či později dorovnat skóre nejen s Adidasem nebo Nike, ale také například čím dál atraktivnější značkou Hoka, která na trhu se sneakers ještě hodně řekne.